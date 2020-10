Kamala Harris: - De visste hva som foregikk, men informerte ikke

WHITE PLAINS (VG) Med pleksiglass mellom seg er visepresidentkandidatene Mike Pence (61) og Kamala Harris (55) nå i «debattringen».

Uansett hvem som vinner valget om fire uker vil den som blir tatt i ed 20. januar neste år være den eldste som noensinne har startet en presidentperiode i USA. Donald Trump vil være år 74 år, mens Joe Biden vil være hele 78 år.

OBS! Denne artikkelen oppdateres underveis gjennom debatten.

Det gjør at amerikanske medier omtaler nattens debatt mellom nåværende visepresident Mike Pence og senator Kamala Harris som den viktigste visepresidentdebatten noensinne.

I løpet av 90 minutter skal de to innom ni temaer, ingen offentliggjort på forhånd, Debatten i Salt Lake City, Utah, ledes av USA Todays Susan Page, normalt sjef på avisens kontor i Washington, D.C.

I UTAH: Nattens debatt foregikk på University of Utah i Salt Lake City. Foto: ERIC BARADAT / AFP

Første spørsmål gikk til Harris, og handlet om coronaviruset. Hun fikk spørsmål om hvordan en Biden-administrasjon vil håndtere pandemien.

– De visste hva som pågikk, men de informerte ikke dere. De visste, men de dekket det til, sa Harris, som la til:

– Fremdeles har de ikke en plan. Det har Joe Biden. Vi vil sørge for at det kommer en gratis vaksine til alle.

Pence på sin side sa at Trump har gjort alt som var mulig for å bekjempe viruset, og viste blant annet til at de innførte innreiseforbud fra Kina.

– Vi kommer til å ha titalls millioner vaksiner før året er omme, sa han.

– Uansett hva visepresidenten hevder de har gjort så har det tydeligvis ikke virket når man ser på at over 210.000 amerikanere er døde, repliserte Harris, som påpekte at det er nettopp Pence som har ledet corona-arbeidet i Trump-administrasjonen.

