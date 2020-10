INNLAGT, MEN «PÅ JOBB»: Nye bilder fra Det hvite hus viser presidenten i arbeid fra presidentsuiten ved sykehuset Walter Reed. To ulike bilder fra to forskjellige rom er sendt ut, og de skal ifølge metadata være tatt med ti minutters mellomrom. Foto: JOYCE N. BOGHOSIAN / The White House

Trumps medisin forbeholdt «alvorlig syke»: – Må ha hatt problemer med å puste

Donald Trump blir behandlet med steroidet deksametason, ifølge legen hans. Dersom de har fulgt retningslinjene, kan det tyde på alvorligere sykdom enn hva det er blitt gitt uttrykk for, mener norsk lege.

Nå nettopp

Opplysningene om Trumps nye behandling kom frem i en pressebrief med hans legeteam ved Walter Reed-sykehuset søndag.

Anestesilege Jon Henrik Laake ved Rikshospitalet har deltatt i arbeid med Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer rundt medisinen Trump nå får.

At presidenten er satt på steroidet, mener anestesilegen tyder på at han har blitt regnet som alvorlig syk.

– Har de fulgt retningslinjene, må han ha hatt problemer med å puste for å havne i kategorien «alvorlig syk», før han er blitt satt på denne medisinen, sier Laake.

Medisinen frarådes for pasienter med et mildt sykdomsforløp for å unngå bivirkninger, og for å forebygge en global mangel på medisinen.

les også BAKGRUNN: Skal være på bedringens vei: Vurderer utskriving

Trumps lege Sean Conley Reed opplyste søndag at Trump har hatt høy feber og fått oksygentilførsel, men sa at presidenten ikke har hatt pusteproblemer, eller oksygennivåer under 90 prosent.

Han hevdet også at Trump nå er på bedringens vei. Kanskje får presidenten reise hjem til Det hvite hus allerede mandag.

Senere samme dag viste Trump seg utenfor sykehuset, da han iført munnbind vinket til støttespillere gjennom bilruten under en kort kjøretur:

Alvorlig syk

Selv om Trumps legeteam har sagt at presidenten «ikke har uttrykt problemer med å puste», mener Laake steroidbehandlingen og oksygentilskuddet tyder på at han regnes som alvorlig syk.

– De sa vel nokså tydelig at de hadde vært alvorlig bekymret for han, særlig på fredag, påpeker legen.

Anestesilegen er nokså sikker på at behandlingen er trygg, så lenge man holder seg til retningslinjene. Samtidig understreker han at det er vanskelig å vite hvor mye av informasjonen som kommer fra presidentens team, som faktisk er reell.

Teamet rundt presidenten var i helgen opptatt av å forsikre pressen om at presidenten hadde det bra, men «off the record» fortalte stabssjef i Det hvite hus, Mark Meadows, om en «urovekkende» situasjon.

Medisinen Trump er satt på, underbygger bildet av et noe mer alvorlig tilfelle. Presidenten fikk fredag oksygen i Det hvite hus, og det er uklart om han har fått det senere.

Ifølge British Medical Journal, regnes man som alvorlig syk om man har oksygenverdier under 90 prosent, trekker pusten mer enn 30 ganger i minuttet, eller viser tegn på pusteproblemer. Kritisk syk er man dersom man har behov for respirator.

Forrige måned publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) retningslinjer for bruk av medisinen deksametason i coronabehandling. Mens de anbefaler bruk i alvorlige og kritiske sykdomsforløp, fraråder de bruk av medisinen på pasienter med mildere tilfeller av Covid-19.

Det er disse retningslinjene Jon Henrik Laake ved Rikshospitalet har vært med å utarbeide.

– Panelet konkluderer med at fullt ut informerte pasienter med ikke-kritisk covid-19, vil velge bort denne behandlingen. Dagens informasjon indikerer at de ikke vil få noen hjelp av medisinen, og at den kan by på en risiko, skriver WHO.

Også The New York Times omtalte i sommer bekymringer knyttet til at bruk av medisinen på ikke-alvorlig syke pasienter, kunne føre til at immunforsvaret ikke klarer å holde tritt om sykdommen forverrer seg.

Mulige bivirkninger

Deksametason-behandlingen kan gi bivirkninger som nedsatt immunforsvar og endringer i blodsukker. Noen kan bli forbigående oppstemte eller maniske.

Laake forklarer at steroider gjerne har kompliserte bivirkningsbilder, men påpeker at alle medikamenter har bivirkninger:

– Medikamenter som ikke virker på det de skal virke på, har bare bivirkninger. Det er derfor viktig at man bruker behandlinger med dokumentert effekt. Hvis ikke handler man på lykke og fromme.

President Donald Trump er ifølge hans eget legeteam satt på følgende medisinsk behandling:

Remdesivir – antiviralt medikament som gjør det vanskeligere for viruset å reprodusere seg

Deksametason – et betennelsesdempende steroid som kan redusere dødelighet hos alvorlig syke pasienter

En eksperimentell «cocktail» av ulike antistoffer – medikamentet er utviklet av det amerikanske legemiddelselskap Regeneron, og skal hjelpe immunforsvaret med å bekjempe viruset.

Cocktailen har dokumentert effekt hos de som ikke hadde viruset før de startet, i motsetning til Trump, som først har startet på medisinen etter å ha blitt smittet.

Vitamin D, sink, melatonin, aspirin og famotidin – ulike legemidler uten noen dokumentert effekt i behandling av Covid-19

Oksygentilførsel ved minst én anledning

Noen av medisinene Trump er satt på, er fremdeles eksperimentelle. Anestesilege Laake håper derfor bruken av disse i behandlingen av presidenten skjer som en del av en vitenskapelig studie.

– Hvis ikke blir det rart og lite edruelig at man hiver på så mye rart i behandlingen, sier han.

Tidsskriftet Science skriver at det ikke er avdekket noen store bekymringer knyttet til antistoffcocktailen Trump har fått, men stiller spørsmål ved om den vil være effektiv, ettersom han får den etter å ha blitt smittet.

Det er uklart om presidenten har får behandlingen som en del av en vitenskapelig studie.

Medisinen Remdesivir var den første som ble godkjent som til covid-19-behandling i Europa. Statens legemiddelverk har godkjent den til bruk i Norge. Medisinen kan forkorte sykdomsforløpet, skriver de.

Legemiddelverket presiserer at medisinen ikke har vist effekt hos pasienter uten behov for oksygentilførsel, og heller ingen positiv effekt hos pasienter som allerede fikk behandling med respirator.

Publisert: 05.10.20 kl. 07:49

Les også