I MAKTENS SENTRUM: Joe Manchin utenfor Kongressen i Washington, D.C. Foto: EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Demokraten som har blitt Bidens verste mareritt

Joe Biden risikerer å bli handlingslammet dersom det ikke gjennomføres reformer i Senatet. Men der er én mektig partifelle i ferd med å skape trøbbel for presidenten.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

West Virginia-senator Joe Manchin (73) er regnet som den mest konservative av dagens demokrater i Senatet. Enkelte ser på ham nærmest som en republikaner «light».

I løpet av de siste månedene – etter at Demokratene fikk et knappest mulig flertall i Senatet og Joe Biden ble president – har stadig flere hevdet at Manchin har så mye makt at han nærmest kontrollerer hva president og partiet kan få til.

– Det er ikke overraskende. Politisk er han bare like til venstre for den mest liberale republikaneren, Susan Collins, forklarer professor i statsvitenskap ved University of California i Los Angeles (UCLA), Mark A. Peterson til VG.

DET OVALE KONTOR: Det er Joe Biden som er president, og bor i Det hvite hus. Visepresident Kamala Harris til venstre. Foto: Andrew Harnik / AP

Han er blitt kalt «Senatets presidenten». Uten ham på laget kan rett og slett Biden ikke vinne, hevder enkelte. For uten ham er ikke flertallet lenger et flertall.

Og lite tyder på at Manchin har tenkt å føye seg etter presidenten, eller partiets venstreside. Han står hardt på sitt. Det kom tydelig frem i en kronikk han nylig skrev i lokalavisen Charleston Gazette Mail.

Knallhardt angrep

I korte trekk skrev han at han ikke kom til å stemme for demokratenes forslag til ny stemmerettighetslov. Lovforslaget, som hadde støtte fra samtlige andre demokrater i Senatet, hadde til hensikt å motarbeide lover fra republikanske delstater som kritikere mener vil gjøre det vanskeligere for blant andre mange svarte amerikanere å stemme.

Kronikken skapte reaksjoner:

– Manchins kronikk kunne like gjerne hatt tittelen «Derfor vil jeg stemme for å bevare Jim Crow», tvitret kongressmedlem og demokrat Mondaire Jones for litt siden.

Det et knallhardt angrep.

I praksis beskyldes Manchin for å støtte et rasistisk system. Attpåtil av en partikollega.

Jim Crow-lovene var kort fortalt et sett med lover i Sørstatene fra 1876 til 1965 som førte til omfattende diskriminering av svarte amerikanere.

Ødeleggende

Manchin begrunner sitt «nei» med at ingen republikanere vil stemme for. Senatoren mener det er ødeleggende for demokratiet dersom man banker gjennom lover med bare stemmer fra ett av de to partiene.

Kritikerne sier Manchin med dette i praksis gir republikanerne vetorett.

– Jeg vil ikke bo i et land som blir enda mer splittet enn det er nå, er hans respons.

For Joe Biden utgjør Manchins holdning et problem, og mange mener småbykaren nå seiler opp som den som egentlig «styrer» Washington.

Men hvem er han?

fullskjerm neste MOTROSYKKEL: Joe Manchin kjører Harley Davidson. Her i West Virginia under valgkampen da han ble gjenvalgt i 2018.

Motorsykkel og jeger

73-åringen kommer fra den bitte lille byen Farmington, som bare har rundt 375 innbyggere, i West Virginia. En by langs fjellkjeden Appalachene. Der var mannen som senere ble guvernør og fra 2010 senator i Washington, D.C. quarterback på skolelaget i amerikansk fotball og han jobbet i besteforeldrenes dagligvarebutikk.

I disse dager, når han er ikke er i D.C., liker han kjøre motorsykkel på «country roads» hjemme i West Virginia, hvor han nå bor i delstatshovedstaden Charleston, sammen med kona Gayle.

De som kjenner ham sier han ikke har glemt hvor han kommer fra. Han blir beskrevet som en omgjengelig småbytype. En som hilser på alle, og har tid til å lytte til dem som ville prate.

UTE BLANT FOLK: Joe Manchin drar ofte ut for å møte innbyggerne i hjemstaten West Virginia. Her fra 2018. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Samme som før

Selv insisterer han på at han er den samme han alltid har vært; en moderat som forsøker å finne fellesskap i et politisk landskap preget av splittelse.

I et intervju med USA Today nylig forklarte han at han er uenig med dem som nå kaller ham «presidenten av Senatet» og hevder at han er et hinder for utvikling.

– Jeg valgte ikke denne posisjonen.

Men posisjonen har han fått. Og det skaper trøbbel for Biden.

EKTEPAR: Joe og Gayle Manchin har vært gift i over 40 år. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Utfordringen

En stor utfordring for president Joe Biden er at de fleste lover i USA krever et at minst 60 av de 100 senatorene stemmer for dem for at de skal bli vedtatt. Det er dette som – litt forenklet – er den såkalte filibuster-regelen.

Slik blir selvsagt vanskelig når hvert av de to partiene har 50 representanter, og det er stadig sjeldnere at senatorene stemmer på tvers av partigrensene.

Noen budsjettlover kan man derimot banke gjennom med bare 51 stemmer, som Demokratene oppnår ettersom visepresidenten har dobbeltstemme. I så fall må alle deres representanter stemme for.

Det er kanskje i disse tilfellene Manchin virkelig har vist hvilken makt han nå besitter.

Han var for eksempel motstander av å heve minstelønnen da Biden nylig forsøkte på det. Dermed fikk ikke det forslaget 51 stemmer. Det samme problemet har Biden støtt på når han har sagt han ønsker å heve skattenivået for amerikanske selskaper.

Og allerede har Biden-administrasjonen innsett at deres infrastruktursatsing må nedskaleres fordi senatoren, som vokste opp i et kullgruvesamfunn, ikke liker det den originale planen inneholdt om klimapolitikk.

SENATOR: Joe Manchin ble valgt inn til Senatet i 2010. Foto: ALEX WONG / POOL

Irritasjon

Mange demokrater er irriterte over at de ikke får til å gjennomføre politikken sin til tross for at de både har flertallet i Kongressen og har presidenten. Stadig flere har derfor tatt til orde for å fjerne filibuster-regelen.

Det kan man nemlig – uansett hvor rart det høres ut – gjøre med bare 51 stemmer.

Hillary Clinton tvitret for eksempel nylig at «vi kan enten bevare filibuster-regelen, eller vi kan bevare stemmerettighetene til fargede. Men vi kan ikke gjøre begge deler.»

Ettersom det stadig blir færre som krysser partilinjene er det en frykt at man ender opp med regjeringer fullstendig uten handlekraft. Og mange demokrater frykter at et stadig mer ekstremt Republikansk parti vil bruke denne regelen til å sørge for å tviholde på makt selv om de blant velgerne er i mindretall.

Å fjerne regelen vil være å redde demokratiet, mener stadig flere demokrater.

Men så var det Joe Manchin da.

Redder eller ødelegger demokratiet?

Han mener det motsatte. Han vil redde demokratiet ved å bevare regelen.

I den omtalte kronikken gjentok han sitt løfte om at det er uaktuelt å fjerne den.

– Ja, prosessen kan være frustrerende og treg. Det tvinger frem kompromisser som ikke alltid er optimale, men tenk på alternativet. Ønsker vi virkelig å leve i et Amerika der ett parti kan diktere alt? skrev han.

Og dermed får ikke et slikt forslag 51 stemmer.

Så vil fremtiden kanskje vise om det var han som reddet, eller han som ødela, demokratiet.

Foreløpig strides altså de lærde derom.

Men det er noe annet de ikke strides om, og som kan være med å forklare Manchins politiske ståsted.

PROFESSOR: John Kilwein ved University of West Virginia. Foto: Privat

– Stadig vanskeligere

I West Virginia er det republikanerne som står klart sterkest.

– Det blir stadig vanskeligere for kandidater fra Demokratene å vinne statlige valg i West Virginia, sier John Kilwein, professor i politikk ved University of West Virginia til VG.

Skal Manchin kunne vinne gjenvalg der er han avhengig av støtte fra folk som ellers ville stemt på en republikaner. Å tenke på tvers av partigrensene er avgjørende for å overleve.

– Han må befinne seg til høyre for sentrum for å appellere til ikke-demokrater, forklarer Kilwein.

SENTRUMSKOLLEGER: Joe Manchin sammen med republikaneren Susan Collins inne i kongressbygningen. Foto: J. Scott Applewhite / TT NYHETSBYRÅN

Enorm avstand

Professor Mark A. Peterson ved UCLA påpeker at Manchin er en del av en utdøende politiker-rase i USA:

Sentrumspolitikere.

De, som det var ganske mange av tidligere, og som klarte å komme til enighet på tvers av partiene. De som ga filibuster-regelen en helt annen relevans enn den har i dag, der det er ytterkantene som dominerer.

Peterson tror ikke Manchin tilpasser politikken for å bli valgt. Han tror han har blitt valgt på grunn av sitt ideologiske ståsted.

– Og det gjør at det er svært lite sannsynlig at han ønsker å fremme agendaen til de fleste av dagens demokrater, sier professoren.

PROFESSOR: Mark A. Peterson ved University of California i Los Angeles. Foto: Privat

Og det er et problem for Joe Biden.

– Definitivt, sier Peterson, men legger til:

– Alle må være om bord for at Biden skal få ting til. Det betyr at presidenten ikke kan bevege seg for langt mot sentrum heller. Da mister han senatorer som Bernie Sanders og Elizabeth Warren, og den ideologiske avstanden mellom dem og Manchin er enorm.

– Enda mer makt

Så langt har Joe Biden og Det hvite hus vært svært forsiktig med å kritisere West Virgina-senatoren.

– Vi overlater utskjellingen til andre, sa pressesekretær Jen Psaki nylig.

For selv om det nok kan være irriterende med den ene anden som ikke vil gå på rekke er presidenten fullstendig klar over at uten Joe Manchin ville det trolig ha vært en Trump-republikaner som hadde hans plass i Senatet, og republikanerne ville hatt flertall.

Det ville tross alt uansett vært en vanskeligere situasjon for Biden, minner professor Peterson om:

– Og nettopp det faktum gir Joe Manchin enda mer makt.

