Liz Cheney i Representantenes hus 3. februar. Foto: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB

Topprepublikaner: − Må gjøre det klart at vi ikke er partiet for hvit makt

Den republikanske kongressrepresentanten Liz Cheney lar seg ikke skremme av forsøkene på å få henne fjernet etter at hun stemte for å stille Donald Trump for riksrett.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tirsdag tok hun et kraftig oppgjør med Det republikanske partiet og deres håndtering av det voldelige angrepet på den amerikanske kongressbygningen 6. januar.

– Det er veldig viktig for oss at vi motstår fristelsen til å se den andre veien, bort fra angrepet. Det er veldig viktig, spesielt for oss som republikanere, at vi gjør det klart at vi ikke er partiet for hvit makt, sa hun under et nettmøte arrangert av Reagan-instituttet, gjengitt i New York Times.

– Du så symboler for holocaust-fornektelse, for eksempel, i Kongressen den dagen. Du så sørstatsflagget bli båret rundt, og jeg synes vi som republikanere har en plikt til å stå opp imot dette, fortsatte hun.

Liz Cheney sitter i partiets ledelse i Representantenes hus, og er rangert som nummer tre fra toppen. Hun er en av ti som stemte for å stille Donald Trump for riksrett etter stormingen av Kongressen.

Republikaneren, som representer Wyoming, har vært helt tydelig på at hun mener Donald Trump har ansvaret for opptøyene, og har blant annet sagt at «ingenting av dette ville skjedd uten presidenten».

fullskjerm neste CHENEY-PROTEST: Republikanere i Wyoming, som er Liz Cheneys hjemstat, protestere mot henne etter at hun stemte for å stille Donald Trump for riksrett. Hennes kollega i Kongressen Matt Gaetz holder tale.

Flere av republikanere som stemte for å stille Trump for riksrett, og som har gått offentlig ut mot den tidligere presidenten, har blitt møtt med kraftig motstand på hjemmebane i ettertid.

Cheneys partifeller i hjemstaten Wyoming har gitt henne en offisiell reprimande, mens enkelte av hennes kolleger i Representantenes har prøvd å få henne kastet ut av partiets lederskap. En anonym avstemning endte imidlertid med 145 mot 61 stemmer i Cheneys favør, og hun fikk beholde plassen.

Ifølge CNN skal også Trump selv ha sagt at han ønsker å straffe Cheney og de andre som «stemte mot ham».

Gjentok Trump-kritikken

Kongressrepresentanten, som er datter av tidligere visepresident Dick Cheney, har likevel ikke latt seg stoppe. Tirsdag gjentok hun sin kritikk av den tidligere presidenten:

– Hans likegyldige respons mens folkevalgte var under angrep var en eksistensiell trussel mot hvem vi er, og den kan ikke forminskes eller trivialiseres, og det kan aldri skje igjen.

Uttalelsene blir møtt med kraftig kritikk fra Trumps allierte.

– Dersom Liz Cheney brukte halvparten så mye tid på å angripe demokrater som hun bruker på å angripe republikanere, ville vi vært i flertall allerede, sier Trumps rådgiver Jason Miller til USA Today.

Sinnet mot Cheney og hennes likesinnede vitner om debatten innad i Det republikanske partiet, om hvor stor plass og makt deres tidligere president Donald Trump skal få i tiden frem mot det neste Kongressvalget i 2022.

Trump-støttespillere, som den republikanske senatoren Lindsey Graham, er helt overbevist om at partiet trenger den tidligere presidenten på laget for å sikre nok stemmer, og det samme er Cheneys «sjef» i Representantenes hus, partiets mindretallsleder Kevin McCarthy.

Avgått politisjef vitnet

Cheneys uttalelser kommer på samme dag som Senatet har gjennomført sin første offisielle høring om angrepet, der til sammen fem personer døde.

Hovedtema for høringen var den enorme sikkerhetsbristen i USAs hovedstad 6. januar, og hvordan det var mulig for demonstrantene å klare å ta seg helt inn i til maktens senter.

En av dem som vitnet var den avgåtte politisjefen i Kongressen, Steven Sund. Han sa at Kongressens politistyrke var forberedt på en demonstrasjon, men ikke at den skulle bli voldelig, skriver NTB.

– Gruppen oppførte seg ikke som noen andre demonstranter jeg har sett. Ingen sivile politienheter, og iallfall ikke kongresspolitiet, er trent og utstyrt til å stå imot et opprør med flere tusen bevæpnede, voldelige og koordinerte folk som er innstilt på å ta seg inn i bygningen til enhver pris, sier Sund.