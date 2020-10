forrige









fullskjerm neste KRAFTIGE PROTESTER: Flere hundre demonstranter har natt til onsdag tatt til gatene i Pennsylvania-byen Philadelphia.

Ny politiskyting i USA: Nasjonalgarden til Philadelphia etter opptøyer

Mandag døde 27 år gamle Walter Wallace etter å ha blitt skutt av politiet i Philadelphia. For andre natt på rad meldes det om plyndring og kraftige demonstrasjoner i byen.

Bare én uke før amerikanerne skal velge sin neste president, har en ny politiskyting blåst liv i de sterke følelsene, protestene og urolighetene som har herjet i USA etter politidrapet på George Floyd i mai.

Det var 27 år gamle Walter Wallace Jr. som ble skutt i Philadelphia mandag. Den svarte mannen, som ifølge familien slet med psykiske problemer, var nygift, ventet sitt åttende barn – og ble skutt foran sin egen mor og bror, skriver NBC.

STERKE FØLELSER: En nabo legger ned en hilsen utenfor Walter Wallace sitt hjem i Philadelphia tirsdag. Foto: Jose F. Moreno / The Philadelphia Inquirer

Politiet sier at de rykket til stedet etter melding om en skrikende mann som veivet med en kniv i gaten. De skal ha bedt ham om å kaste kniven flere ganger, men ifølge dem fortsatte han å gå mot dem. Politiet skjøt ham da flere ganger i brystet og skulderen, og 27-åringen ble kort tid senere, like etter klokken 16 lokal tid, erklært død på sykehus.

Under en pressekonferanse tirsdag forteller Frank Vanore i politiet at de to politibetjentene som var involvert avfyrte rundt syv skudd hver. Han ville ikke si hvor mange ganger Wallace ble truffet, skriver ABC.

Skytingen førte til kraftige sammenstøt i Philadelphia utover kvelden mandag og gjennom natten. Politiet opplyser ifølge ABC at minst 30 politifolk ble skadet, og at 91 personer er pågrepet.

Ifølge NBC ble flere forretninger plyndret, og folk skal blant annet ha kastet murstein mot politifolk ute i gatene.

fullskjerm neste PLYNDFRING: Folk på vei ut av en telefoni-butikk i Philadelphia natt til tirsdag.

– Frustrerte og rasende

Natt til onsdag fortsettere protestene, og flere hundre demonstranter marsjerer ifølge lokale Philadelphia Inquirer mot en av byens politistasjoner. Avisen melder om amper stemning mellom demonstrantene og opprørspoliti.

Lokale forretninger har ifølge avisen stengt dørene tidlig tirsdag, og flere har spikret igjen vinduene i påvente av en ny natt med protester.

– En stor folkemengde på rundt 1000 personer plyndrer forretninger i området Castor og Aramingo. Unngå området, skriver politiet på Twitter natt til onsdag.

Guvernør Tom Wolf i Pennsylvania har kalt ut nasjonalgarden, og flere hundre medlemmer skal i løpet av det neste døgnet sendes til Philadelphia.

– Jeg vet at mange i Philadelphia er frustrerte og rasende etter gårsdagens tragiske hendelse. Jeg støtter alles rett til å protestere. Vi vil også sørge for at ikke lokalsamfunnene våre skades ytterligere, sier ordfører Jim Kenney under et kirkemøte tirsdag.

Biden ut mot opptøyer og plyndring

Familien til Walter Wallace er kritiske til at politiet ikke klarte å roe ned situasjonen på en annen måte. Advokaten Shaka Johnson sier til nyhetsbyrået AP at familien hadde ringt etter ambulanse for å skaffe hjelp – ikke til politiet.

– Vi kan ikke akseptere at en mental helsekrise ender med døden i dette landet. Det gjør sjokket og sorgen og volden rundt gårsdagens skyting enda mer smertefull, spesielt for et samfunn som allerede har gått gjennom så mange traumatiske opplevelser, sier demokratenes presidentkandidat Joe Biden i en uttalelse.

Han kommer også med kraftig kritikk til opptøyene som fulgte dødsfallet.

– Å angripe politifolk og vandalisere forretninger som allerede sliter under en pandemi får ikke universet til å bli mer rettferdig. Det skader våre medborgere. Plyndring er ikke en protest, det er en kriminell handling.

– Ikke ute etter å ta noen

USAs president Donald Trump holdt tirsdag et velgermøte i Wisconsin. Han omtalte ikke dødsfallet til Wallace, men uttalte at han vil jobbe for å øke politifolks vern – blant annet ved å innføre dødsstraff for drap på politibetjenter.

– Biden har erklært krig mot politiet, sa han blant annet.

Statsadvokaten i Philadelphia, Larry Krasner, lover at politiskytingen skal granskes nøye, og at hans kontor vil være upartiske.

– Vi er ikke ute etter å dekke over for noen. Vi er ikke ute etter å ta noen, sa han på en pressekonferanse utenfor sitt kontor tirsdag.

Statsadvokatens kontor etterforsker også 27 tilfeller av innbrudd etter protestene, i tillegg til at de forventer å etterforske 11 tilfeller av overfall mot politifolk etter protestene natt til tirsdag, skriver lokale Philadelphia Inquirer.

Byens fagforening for ansatte i politiet sier ifølge AP at angrepene mot politifolk under protestene er uakseptable, og de ber om tålmodighet mens saken granskes.

Publisert: 28.10.20 kl. 02:08 Oppdatert: 28.10.20 kl. 02:28