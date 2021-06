PÅ VEI UT? Det er flertall for mistillitsforslaget mot Stefan Löfvens regjering. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYR? N

Mistillitsforslaget mot Löfven: − Ingenting henger sammen

Svenske kommentatorer er usikre på hva utfallet av mistillitsforslaget mot Stefan Löfvens regjering blir. Men én ting er de sikre på: Det er politisk kaos i Sverige nå.

– Jeg har skrevet om svensk politikk i mer enn 35 år. Nooshi Dadgostar forsøk på å felle regjeringen er uten tvil det mest bortkomne jeg har vært med på hittil.

Slik starter kommentator Lena Mellin i Aftonbladet sin kronikk om mistillitsforslaget som har fått flertall i den svenske nasjonalforsamlingen, og som ble utløst av Vänsterpartiet og deres leder Dadgostar.

– Ingenting henger sammen, fortsetter hun.

Regjeringen har vært avhengige av støtte fra Vänsterpartiet for å få gjennomslag for sin politikk og for å ha flertall i riksdagen. Støtten har nå fått en slutt.

Mener det ikke er andre statsministerkandidater

For den svenske regjeringen, med Löfvens Sosialdemokratene i spissen, har gjennom en utredning åpnet for at nybygg kan leies ut til markedspris, og ikke under regulerte priser, slik den svenske modellen opprinnelig legger opp til.

Mellin forstår seg ikke på mistillitsforslaget og trekker frem at Vänsterpartiet ikke ønsker å peke på leder Ulf Kristersson i Moderatarna som statsminister i en eventuell ny regjering.

– Nei, hvilken mening er det da at riksdagen gir Stefan Löfven sparken? For øyeblikket er det disse statsministerkandidatene som er tilgjengelige. Det finnes ingen andre, i hvert fall om man er realist, skriver Mellin.

KOMMENTATOR: Lena Mellin i den svenske avisen Aftonbladet. Foto: Helge Mikalsen

De mulig utfallene av den politiske krisen

Nå som det er klart at det er flertall for mistillit mot den sittende regjeringen, er dette de mulige utfallene for den politiske situasjonen i Sverige:

Mistillitsforslaget stemmes gjennom mandag – Löfven går av som statsminister og regjeringen felles.

Löfven kan imidlertid utlyse nyvalg – enten før mandagens avstemming eller innen en uke etter. Nyvalget skal da bli holdt inne tre måneder.

Om Löfven ikke utlyser nyvalg, vil landet bli styrt av en overgangsregjering frem til presidenten i riksdagen har klart å finne en ny person til å danne regjering.

Om presidentens forslag til hvem som skal danne regjering blir stemt ned fire ganger, ender det uansett med nyvalg.

– Löfven faller

Mats Knutson er innenrikspolitisk kommentator for SVT. Han slår i en kommentar fast at «regjeringskrisen er et faktum».

Etter valget i 2018 tok det over fire måneder før en ny regjering var dannet i Sverige og Löfven fikk fortsette som statsminister med mindretallet bak seg.

Ifølge Knutson ville Vänsterpartiet kunnet ha gå tilbake på kravet om mistillit om regjeringen selv trakk tilbake forslaget om å utrede liberalisering i boligmarkedet.

Han tror imidlertid ikke at regjeringspartiene er klare til å gjøre dette.

– Dermed ser det ut til at utfallet av mandagens avstemming er gitt. Stefan Löfven faller.

KOMMENTATOR: Mats Knutson i Sveriges Television (SVT). Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Om flertallet feller Löfven-regjeringen mandag, mener Knutson at det blir «veldig vanskelig å danne en ny regjering».

Som Melin trekker han frem at Vänsterpartiet ikke støtter en ny regjering ledet av Ulf Kristersson.

Om Kristersson som følge av en rekke tilfeldigheter, likevel ender opp som statsminister, stiller kommentatoren seg skeptisk til hvor lenge den nye regjeringen vil kunne sitte.

– Mulighet for Löfven-regjering to

– Mest trolig er det at Stefan Löfven kommer tilbake som statsminister. Men også her kan den jevne politiske situasjonen i riksdagen skape problemer for ham, skriver SVTs Knutson.

Innenrikspolitisk kommentator i Sveriges Radio, Fredrik Furtenbach, mener det nå «ser mørkt ut for Löfven».

Han sier at Löfven kan forsøke å seg på en manøver ved å tilby Vänsterpartiet noe. Men at dette i realiteten er vanskelig for statsministeren, «fordi han har lovet å gjøre noe med leieprisene» – noe Vänsterpartiet er imot.

Furtenbach mener det heller ikke finnes et annet alternativ som statsminister i dagens politiske landskap.

– Derfor finnes det en mulighet, tross alt, for at det blir en Stefan Löfven-regjering to.