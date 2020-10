FIENDER: President Vladimir Putin og opposisjonslederen Aleksej Navalnyj. Foto: NTB

Putin nekter å ta navnet «Navalnyj» i sin munn: «Denne borgeren ...»

Vladimir Putin (68) sier det var han personlig som ga tillatelse til at Aleksej Navalnyj (44) kunne flyttes til sykehus i Tyskland. Men presidenten nekter å ta opposisjonslederens navn i sin munn.

Nå nettopp

– Som før nevner ikke presidenten navnet på politikeren, fastslår radiostasjonen Ekho Moskva.

Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov har til vane å omtale Navalnyj som «pasienten i Berlin». Putin brukte torsdag ord som «personen» og «borgeren».

Russlands president sa at han personlig instruerte påtalemyndigheten om å la Aleksej Navalnyj flys til Berlin for behandling. Det skjedde på et digitalt møte i den såkalte Valdai-klubben torsdag.

Kreml-kritikeren har beskyldt russisk etterretning for å stå bak forgiftningen, etter ordre fra presidenten. Uten å nevne navnet til Aleksej Navalnyj uttrykte Putin:

– Hvis myndighetene virkelig ønsket å forgifte denne personen, så ville de knapt sendt ham til Tyskland for behandling.

Putin-kritikeren var på vei hjem fra Sibir den 20. august da han ble syk på et fly på vei fra Tomsk til Moskva. Pilotene valgte å mellomlande i byen Omsk, slik at Navalnyj først kom på sykehus der. To døgn senere fikk hans støttespillere lov til å frakte ham til Berlin. Navalnyj var da i koma.

Vladimir Putin tok altså ikke ordet «Navalnyj» i sin munn under hele seansen torsdag:

– Straks kona til denne borgeren vendte seg til meg, ba jeg påtalemyndighetens kontor om å sjekke muligheten for at han kunne dra utenlands for behandling. Han hadde reisebegrensninger på grunn av rettssaker, men jeg ba fremdeles statsadvokatens kontor om tillatelse, og det gikk i orden, sa Putin.

Rettssakene som presidenten viste til, er ifølge Navalnyj rent politiske.

Putin minnet om at tyskerne opplyste at analysene av Navalnyj hadde vist spor av nervegiften novitsjok.

– Gi oss biologisk materiale og offisiell konklusjon slik at vi kan undersøke dette nærmere, slik at vi har det juridiske og formelle grunnlag for å åpne en straffesak, sa Vladimir Putin.

— Men de gir oss ikke noe! Hvorfor? Vi får ingen forklaring på det.

Presidenten viste også til en konklusjon fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen om at det var et «Novitsjok-lignende stoff».

– Så er det Novitsjok eller er det ikke? undret Putin.

Aleksej Navalnyj og hans støttespillere sa torsdag at de igjen vil protestere på at det ikke er startet noen etterforskning av saken. De har fra første dag vært klare på at Navalnyj ble forgiftet. Selv lå han i koma i flere uker, mens kona Julia og hans nærmeste medarbeidere talte Navalnyjs sak.

– Vi er klare til å etterforske denne saken for fullt, om vi får de nødvendige opplysningene fra Tyskland, hevdet Vladimir Putin.

Legene ved sykehuset i Sibir hevdet at de ikke fant giftstoffer i kroppen til Navalnyj. Medisinerne ved Charité-sykehuset i Berlin var like klare på at de fant giftstoffer, og det biologiske materialet fra Navalnyj er analysert ved laboratorier i Frankrike og Sverige, i tillegg til Tyskland.

Aleksej Navalnyj og kona Julia mener at opposisjonslederen ble holdt på sykehus i Russland i flere dager for at sporene av gift skulle forsvinne ut av kroppen.

– Aller viktigst er det at kjemiske våpen oppløses i kroppen uten å etterlate spor. Det var nettopp derfor de holdt meg i Omsk så lenge. De ventet på at alt skulle brytes ned i kroppen, og det ikke lenger var spor etter Novitsjok. Men de misset på tiden, sa Navalnyj i et intervju med den kjente youtuberen Jurij Dud.

Korrupsjonsjegeren har flere ganger sagt at han ønsker å reise tilbake til Russland når han er frisk nok til det. Myndighetene vil ikke hindre ham i det, men da vil Navalnyj bli møtt av nye rettssaker og nye arrestasjoner, om han deltar i demonstrasjoner.

Publisert: 24.10.20 kl. 09:24