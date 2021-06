14 MÅNEDER PÅ INTENSIVEN: Jason Kelk ble 49 år gammel. Han har vært på intensivavdelingen siden mars i fjor. Foto: Sue Kelk / SWNS / Sue Kelk / SWNS

Coronapasient døde etter 14 måneder på intensiven

Britiske Jason Kelk (49) er død etter å ha ligget på intensivavdeling siden mars i fjor. Han valgte til slutt å avstå fra behandling, sier kona til Sky News.

Av Thea Rosef

Jason Kelk (49) skal være den i Storbritannia som har vært coronapasient lengst, skriver Sky News.

Etter å ha fått påvist coronaviruset i mars i fjor, har Kelk ligget på St James’ Hospital i Leeds i England. 49-åringen ble koblet på respirator i april, og har ligget store deler av tiden på sykehus tilkoblet.

Kona Sue Kelk delte på sin Facebook-profil fredag at mannen hadde gått bort. Han valgte til slutt å avslutte behandlingen.

– Han ville ikke leve slik lenger. Han var min sjelevenn. Vi var ulike sider av samme mynt – ulike, men forent, sier Kelk til Sky News.

49-åringen var flere uker i hans siste måneder koblet fra respiratoren, og kona forteller at mannen hadde begynt å drikke kopper med te, spise suppe og være litt på mobilen.

Men så forverret tilstanden seg igjen, og han trengte igjen pustehjelp og nyredialyse.

Tidligere hadde Sue Kelk lagt planer for at mannen skulle komme hjem, men forrige måned uttalte hun til Sky News at hun var redd mannen hadde gitt opp, og at han ikke lenger trodde på seg selv i kampen om å bli frisk.

Legene har ifølge Sky News ment at Kelk alltid hadde måttet trenge en tube i halsen for å fjerne væske.

Torsdag meldte Kelk at mannen hadde blitt satt enda et steg tilbake etter å ha fått en infeksjon. Han ble overført til et hospits fredag, og døde omringet av familie.

– Det var definitivt viktig for han å gjøre dette på sine egne premisser, sa kona til Yorkshire Evening Post.