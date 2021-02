KONGRESSEN: Ben Bergquam ble politisk aktiv i studietiden og mener California har et problem med venstresiden. Her er han på direktesendt TV for TV-kanalen Real America’s Voice. Foto: Thomas Nilsson / VG

Lager Trump-TV i California: − San Francisco har blitt en flyktningleir

WASHINGTON D.C. (VG) Ben Bergquam kjemper Donald Trumps sak fra en av USAs mest liberale stater. Han mener California er i ferd med å forandres.

Mellom Ben Bergquam og kongressen strekker det seg et flere kilometer langt jerngjerde med piggtråd. Slik har USAs maktsentrum vært avsperret siden mobben tok seg inn der 6. januar.

Foran ham står en TV-fotograf og fanger inn Bergquams synspunkter om riksrettssaken mot Donald Trump, som lørdag endte med at eks-presidenten ble frifunnet.

– Biden og demokratene vil ikke ha murer på vår grense i sør, men de er ok med gjerder og piggtråd her for å holde folk ute av folkets hus, sier han til VG.

– Kan ikke det forklares med hva som skjedde 6. januar?

– Nei, jeg tror ikke det. Den store majoriteten av dem som var her 6. januar – jeg var her – var frihetselskende folk som bare ville se valgsvindelen etterforsket, svarer Bergquam.

Det finnes ingen bevis på at presidentvalget han kaller en «valgsvindel» foregikk på en måte som ville endret resultatet.

PIGGTRÅD: Nasjonalgarden vokter en av inngangene til Capitol Hill, hvor kongressen ligger. Foran dem er et jerngjerde som flere steder også har piggtråd øverst. Foto: Thomas Nilsson / VG

Selfie med Rudy Guliani

Bergquam har reist fra Fresno, som ligger et godt stykke inn i landet mellom San Francisco og Los Angeles, til Washington D.C., i forbindelse med riksrettssaken.

Programmet hans heter «Frontline America». Han legger ikke skjul på at han både er en aktivist og en «meningsjournalist».

Han reiser landet rundt, sier han kjenner det kontroversielle kongressmedlemmet Marjorie Taylor Greene og kapret en selfie med Trumps advokat Rudy Giuliani i desember.

ENSOM DEMONSTRANT: Til forskjell fra 6. januar er Trumps støttespillere knapt å se i Washington D.C. mens riksrettssaken foregår. Her står én av dem og blir intervjuet av et tv-team. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hjemløsproblemet i San Francisco

– Hvordan er det politiske landskapet i Fresno?

– Det er ganske blandet. Jordbrukskulturen står sterkt. Men California blir i praksis styrt av venstrevridde i San Francisco og Los Angeles, mens resten av staten er mer i midten, moderate demokrater og moderate, konservative republikanere, mener Bergquam.

– Hvor ser du California gå videre politisk?

– Jeg tror det californske folk er i ferd med å våkne opp på grunn av problemene med venstresidens politikk. San Francisco har i praksis blitt en flyktningleir slik vi ser dem i den tredje verden. Selv demokrater ser dette.

San Francisco har både et av USAs dyreste boligmarkeder, og et av landets største problemer med hjemløse. Ifølge lokale myndigheter var det over 8000 hjemløse i byen i 2019.

CAPS: Bergquam går fortsatt med Trump-capsen, tre måneder etter at Trump tapte valget. Han støtter republikanerne som støtter Trump og vil ha ut de republikanerne som vil dømme Trump i riksrettssaken. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg er åpen

Bergquam deler manges synspunkt om at USA er inne i en dyp splittelse. Han erkjenner selv at de fleste av vennene hans er konservative.

Men:

– Jeg er åpen, grunnen til at jeg startet det jeg gjør var for å ha samtaler for å finne fellesnevnere, sier han og forteller at det er noe han i praksis sjelden finner lenger.

– Problemet er at det er blitt så polarisert at vi ikke har de samtalene lenger. Det er kommet til et punkt hvor det er ansett akseptabelt å angripe noen for deres politiske syn, utdyper trebarnsfaren.

Forskjellen på Jesus og Trump

Bergquam vokste opp som misjonærbarn. Hans far er pastor i en konservativ presbyteriansk kirke.

– Jeg har mine fordommer basert på min oppdragelse og mitt syn på verden som en kristenkonservativ. Jeg vet at jeg ser ting annerledes enn andre. Når jeg har samtaler med andre prøver jeg å holde et åpent sinn.

– Hva med Trump, behandlet han folk med respekt?

– Jeg tror på gjensidig respekt som er fortjent. Ikke alle fortjener respekt. Man kommer inn i dette med en idé om gjensidig respekt, men på et punkt mister man det.

– Men som en kristen, verdiene som det ...

– Jeg kan ikke si at Jesus ville snakket slik Trump snakket.

– ... å være ydmyk, vise nåde?

– Jeg tror ikke Jesus ville brukt samme språk som Trump, men jeg tror Jesus brukte Trump for denne perioden i historien. Han bruker de minste iblant oss, svarer Bergquam.

SPLITTET PARTI: USA er ikke bare splittet mellom demokrater og republikanere. Det republikanske går også gjennom en krise, hvor de som mener partiet bare kan reddes gjennom å bryte med Trump står imot slike som Bergquam. Han mener partiet må stå ved Trump. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mellom Gud og Trump

Bergquam viser til at Gud brukte Kong David, som ifølge Det gamle testamente var utro og fikk kvinnens ektemann sendt til frontlinjene hvor han døde.

– Men David angret og ba om tilgivelse. Har Trump angret noe som helst?

– Det er mellom han og Gud.

– Er det ikke også en offentlig ting?

– Å angre er mellom deg og Gud.

– Men også personen du gjorde handlingen mot?

– Ja, potensielt. Ja, det hender du må be om tilgivelse. Men det Trump er blitt kalt er ikke riktig, svarer tv-aktivisten.

Innvandring

– Men la meg da spørre om innvandring. Hva sa Jesus om de fremmede, de fattige?

– Fremmede er ikke innbruddstyver, fremmede er ikke de som gjør din familie til voldsofre. Jeg tror ikke Jesus sa: Kom inn i mitt hus og voldta og drep min familie.

– Hva med den enslige moren fra Honduras med et barn som blir voldtatt narkogjenger, de drar gjennom Mexico og krysser grensen? Hvordan skal de behandles?

– Med vår grunnlov. Gud er ordens Gud. Gud er landegrensenes gud, svarer Bergquam.