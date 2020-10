Kamala Harris om coronahånteringen: - Den største svikten av noen president i historien

WHITE PLAINS (VG) Med pleksiglass mellom seg var det en langt mer sivilisert debatt mellom visepresidentkandidatene Mike Pence (61) og Kamala Harris (55) enn hva som var tilfellet i forrige uke da Donald Trump og Joe Biden møttes i «debattringen».

Uansett hvem som vinner valget om fire uker vil den som blir tatt i ed 20. januar neste år være den eldste som noensinne har startet en presidentperiode i USA. Donald Trump vil være år 74 år, mens Joe Biden vil være hele 78 år.

Det gjør at amerikanske medier omtaler nattens debatt mellom nåværende visepresident Mike Pence og senator Kamala Harris som den viktigste visepresidentdebatten noensinne.

I løpet av 90 minutter var de to innom ni temaer, ingen offentliggjort på forhånd, Debatten i Salt Lake City, Utah, ble ledet av USA Todays Susan Page, normalt sjef på avisens kontor i Washington, D.C.

I UTAH: Nattens debatt foregikk på University of Utah i Salt Lake City. Foto: ERIC BARADAT / AFP

Coronaviruset

Første spørsmål gikk til Harris, og handlet om coronaviruset. Hun fikk spørsmål om hvordan en Biden-administrasjon vil håndtere pandemien.

– Det amerikanske folk har vært vitne til den største svikten av noen presidents administrasjon i dette landets historie. De visste hva som pågikk, men de informerte ikke dere. De visste, men de dekket det til, sa Harris, som la til:

– Fremdeles har de ikke en plan. Det har Joe Biden. Vi vil sørge for at det kommer en gratis vaksine til alle.

Pence på sin side sa at Trump har gjort alt som var mulig for å bekjempe viruset, og viste blant annet til at de innførte innreiseforbud fra Kina. Faktum er at det aldri var et fullstendig innreiseforbud og titusener fløy fra Kina til USA etter dette.

– Vi kommer til å ha titalls millioner vaksiner før året er omme, sa han videre.

– Uansett hva visepresidenten hevder de har gjort så har det tydeligvis ikke virket når man ser på at over 210.000 amerikanere er døde, repliserte Harris, som påpekte at det er nettopp Pence som har ledet corona-arbeidet i Trump-administrasjonen.

Moderator Susan Page spurte så Pence hvordan man kan forvente at det amerikanske folk skal følge administrasjonen sine råd for å hindre smitte når man har sett et større utbrudd i Det hvite hus, noe som tyder på at man ikke har hatt kontroll i eget hus.

– Realiteten er at presidenten stoler på at det amerikanske folket tar avgjørelser som er til det beste for sin helse, svarte Pence, som også sa at folket har vist at de er villige til å sette sine familier og naboers helse først.

Åpenhet om helse

Page ville vite om Pence mener at amerikanere har rett til å vite hvordan det står til med helsen til en president, og påpekte at det har kommet lite og misledende informasjon om Trump etter at han ble coronasyk.

– Det amerikanske folket har rett til å vite hvordan det står til med, sa Pence, som ga uttrykk for at han mener administrasjonen har vært veldig åpne om hvordan det står til med presidenten.

Harris fikk det samme spørsmålet.

– Absolutt. Men ikke bare i helsespørsmål. Også når det kommer til skatt. Vi vet nå at Donald Trump bare betalte 750 dollar i inntekstskatt et år. Da jeg først hørte det trodde jeg de mente 750.000 dollar, svarte hun blant annet.

Pence responderte med å si at Trump har betalt titalls millioner i skatt.

Pence: - Biden vil øke skattene

Det neste temaet var økonomien. Kamala Harris gikk rett i strupen på Trumps skattepolitikk som hun sier kun har tjent de rike.

– Joe Biden mener man måler amerikas økonomi basert på hvor bra arbeiderne og familiene har det, sa hun, og ga uttrykk for at Trump bare er opptatt av de som allerede har mest.

Pence på sin side advarte mot det han mener vil bli høye skatter for amerikanere med Biden som president.

– Amerika hørte nettopp Harris si at Biden vil øke skattene. Noe som er ganske utrolig like etter at vi har en pandemi som gjør at vi mistet 22 millioner jobber. Allerede har vi fått tilbake 11,6 millioner av dem.

Harris avviste at Biden vil øke skatten for noen som tjener mindre enn 400.000 dollar i året.

– Tror ikke på vitenskapen

Etter økonomien var det klimaendringene som var tema. Her gjentok Pence det Trump sa i debatten han hadde mot Biden i forrige uke at det var riktig å trekke USA ut av Parisavtalen, fordi den førte til tap av amerikanske arbeidsplasser.

– Ifølge alle estimater er vår luft og land renere enn noensinne målt, sa Pence.

Harris angrep Trump-administrasjonen for å ha kuttet i en rekke klimatiltak som var satt i gang av deres forgjenger Barack Obama.

– De tror ikke på vitenskapen, sa Harris, som kalte klimaendringene en eksistensiell trussel.

Pence fikk spørsmål om han ser på klimaendringene på samme måte, som en eksistensiell trussel. Han svarte aldri på spørsmålet, men var derimot oppatt av at USA ikke trenger bruke store pengesummer på en «Green New Deal».

– Det vil koste landet jobber.

– Du setter din radikale agenda foran amerikanske jobber

Moderator Susan Page vridde etter hvert temaet over på Kina. Mike Pence startet med å angripe Harris for å være svært venstrelent.

– Du setter din radikale agenda foran amerikanske jobber, sa Pence, som hevdet at Harris er mer liberal enn noen annen senator, inkludert Bernie Sanders, sa Pence, som også kom inn på at coronaviruset hadde sitt opphav i Kina.

– Presidenten har stått opp mot Kina og han vil fortsette med det. De må stå til ansvar for hva de har gjort mot USA med coronaviruset, sa visepresidenten.

Kamala Harris brukte sin tid blant annet til å si at Trump-administrasjonens handelskrig mot Kina har kostet mange arbeidsplasser i USA, samt at det har drevet opp prisene på mange varer.

les også Biden til Trump: - Kan du holde kjeft, mann!

– Trump har forrådt våre venner

Senatoren kom også inn på USAs forhold til andre land i verden.

– Man må være lojal mot sine venner. Og man må holde sine motstandere på avstand. Men det vi har sett med Trump er at han har forrådt våre venner og omfavnet verdens diktatorer, sa Harris.

Pence brukte dette segmentet til å fortelle at under Donald Trumps ledelse nedkjempet man IS-kalifatet og at Trump tok USA ut av Iran-avtalen.

– USA er tryggere og våre allierte er tryggere, sa Pence.

Harris angrep så Trump for å ikke ta et oppgjør med Russland etter at de skal ha betalt Taliban for å angripe amerikanske styrker i Afghanistan.

– Det hadde Joe Biden gjort, sa Harris.

Da Pence ikke fikk tid av moderatoren til å svare skikkelig, fordi han allerede hadde brukt mye av sin tid under dette segmentet, ble det for første gang litt høylytt i denne debatten, som fremstod langt mer sivilisert enn debatten i forrige uke, som blant annet VG omtalte som et «shitshow», fordi det var konstante avbrytelser og krangling om hvem som skulle få ordet:

Svarte ikke på abortspørsmål

Temaet som fulgte var nominasjonen av Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer. Mike Pence skrøt over kandidaten:

– Jeg håper hun blir behandlet respektfult i høringen og blir stemt inn til høyesterett.

Han svarte ikke på moderatoren sitt spørsmål om han ønsker at hans hjemstat Indiana skal forby alle aborter dersom høyesterett går tilbake på den avgjørelsen som i sin tid åpnet opp for lovlig abort i USA.

Kamala Harris svarte slik på hva hun mener hennes hjemstat California bør gjøre dersom høyesrett går tilbake på abortavgjørelsen fra 1973:

– Jeg vil alltid kjempe for at en kvinne skal få bestemme over sin egen kropp.

Da Pence fikk ordet igjen svarte han imidlertid delvis på spørsmålet:

– Jeg er stolt over at jeg er «pro-life», sa Pence.

– Folket fortjener et ærlig svar

Kamala Harris nyttet temaet høyestrett til å gjenta Demokratene sitt mantra om at man ikke bør utnevne ny dommer så tett på et valg, men at velgerne bør få bestemme ved å først velge president, som så utnevner dommeren.

Slik det skjedde i 2016, da republikanerne i Senatet hindret Barack Obama å utnevne sin kandidat til høyesterett, selv om det skjedde 11 måneder før valget, og ikke bare noen få uker før.

Mike Pence kom med dette motsvaret:

– De som stemmer nå vil vite om du og Biden vil utvide høyestrett. Det amerikanske folket fortjener et ærlig svar. Og det ærlige svaret er at Harris og Biden kommer til å utvide høysterett, sa Pence.

Harris verken bekreftet eller avkreftet Pence’ påstand, noe han også påpekte.

– Et mønster hos Trump

Nattens nest siste tema handlet om rasisme i politiet og opptøyer i etterkant av flere episoder med politivold dette året.

Harris kom da blant annet inn på hvordan Donald Trump i debatten mot Joe Biden i forrige uke ikke klart og tydelig tok avstand fra hvite nasjonalister.

– Dette er en del av et mønster hos Donald Trump, sa Harris og viste til flere eksempler, blant annet da det i 2017 ble marsjert gjennom gatene i Charlottesville og ropt slagord mot for eksempel jøder, og presidenten i etterkant sa det var «gode folk på begge sider».

Pence mente på sin side at Harris bare fortalte en utvalgt «sannhet», og viste blant annet til at Trump har tatt avstand fra Ku Klux Klan.

– Og dette er en mann som har jødiske barnebarn, sa han også.

«Massive muligheter for valgjuks»

Debattten ble avsluttet med å snakke om kandidatene kommer til å godta valgresultatet. Donald Trump har flere ganger sagt at han ikke uten videre vil gjøre det, fordi han mener at Joe Biden kun kan vinne dersom det er utstrakt valgjuks.

– Det er tydelig at Trump ikke tror han kan stille til valg på bakgrunn av hva han har oppnådd, sa Harris.

Pence fikk spørsmål om hva hans rolle vil være dersom Trump ikke godtar et valgresultat der Biden blir kåret som vinner.

– Først og fremst tror jeg at vi kommer til å vinne dette valget, sa Pence, og gikk gjennom en skryteliste over hva han mener de har fått til i løpet av sine snart fire år i Det hvite hus.

– Når du snakker om å akseptere valget må jeg si at ditt parti senator (Harris journ,anm.) har brukt 3,5 år på å ikke godta det forrige valget, sa Pence, som mente riksrett-saken mot presidenten var bevis på det.

Pence sa også at han frykter poststemmer vil åpne opp for «massive muligheter for valgjuks», men han sa ingenting om hvordan han vil håndtere situasjonen dersom Trump ikke godtar resultatet.

