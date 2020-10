Medier: Tre døde etter knivangrep i kirke i Nice – gjerningsmann pågrepet

Tre personer er drept i et knivangrep i Notre-Dame-kirken i Nice. Angrepet etterforskes som en terrorhandling.

Tre er drept etter et knivangrep i Notre-Dame-kirken i Nice i Sør-Frankrike rundt klokken 09 torsdag morgen. Det har antiterror-påtalemyndigheten, som leder etterforskningen, bekreftet til flere franske medier.

Påtalemyndigheten og politiet sier at en etterforskning av angrepet som terrorhandling allerede er i gang.

En av de drepte skal ha fått halsen skåret over, melder Reuters og AFP. Ifølge Reuters dreier det seg om en kvinne. France Info erfarer at av de tre døde er det to kvinner og en mann. Det er ikke bekreftet fra offisielt hold.

Ifølge Nice-ordfører Christian Estrosi er to blitt drept inne i kirken.

Politikilder opplyser til FranceInfo at det tredje offeret søkte tilflukt i en bar i nærheten av kirken, hvor hun døde av sine skader.

Gjerningsmann sendt til sykehus

Alle kirkene i Nice blir nå bevoktet eller stengt, opplyser ordføreren.

Han sier også at gjerningsmannen ropte «Allahu Akbar» (Gud er stor på arabisk, journ.anm.) selv etter at han ble pågrepet av politiet.

Gjerningsmannen skal være skadet og sendt til sykehus.

Kirken ligger like ved hovedgaten i byen. Det er også funnet en mistenkelig bagasje som de undersøker.

Fransk politi melder på Twitter at bombegruppen er på stedet og ber folk holde seg unna bysentrum. De opplyser at en eksplosjon som ble hørt i forbindelse med angrepet, stammer fra politiet.

– Ikke få panikk, situasjonen er under kontroll, skriver de.

Dette vet vi om ofrene, ifølge Franceinfo:

En kvinne på rundt 70 år. Hun ble angrepet i halsen, "nærmest halshugget", sier flere kilder til Franceinfo. Hun ble funnet død ved fonten i kirken.

En mannlig kirkeverge i bispedømmet, rundt 50 år gammel, far til to barn. Han ble også nesten halshugget.

En kvinne i førtiårene, døde utenfor kirken etter å ha gjemt seg i en kafé/bar der hun etterhvert døde av skadene.

Krisemøte med Macron

Den franske innenriksministeren Gérald Darmanin har innkalt til krisemøte i innenriksdepartementet. President Emmanuel Macron vil delta på det, som nå er på vei til Nice.

Ordføreren i byen Christian Estrosi bekrefter på Twitter at gjerningsmannen er pågrepet. Han bekrefter også at det var et angrep med et «blankvåpen», altså et stikk- eller huggvåpen.

– Jeg bekrefter at alt peker mot et terrorangrep, skriver Estrosi.

Ordføreren i Nice tar til orde for strenge reaksjoner etter at den franske byen nok en gang er rammet av et mulig terrorangrep. Nice ble i 2016 utsatt for et terrorangrep som tok livet av 86 personer og skadet 458 da en islamist kjørte inn i en folkemengde på byens strandpromenade med en lastebil.

– Vi kan ikke lenger nøye oss med fredslover for å tilintetgjøre islamistisk fascisme, skriver ordfører Christian Estrosi på Twitter:

Estrosi er ordfører for høyrepartiet Republikanerne (Les Républicains).

fullskjerm neste BEVÆPNET POLITI: Gjerningspersonen skal være pågrepet, men det er fremdeles mye politi i gatene rundt kirken.

Norsk familie i Nice: Hørte eksplosjoner

En norsk familie som bor på et hotell rett ved kirken forteller hva de så:

– Vi har sett politiet gå inn og hørte syv skudd inne i kirken, sier familiefaren til VG.

Han forteller at de først hørte to eksplosjoner som han tror kan skyldes at politiet sprengte kirkedøren.

Fransk politi skriver på Twitter at «detonasjonene dere hører er utført av politiet, ikke få panikk, situasjonen er under kontroll». Franske medier har meldt at det er funnet mistenkelig bagasje i område.

– En pasient er trillet bort på båre, sier nordmannen som ønsker å være anonym. Den norske familien bor i Frankrike, men er på høstferie i Nice.

Nice-ordfører: Alt peker mot et terrorangrep

– Jeg er på stedet med politiet, som har arrestert gjerningspersonen. Jeg bekrefter at alt tyder på at dette er et terrorangrep, skriver Estrosi på Twitter.

Det er bare 13 dager siden den franske læreren Samuel Paty (47) ble halshugget utenfor skolen der han jobbet i en forstad til Paris. Paty viste elevene karikaturer av profeten Muhammed.

Ber alle franske muslimer avbryte muslimsk høytid

En representant for det franske rådet for den muslimsk tro fordømte angrepet på det sterkeste, melder Reuters.

«Som et tegn på sorg og solidaritet med ofrene og deres nærmeste, ber jeg alle muslimer i Frankrike om å avbryte feiringen av Mawlids høytid.»

Mawlid er bursdagen til profeten Mohammad, som feires torsdag.

Hendelser i Avignon og på fransk konsulat i Jedda, Saudi-Arabia

Rett før klokken tolv torsdag formiddag meldes det om en annen kniv-hendelse i Avignon, rundt tre timer vest for Nice: Politiet i Avignon bekrefter at de har skutt og drept en mann etter at han skal ha truet politibetjenter med kniv, ifølge Reuters.

Omtrent samtidig melder AFP om at det har vært et knivangrep mot det franske konsulatet i Jeddah, Saudi-Arabia. En sikkerhetsvakt skal være skadet.

Mannen bak angrepet skal være en saudiarabisk statsborger. Han er nå pågrepet, melder Reuters.

Den skadede sikkerhetsvakten er fraktet til sykehus med ikke livstruende skader. Det opplyser Frankrikes ambassade.

