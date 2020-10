HEKTISK: De franske sykepleierne og legene i gangene på sykehuset i St. Denis i Paris har allerede vært gjennom én smittebølge, i mars og april. Foto: Raphael Lafargue, AFP

Europa stenger ned: Smitten fortsetter å øke

Frankrike er blant landene der smitten nå øker kraftig. Med nesten 500.000 nye smittede de siste to ukene og halvfulle intensivavdelinger, varsler landet nye tiltak onsdag.

Oppdatert nå nettopp

Smitterekorder slås daglig, og dødstallene følger hakk i hæl.

På en uke har corona-dødsfallene i Europa økt med nesten 40 prosent sammenlignet med forrige uke, sier WHO til den britiske statskanalen BBC.

Det er ingen tvil om at bølge nummer to skyller over Europa og i økende grad treffer de eldre.

I land som Frankrike, Italia og Spania registrerer de nå daglige smittetilfeller i titusenerklassen. I mars og april var tallene noen helt andre. Samtidig har de fleste land langt høyere testkapasitet nå enn i mars og april, noe som ga høye mørketall under den første smittebølgen.

Les også: − Situasjonen i mars var fire-fem ganger verre enn i dag

Uansett er det dramatiske tider for et Europa som før sommeren lettet sakte, men sikkert, på tiltakene. Det blir en insulær, europeisk vinter.

Dette er noen smittetall fra de siste 14 dagene (per 27. oktober):

Frankrike: 496. 000

Spania: 220. 000

Storbritannia: 282. 000

Italia: 199. 000

Belgia: 149. 000

Tsjekkia: 147. 000

Nederland: 131 213

Disse landene er blant flere som har strammet inn tiltakene de siste to ukene.

WHO er bekymret for at Europas sykehus igjen vil være fylt opp til randen av covid-pasienter og må begynne å prioritere mellom liv og død, slik tilstanden var i land som Italia og Spania i mars og april.

Helseorganisasjonen sier det per nå er Frankrike, Spania, Storbritannia, Nederland og Russland som står for mesteparten av økningen.

Frankrike: Varsler tiltak onsdag

SEINE: Folk rusler langs Seine-elven i Paris. Onsdag risikerer de en ny nedstengning når regjeringen legger frem nye tiltak for å bremse rekordsmitten. Foto: YOAN VALAT / EPA

Frankrikes statsminister Emmanuel Macron varsler enda flere tiltak onsdag, ifølge avisen Le Figaro.

På søndag fikk landet 50.000 nye smittetilfeller. 18,4 prosent av alle som tester seg, tester nå positivt.

– Vi kan snart komme til å se 100.000 nye smittede i løpet av én dag, sa professor Jean-François Delfraissy til TV-kanalen RTL mandag, ifølge Reuters. Han leder det vitenskapelige utvalget som gir råd til franske myndigheter.

1. oktober innførte myndighetene portforbud i Frankrikes største byer.

Det siste døgnet har det blitt registrert flere enn 500 dødsfall i Frankrike. Det er det høyeste tallet registrert på én dag siden april. Over 17.000 covid-pasienter er nå på franske sykehus. 2900 er så syke at de ligger på intensivavdeling.

Halvparten av de 5800 sengeplassene som er tilgjengelige på intensivavdelinger i Frankrike, er nå okkupert av covid-pasienter, melder Le Figaro tirsdag kveld.

Har du lest? VG var med inn i et sykehus i Paris tidligere i oktober: Nå rammer en ny smittebølge sykehusene i Paris: − Det er ingen vei ut.

Spania: Unntakstilstand forlenget

Også i Spania herjer viruset. Tirsdag ble det registrert flere enn 18.000 nye smittede. Forrige uke ble Spania det første EU-landet der over én million mennesker har testet positivt. Madrid er selve episenteret.

TURISTFRITT: Ikke en turist er å se på de vanligvis stappfulle plassene i Madrid, etter at hovedstaden stengte for inn- og utreiser. Foto: Nacho Hernandez

Statsminister Pedro Sánchez ønsker at unntakstilstanden skal gjelde seks måneder frem i tid. Den spanske regjeringen beordrer innbyggerne til å holde seg hjemme mellom klokken 23 og 06.

Les også VGs sak på innsiden av det spanske sykehuset Hospital Severo Ochoa.

Belgia: Høyest smittetrykk

PORTFORBUD: Politiet patruljerer gatene i Brussel. Det er ikke lov til å bevege seg ute mellom midnatt og 05.00 i Belgia. Foto: THIERRY ROGE / Belga

Belgia har høyest smittetrend i Europa nå, med 1291,8 coronatilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, viser VGs oversikt. Fredag innførte myndighetene nye restriksjoner.

Landet er et av landene som ble hardest rammet under første bølge i Europa. Nå er landet delvis stengt ned igjen: Restauranter og barer er stengt en måned og det er portforbud mellom midnatt og klokken 05:00.

I Belgia ser man i likhet med Frankrike at sykehussengene er i ferd med å bli fylt opp med covid-19-pasienter.

– Belgia kommer til å nå kapasiteten på 2000 senger i løpet av to uker hvis vi ikke gjør endringer, forteller talsmann for det belgiske helsedepartementet, Yves van Laethem, til Reuters.

Storbritannia: Tre nivåer for nedstengning

Storbritannia har i et forsøk på stanse en dramatisk smitteøkning innført tre ulike nivåer for nedstengning. Samtidig fortsetter smitten å øke. Storbritannia fikk tirsdag flere enn 22.000 nye smittede.

Viruset herjer spesielt hardt i de nordlige storbyene Newcastle, Liverpool, Manchester og Nottingham. I de hardest rammede områdene forbys sosial omgang utover egen husstand innendørs. Flere puber må nå stenge kranene.

London er på nivå to, som betyr at man ikke får være innendørs med noen som ikke er fra din husholdning eller en «støtteboble». En slik boble gir briter lov til å ha sosial kontakt med en annen husholdning hvis man bor alene. På nivå to kan du også gå på treningsstudio, men må bruke maske i butikk og i kollektivtrafikken.

Irland har i praksis stengt ned samfunnet i seks uker. Innbyggerne får bevege seg maks fem kilometer hjemmefra.

Publisert: 28.10.20 kl. 05:07 Oppdatert: 28.10.20 kl. 05:21