Nå skal det avgjøres – og det kan skje her

WISCONSIN/MICHIGAN/PENNSYLVANIA (VG) I 2016 vant Donald Trump tre vippestater med bare 77.744 stemmer totalt. Nok en gang kan slaget om presidentmakten stå her.

For mindre enn 10 minutter siden

Disse fire ordene har gått på repeat i amerikanske medier de siste par ukene. TV-kanalenes eksperter, analytikere og tallknusere kan ikke få understreket ofte nok hvor viktige disse statene kan bli når stemmene nå snart skal telles opp.

EN AV DISSE: Joe Biden eller Donald Trump skal velges til president for de fire neste årene. Foto: JIM WATSON, MANDEL NGAN / AFP

På kryss og tvers

Forklaringen er i grunn ganske enkel:

Totalt skilte det bare 77.744 stemmer mellom Donald Trump og Hillary Clinton i disse rustbeltestatene for fire år siden, men alle tre endte med å gå i favør Trump. Med hårfin margin snudde han dermed tre stater fra å være demokratiske i 2012 til å bli republikanske i 2016.

Det sikret ham nok såkalte valgmenn til å bli USAs 45. president.

VEGGMALERI: I Detroit har noen malt dette veggmaleriet for å oppfordre folk til å stemme ved hvert eneste valg. Foto: Thomas Nilsson / VG

Det betyr også at alt Joe Biden i teorien trenger å gjøre for å vinne årets valg er å snu disse tre tilbake. Og i ren tallteori skal altså ikke det ta mer enn 77.747 stemmer. I praksis «ingenting» i et land med nesten 330 millioner innbyggere. I alle fall overkommelig.

Alle andre stater kan forbli som de var sist. Demokratene trenger ikke vinne vippestater som Texas, Nord-Carolina, Arizona, eller Georgia. Heller ikke Florida, der de var ganske nær.

Dette er grunnen til at de to kandidatene nærmest har teppebombet Wisconsin, Michigan og særlig Pennsylvania med valgkamparrangementer de siste dagene. Biden fordi det skal så lite til å snu dem. Trump fordi han må forsvare dem. De har reist på kryss og tvers.

Det har også VG gjort.

Sammenligner med Nazi-Tyskland

På vår reise har vi møtt tre velgere vi også tidligere har møtt. På ulike tidspunkter de siste årene har de alle uttrykt mer eller mindre tvil om hvem som får deres stemme i år. Nå har de bestemt seg.

Fra et litt slitent hus på en bondegård i Wisconsin kommer Daniel Irwin (60) tuslende ut på tunet iført munnbind. Han sier vi må holde avstand. Smittetallene har skutt i været i hans distrikt den siste tiden.

Det er egentlig alt han trenger å si før vi føler oss ganske sikre på hvem som får stemmen til bonden, som sommeren for to og et halvt år siden fortalte oss at han hverken stemte på Hillary Clinton eller Donald Trump i 2016.

Bruken av munnbind og sosial distansering er blitt så politisk ladet i USA at når noen aktivt ber oss om det er sjansen størst for at det ikke er en Trump-velger.

fullskjerm neste AVSTAND: Daniel Irwin vil helst ha noen meter mellom seg og VGs utsendte mens han forteller hvorfor hans stemme går til Joe Biden.

Det viser seg å være en riktig antagelse.

– Jeg har allerede stemt. Ting har bare gått nedover for oss som land siden dere var her sist. Det er ikke sikkert at min stemme gjør livet mitt som bonde enklere, men det er ingen tvil om at det er det beste for landet. Jeg skulle ønske at flere kunne tenke slik, sier Irwin.

I et område hvor mange rundt ham kommer til å stemme på Donald Trump, er 60-åringens dom nådeløs over en president han mener har klare fascistiske trekk:

– Jeg er forskrekket over hvordan han holder på, og jeg forstår ikke at så mange her i USA er i ferd med å falle for den samme dritten som tyskerne gjorde på 30-tallet.

Slik er målingene i Wisconsin:

Tok avgjørelse etter debattene

For mindre enn to måneder siden møtte vi 23 år gamle Gaetano Buonsante i den mellomstore byen Wilkes-Barre i Pennsylvania. Da hadde han ennå ikke bestemt seg for hvem han ville gi sin stemme til.

Han likte det presidenten gjorde for økonomien før coronapandemien kom, men han følte den tidligere visepresidenten hadde et moralsk kart som var mer på linje med hans eget. Bidens syn på sosiale spørsmål var enklere å leve med, rett og slett.

fullskjerm neste VELGER TRUMP: Gaetano Buonsante har gjort sitt valg, men i kveld blir det TV-skjermen og ikke bøker som får hans oppmerksomhet. Inne på bokhandelen må han bruke maske.

Forsikringsagenten ville se debattene før han tok sitt valg.

– Den første debatten var ikke til hjelp i det hele tatt, men jeg tok min avgjørelse noen dager etter den andre debatten, sier Buonsante når vi møter ham igjen to dager før det hele skal avgjøres.

Trump og økonomien seiret over Biden og moralen.

Slik er målingene i Pennsylvania:

– Jeg hørte hva Biden sa om hvordan han vil håndtere coronapandemien, men lot meg ikke overbevise om at han har en klar plan. Jeg tror heller ikke nå, som mange bedrifter sliter etter pandemien, er det rette øyeblikket å øke minstelønninger på, slik han vil, sier 23-åringen, som har tenkt å avgi sin stemme i dag.

Ville stemt Trump over Clinton – igjen

I en forstad til storbyen Detroit i Michigan inviterer Bill Sisk (69) oss inn i stuen for tredje gang. Første gang vi var hjemme hos pensjonisten var høsten 2017. Da var det gått et år siden den tidligere folkevalgte demokraten hadde gitt sin stemme til Donald Trump.

Han sa det var fordi han stolte enda mindre på Hillary Clinton.

Da vi møtte ham igjen sommeren 2019 forklarte han at Trump fort kunne få stemmen hans igjen. Det kom an på hvilken kandidat Demokratene endte opp med.

fullskjerm neste PENSJONISTER: Bill Sisk sier han ikke er en stor tilhenger av noen av kandidatene, men han gikk for Biden. Kona Sue ga sin poststemme til et av småpartiene, som bare får noen ytterst få stemmer.

Et drøyt år senere er han fornøyd med at det ble Joe Biden. Stemmen ble sendt med posten for to uker siden.

– Det ble bare for mye kaos og løgner med Trump. Det er noe nytt hver eneste dag. Jeg kunne listet opp 50 ting som gjør meg gal med ham. Jeg satt etter hvert med en følelse av at han ikke visste hva han gjorde.

Coronapandemien var toppen, forteller han.

Men, forklarer Sisk, det er ikke sikkert stemmen hadde gått til Demokratene dersom de hadde endt opp med en annen kandidat. Han følte seg ikke komfortabel med resten av flokken. Og han hadde fremdeles stemt på Trump foran Clinton.

Dessuten har Trump gjort noe som er svært viktig for den tidligere lokalpolitikeren. Han har innsatt tre konservative dommere som alle gir ham håp om strengere abortregler. For Bill Sisk er nemlig det den aller viktigste saken.

– Sånn sett har han gjort nytten for seg.

Slik er målingene i Michigan:

Biden foran på målinger

De tre gamle kjenningene VG har møtt de siste dagene trenger selvsagt på ingen måte være representative for hvordan dette valget ender i Wisconsin, Michigan og Pennsylvania.

Men på meningsmålingene ligger Joe Biden foran i alle disse tre statene. Til og med såpass mye at dersom Donald Trump skal vinne Wisconsin, Michigan og Pennsylvania så må de ta mer feil enn de gjorde da de hadde Hillary Clinton i ledelsen på samme tid for fire år siden.

I alle fall i de to førstnevnte. I Pennsylvania ligger det omtrent akkurat på feilmarginen fra sist.

Clintons ledelse var med andre ord mindre enn Bidens.

Kan ta tid før vinner er klar

Et annet spørsmål er om vi faktisk får vite hvem som har vunnet disse statene allerede på valgnatten. Med et rekordhøyt antall poststemmer som følge av coronapandemien, er det ventet at det kan ta lengre tid, fordi ingen av de tre statene tillater at man starter å telle før på valgdagen.

forrige







fullskjerm neste WISCONSIN: Bønder for Trump har satt opp dette skiltet.

Valgvinneren kan likevel være klar allerede tirsdag kveld, amerikansk tid. For eksempel ved at Biden leder disse statene stort. Det er nemlig ventet at det er flest stemmer til demokratene blant forhåndsstemmene, eller ved at Trump leder såpass mye at det ikke kan forventes at Biden kan ta ham igjen selv med forhåndsstemmene.

Men det er også en mulighet for at vi vet hvordan det ender dersom Biden vinner andre vippestater, som Trump vant sist. Skulle han vinne for eksempel Texas, eller Florida, eller begge, som begge er jevne, så kan han bli USAs neste president selv om han taper en eller flere av de tre rustbeltestatene.

Uansett skal enten Donald Trump eller Joe Biden tas i ed som president 20. januar neste år. De neste timene, dagene, eller ukene vil vise hvem av dem det blir.

Publisert: 03.11.20 kl. 20:33