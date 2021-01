forrige









fullskjerm neste HUNDEEIERE: Den ferske førstedamen Jill Biden og hennes hund Champ, sammen med tidligere førstedame Michelle Obama. Bildet er tatt i 2012, men Champ er fortsatt i live og nyinnflyttet i Det hvite hus.

Hunde-comeback i Det hvite hus

Når Bidens hunder nå har inntatt Det hvite hus, er en lang tradisjon gjenopptatt. Donald Trump var den første presidenten på et århundre som ikke hadde selskap av en firbent venn.

Endelig kan Joe Biden føle at Det hvite hus er «hjemme», når han nå har fått de firbente familiemedlemmene Champ og Major på plass.

Søndag ble de første bildene av de to schæferhundene i sitt nye hjem offentliggjort.

« Champ koser seg med sin nye hundeseng ved peisen, og Major elsket å løpe rundt i sør-hagen», står det i en pressemelding fra Det hvite hus, sitert av BBC.

Dobbel kjøterglede

Med to hunder i den amerikanske presidentens embetsbolig, følger Biden en lang tradisjon.

De portugisiske vannhundene Bo og Sunny holdt president Barack Obama og familien med selskap, og ble fort så populære at det ble laget egne månedsplaner for offisielle opptredener de to skulle gjøre, har Michelle Obama fortalt.

ET HUNDELIV: ....litt utenom det vanlige. President Obamas portugisiske vannhunder på vei inn i Air Force One. Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Før Obamas hunder regjerte plenen utenfor Det hvite hus, var det de to skotske terrierne Miss Beazley og Barney, tilhørende daværende president George W. Bush, som løp runder der. Særlig populære var de to i videohilsenene som kom fra presidenten til folket hver jul.

« En kilde til glede», kalte Bush Miss Beazley, mens Barney skal ha delt presidentens lidenskap for friluftsliv.

GODE VENNER: Terrierne Miss Beazley og Barney sammen med Laura og George W. Bush. Foto: LAWRENCE JACKSON / AP

« Min ekte venn»

Presidenten før Bush, Bill Clinton, nøt selskapet av den sjokoladefargede labradoren Buddys, og var heller ikke redd for å la hunden dele hus med katten Socks. De to skal ha vært erkefiender, ifølge New York Times.

– Han sover med meg når Hillary er borte. Han er min ekte venn. Vi koser oss sammen, sa Bill Clinton til nyhetsbyrået AP i 2000.

Også presidentene George Bush Senior (president fra 1989 til 1993), Ronald Reagan (1981-1989), Jimmy Carter (1977–1981) Gerald Ford (1974-1977), Richard Nixon (1969-1974), Lyndon B Johnson (1963–1969) og Franklin D Roosevelt (1933–1945), føyer seg, blant andre, inn i rekken av hundeeiere i Det hvite hus.

Mykere sider

Å ha en pelskledd venn ved sin side, har vist seg å være en enkel måte for mektige politikere å få positiv oppmerksomhet rundt sine mykere sider.

Hillary Clinton skrev selv en barnebok om presidentparets kjæledyr, med tittelen «Dear Socks, Dear Buddy». Fotomuligheter av Obama sammen med sine to hunder ble fullbooket så snart de ble offentliggjort, og boken der Barbara Bush`springer spaniel Millie er fortellerstemmen, er fortsatt mer populær enn biografien om henne, så vel som memoarene til tidligere president George Bush senior, skriver Washington Post.

SJELDENT SYN: Tidligere president Donald Trum poserer med militærhunden Conan, som deltok i jakten på terrorledere. Visepresident Mike Pence tar seg av klappingen. Foto: TOM BRENNER / X06967

Trump: «Tullete»

Da Donald Trump inntok embetsboligen etter innsettelsen i 2017, ble det lagt merke til at han var den første presidenten på over hundre år som ikke hadde med seg en firbent venn på flyttelasset.

«Jeg har ikke tid», forklarte Trump i et folkemøte i El Paso 2019.

– Hvordan ville jeg sett ut, ruslende med en hund i bånd på plenen ved Det hvite hus? Jeg vet ikke ... det føles ikke bra. Det ville føltes litt tullete, sa han til tilhengerne fra talerstolen.

Rop fra publikum fikk han til å si litt mer om saken, skriver Washington Post.

– Ja, du har rett- Obama hadde en hund.