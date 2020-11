NYTTELØST: Østerrikere protesterer mot coronarestriksjoner i Wien 31. oktober. Men tiltakene for å slå ned viruset, blir bare strengere. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Stenger ned Østerrike dagen før landskampen

Dagen før det norske nødlandslaget lander i Wien, innfører Østerrike portforbud også på dagtid for å slå ned den galopperende coronasmitten.

– Enhver sosial kontakt er en for mye, var det dystre budskapet fra forbundskansler Sebastian Kurz da han lørdag kunngjorde full nedstengning fra i morgen.

Den norske fotballtroppen som med ett unntak består av spillere i utenlandske klubber, reiser fra Norge til Wien for å spille Nations League-kamp onsdag.

De møter tomme tribuner i et land i dyp coronakrise. Laget som reiser til Østerrike er kalt inn etter at det opprinnelige landslaget ikke kunne spille på grunn av at Omar Elabdellaoui fikk påvist coronasmitte før helgen.

STENGER NED: Østerrikes forbundskansler Sebastian Kurz lister opp nye og strengere tiltak mot corona lørdag. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Klarer ikke spore smitten

Østerrike har hatt 1045 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Det er nesten åtte ganger mer enn Norge. Tilsvarende tall for Norge er 140.

Med tusener av nye smittede hver dag er nasjonen med 8,8 millioner innbyggere blant landene i verden der smittespredningen er høyest.

Kurz viser til at mange sier at smitten ikke brer seg i skoler eller butikker.

– Men sannheten er at myndighetene ikke klarer spore 77 prosent av de nye tilfeller. De vet ikke lenger hvor smittespredningen skjer, sa forbundskansleren.

Innfører harde tiltak

Regjeringen har konkludert at tiltakene innført 3. november ikke har hjulpet og gikk før helgen ut med knallharde tiltak for å stenge ned landet:

Portforbud døgnet rundt innebærer at alle må holde seg hjemme, med unntak for å gå i butikken på apoteket eller i kirken. Folk kan også lufte hunden.

Sosial kontakt er begrenset til samme husholdning, partnere, familie og pleiepersonell.

Alle som kan arbeide hjemmefra, skal gjøre det.

Skolene går over til fjernundervisning, men skal tilby «omsorg» til barn som trenger det.

Reise til arbeid og skole er bare tillatt om det er nødvendig.

Pasienter på sykehjem og sykehus får bare lov å ha én besøkende per uke – som må ta med bevis på negativ coronatest.

Munnbind skal brukes hvis ikke avstand kan overholdes.

De nye og strengere tiltakene innføres tirsdag og skal vare til 6. desember.

STØTTE: Unge østerrikere holder gatefest med munnbind 31. oktober, for å markere at de støtter regjeringens tiltak mot coronasmitte. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Går for massetesting

Østerrike har også besluttet å følge nabolandet Slovakia og innføre massetesting. Slovakia hurtigtestet to tredjedeler av befolkningen for to uker siden. En av 100 testet positivt.

– Vi ønsker å ta i bruk massetesting mot slutten av nedstengningen, i første rekke av lærere for å sikre en trygg gjenåpning av skolene, uttalte Kurz til statskringkasteren ORF søndag.

Forbundskansleren er kritisert for at han ikke gikk tøffere til verks tidligere i høst.

Østerrike slapp forholdsvis lett fra pandemiens første bølge, men helsevesenet er presset under den andre bølgen i høst.

Antall pasienter som får intensivbehandling, er omkring 600 – en økning på 30 prosent på en uke. Landet har i alt 2000 intensivplasser.

1829 mennesker har dødd av coronaviruset i Østerrike.

ARNESTEDET: Fra det populære vintersportsstedet Iscgl spredte coronasmitten seg til Norge. Foto: Harald Henden

Nærmere 700 av de første norske coronatilfellene kunne spores tilbake til Østerrike. På afterski i baren Kitzloch i Ischgl pådro nordiske skiturister seg det nye viruset.

