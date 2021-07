MØTTE TEDROS: WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus i samtale med utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: UD

FN-topp advarer: − Veldig, veldig alarmerende

WHO-sjefen beskriver en brutal virkelighet: I løpet av kort tid kan syv nye land være i samme dødelige krise som rammet India.

Av Nilas Johnsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er nå en todelt pandemi: Globalt er smittetall og dødsfall på vei ned. Men deler man verden inn i land med tilgang til vaksiner og land uten tilgang til vaksiner, så ser man et helt annet bilde, forklarer WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– I lavinntektsland der vaksinetilgangen er lav, så stiger smitten. I flere afrikanske land øker det med 40 prosent, og det er veldig, veldig alarmerende, sier WHO-sjefen i en videomelding der han svarer på spørsmål fra VG.

– Årsakene er den ujevne fordelingen av vaksiner, spredningen av varianter og utmattelsen med tiltak, forklarer han.

HIV-tabben

Det internasjonale vaksinesamarbeidet COVAX, der Norge er deltager, mangler 250 millioner vaksinedoser. Og det haster.

– Alle land som har vaksiner de kan dele, må gjøre det. Målet er å nå 10 prosent vaksinering i de fattige landene. Da kan man vaksinere helsearbeidere og risikogrupper, slik at man kan minimere dødsfall og overleve viruset.

I Europa har vaksineringen kommet så langt at man kan åpne opp for reisende med coronapass. WHO-sjefen ber nå innstendig rike land om ikke å gjenta feil fra fortiden:

– Da HIV-medisin ble funnet opp og tatt i bruk i Vesten, tok det ti år før det kom til de fattige landene.

Han mener det eneste riktige epidemiologisk, økonomisk og moralsk er å dele vaksiner i langt større grad.

– De rike landene kan gjøre det, og det er i deres egen interesse – da kan verden åpne igjen. Handel og investering kan gjenopptas. Det er i alles interesse.

MASSEGRAVER: I Malawis hovedstad Lilongwe steg dødstallene raskt på kort tid fra januar. Derfor ble det gravd massegraver. Foto: Francis Botha/NCA

Gravalvorlig

Under møter med utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) denne uken, har helsetoppen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) gitt den norske statsråden en realitetssjekk.

– Det er brutalt å høre det Tedros forteller. Pandemien er langt fra over. Det jeg får beskrevet er veldig langt unna den virkeligheten man lever i hjemme i Oslo, sier Ulstein til VG, på telefon fra i Genève i Sveits.

Mens vi i Norge har kunnet glede oss over gjenåpning, er situasjonen gravalvorlig for mange land i Afrika og Asia. De er midt i den tredje bølgen, og smittetallene er allerede høyere enn det var under bølge to.

– 19 land er i ferd med å gå tomme for oksygen. Syv land er på vei mot den situasjonen India var i på sitt mørkeste, forteller Ulstein.

De syv landene som WHO er særlig bekymret for er: Malawi, Mosambik, Zimbabwe, Indonesia, Myanmar, Bangladesh og Sør-Afrika.

CORONA-GRAVPLASS: Myndighetene har satt opp et eget område i Jakarta i Indonesia der coronadøde begraves. Bildet er tatt mandag. Foto: WILLY KURNIAWAN / Reuters

Ulstein forklarer at selv om det også er urovekkende tegn i Europa, der den såkalte delta-varianten sprer seg i flere land, så er det én stor forskjell:

– I Europa har vi et helsevesen som takler krisen. I fattige land fikk helsevesenet seg en knekk under bølge to, som det ikke har klart å reise seg fra. Derfor blir den tredje smittebølgen enda mer alvorlig.

Løsningen er økt tilgang til testutstyr og vaksiner, mener Ulstein. Norge har siden i fjor ledet ACT-A-samarbeidet i WHO, sammen med Sør-Afrika.

Målet for ACT-A er å sikre utvikling og rettferdig fordeling av testutstyr, behandling og vaksiner, i tillegg til å styrke helsevesenet for å slå ned på pandemien.

LANGE KØER: Vaksinekø ved Ndirande Health Centre i Blantyre i Malawi i mars. Foto: Thoko Chikondi / AP

– Vi håper å nå ti prosent dekning i de 92 fattigste landene innen september, men det blir krevende, vedgår Ulstein.

– Gjør Norge nok?

– Vi deler nå AstraZeneca gjennom COVAX og skal dele det meste vi får inn av vaksinene fra Johnson & Johnson.

– Så vi gir vekk de vaksinene som vårt eget helsevesen fraråder. Er ikke det et dilemma?

– Det er helt klart mange åpenbare dilemmaer i dette arbeidet, men hvert enkelt land må ta egne vurderinger med sine helsemyndigheter. AstraZeneca er en vaksine som er godkjent av WHO. Etterspørselen etter disse vaksinene er stor der risikoen for alvorlig covid-19-sykdom er vesentlig høyere enn i Norge.

MÅTTE BRENNES: Malawis helseminister Khumbize Chiponda må destruere AstraZeneca doser som landet fikk med for kort holdbarhet. Foto: Jacob Nankhonya / AP

Tåler ikke varme

Ulstein forklarer at for noen land med varmt klima, så passer ikke Pfizer-vaksinen, siden den må holdes kjølig.

Malawi, ett av landene i sørlige Afrika som er særlig hardt rammet, har derfor måttet takke nei til Pfizer-vaksinen.

– Det er noen få lyspunkt i Malawi, for heldigvis har man klart å vaksinere 70 prosent av helsearbeidere og 30 prosent av lærerne. Så selv om andelen vaksinerte i befolkningen for øvrig er lav, så bidrar vaksiner til drift av sykehus og skoler.

– Det betyr at fordeling av vaksiner og testutstyr fungerer, selv om det må mye mer til. I Vesten har vi kommet oss over det verste, men når det brenner i nabobygget, kan brannen spre seg. Den neste etappen blir den verste for fattige land.

FAKTA: Dette gir Norge Norge gir 452.000 doser AstraZeneca-vaksiner gjennom vaksinesamarbeidet Covax.

Norge har overført 1,9 millioner vaksineopsjoner til bistandsarmen av Covax (Covax AMC). Resultatet er at Covax har fått 1,7 millioner flere vaksiner til fordeling i lavinntektsland.

Totalt utgjør Norges internasjonale covid-19-innsats om lag 12 milliarder kroner, inkludert innsats for å avhjelpe de sosioøkonomiske konsekvensene av pandemien i fattige land.

Norge har bidratt med rundt 4,6 milliarder kroner til arbeidet under ACT-Akseleratoren.

Det finansielle bidrag på 1,3 milliarder kroner til bistandsdelen av Covax (Covax AMC) forventes å gi mer enn 25 millioner vaksinedoser i lav- og mellominntektsland.

Norge legger opp til å donere om lag fem millioner vaksinedoser til det globale arbeidet for å bekjempe covid-19. Dosene vil i hovedsak bli gitt videre i løpet av høsten i år og våren neste år. Fakta: UD Vis mer

PS: Den afrikanske unionens spesialutsending for koronahåndteringen, Strive Masiyiwa, anklager Europa for å ikke ha sendt en eneste vaksinedose til kontinentet.

– Mange land lener seg bare tilbake og sier at vaksinene kommer. Afrikanere er skuffet, sa Masiyiwa, som har ansvar for å skaffe koronavaksiner til kontinentet, til journalister torsdag, melder NTB.