HISTORISK: En av kistene tilknyttet det nylige funnet i Saqqara. Foto: HANAA HABIB / REUTERS

Egypt: 3000 år gammel mumiekiste funnet

Egypt har avdekket et oppsiktsvekkende nytt funn i Saqqara, et gravsted sør for Kairo. Ifølge en kjent arkeolog kan funnet skrive om historien.

Publisert: Nå nettopp

Funnet omhandler 52 mumiekister, som dateres så langt tilbake som 3000 år siden.

Ifølge den kjente arkeologen Zahi Hawass, som leder oppdraget, skal også gravstedet til Dronning Nearit ha blitt oppdaget. Gravstedet skal være i nærheten av pyramiden til hennes mann Kong Teti, som dateres helt tilbake til ca 4200 år siden, melder Reuters.

– Alle disse funnene vil skrive om historien til Saqqara, og det nye egyptiske riket, sier Hawass.

Egyptolog Anders Bettum forklarer at Teti var den første faraoen i det sjette dynastiet, og at faraoene ofte ble guddommeliggjort. Det ble derfor ansett som stor status å gravlegges i nærheten av han og hans gravmonumenter.

– Kistene må undersøkes slik at man finner ut hvem menneskene som er begravet der var. Da vil man få flere svar rundt det historiske bildet, sier han til VG.

FUNN: Arkeolog børster forhistoriske hodeskaller fra mumiene funnet i kistene. Foto: Nariman El-Mofty / AP

– Uvanlig

Bettum forklarer at det nylige funnet må ses i sammenheng med tidligere funn. Det dreier seg om et veldig stort gravtempel, og det er gjort mange funn i løpet av 2020 i dette området som dryppvis har blitt gjort kjent.

– Ofte er gravområder plyndret grunnet de store verdiene de inneholder. Det spesielle er at dette området er urørt. Det er uvanlig, sier han.

Saqqara-området tilhører UNESCOs verdensarvliste. Enkelte av funnene som er gjort skal stamme fra tiden kjent som «Det nye riket i Egypt» fra år 1550 før Kristus til år 1669 før Kristus.

– Det nye riket er mitt fagområde, jeg blir derfor veldig spent når jeg tydelig ser en kiste som stammer fra denne tiden, sier Bettum.

KERAMIKK: Det ble blant annet funnet potter og andre redskaper på gravstedet. Foto: Nariman El-Mofty / AP

Kunsthistorie

Kistene skal være skåret ut i menneskelig form, malt i lyse farger, og enkelte skal være i god forfatning.

I tillegg ble det funnet forhistoriske spill, statuer og masker.

Bettum forteller at det er flere aspekter ved funnene som er spennende, og at det er flere fagfelt som nå kan få ny informasjon:

– Dette er spennende for kunsthistorikere. Blant annet kan måten skulpturene og kistene er malt på senere brukes til å datere andre funn, sier han.

Nedgangstider

Egyptiske tjenestemenn er nå ivrige etter å vise frem de nye arkeologiske funnene i et håp om å øke turismen. Turismen i området har hatt en massiv nedgang under corona-pandemien.

Antallet turister i fjor skal ha vært 3.5 millioner, sammenlignet med 13.5 millioner i 2019.