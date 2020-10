FREDAG: Orkanen «Delta» er ventet å treffe den amerikanske kysten fredag. Foto: NOAA

Stålsetter seg for ny orkan: – Et hardere slag enn vi ønsker

Halvannen måned etter at orkanen «Laura» herjet i Louisiana, forbereder delstaten seg på en ny kraftig orkan.

Orkanen «Delta» har siden den feide over Cozumel og Cancún i Mexico økt i styrke, og er nå en kategori 3-orkan. Fredag er den ventet å treffe den amerikanske kysten – igjen ser det ut til at Louisiana blir hardest rammet.

– Orkanen «Delta» er ventet å treffe den sørvestlige delen av Louisiana tidlig fredag kveld, beklageligvis veldig nært det samme området hvor orkanen «Laura» traff for litt over en måned siden, sier guvernør John Bel Edwards på en pressekonferanse.

Det er allerede erklært unntakstilstand i delstaten.

– Det er ventet at orkanen skal svekkes før den treffer kysten, men den vil bevege seg raskere enn «Laura». Når det er sagt er det åpenbart at Sørvest-Louisiana vil få et hardere slag enn vi ønsker å se, fordi man fortsetter prøver å komme seg etter orkanen «Laura».

«Laura» tok minst 27 menneskeliv i Louisiana, og sørget for ødeleggelser for milliarder av kroner, opplyser lokale myndigheter. Ifølge nyhetsbyrået AP har dødstallet nå passert 30.

– Ikke hatt tid til å komme seg på beina

Dette sjette gang innbyggerne i Louisiana må forberede seg på en storm denne orkansesongen, skriver AP. Ifølge CBS vil «Delta» bli den fjerde stormen som treffer kysten i delstaten.

– Livstruende stormflo er ventet nær og øst for der «Delta» treffer land fredag, skriver det nasjonale orkansenteret NHC.

Videre opplyser de at det er ventet vind i orkan stryke, flom, kraftig regn og muligheter for tornadoer.

– De har ikke hatt tid til å komme seg på beina etter at «Laura» traff dem, sier Cathy Evans til Reuters, mens hun hjalp datteren sin å evakuere fra hjemmet sitt i Lake Charles.

HJELPER TIL: Cathy Evans hjelper datteren med å evakuere. Foto: JONATHAN BACHMAN / REUTERS / NTB

Byens ordfører prøver å holde motet oppe.

– Dette er ikke et mareritt. Det er ikke en prøve. Dette er kortene vi har fått tildelt. Jeg vet vi har vært gjennom mye, og jeg vet vi er slitne. Men vi har en jobb å gjøre akkurat nå, og det er å holde oss trygge, sier han i en Facebook-video ifølge AP.

I flere byer er det pålagt evakuering, mens det i en rekke områder er sendt ut evakueringsvarsel.

I tillegg til stormene som har herjet i delstaten, har Louisiana vært hardt rammet av coronaviruset med over 170.000 smittetilfeller og over 5600 dødsfall. Bare den siste uken har det vært registrert over 5000 smittetilfeller i delstaten med rundt 4,5 millioner innbyggere.

– Jeg vet menneskene i Louisiana er sterke, men de kommer til å bli satt på prøve nå, sier guvernør Edwards.

GUVERNØR: John Bel Edwards. Foto: Melinda Deslatte / AP / NTB

To dødsfall

«Delta» har allerede kostet to menneskeliv i Mexico. Ifølge lokale medier mistet en mann livet etter å ha falt ned fra taket, da han forsøkte å sikre huset sitt mot ekstremværet. I etterkant av stormen skal en kvinne ha omkommet etter å ha fått elektrisk støt fra en lyktestolpe, som hadde blitt defekt som følge av uværet, skriver Novedades Yuctan.

I tillegg førte «Delta» til at flere bygninger nær kysten ble ødelagt i Mexico, og flere hundre tusen ble strømløse.

Flyplassen i Cancún har de siste dagene vært fylt til randen med mennesker som ønsket å komme seg bort fra stormen.

– Det er et galehus her, sier Anthony Ricci til Reuters, og forteller at det er umulig å få seg et fly fordi datasystemene er nede.

– Det er for mange mennesker her, selv om vi bruker munnbind er det umulig med sosial distanse, sier artisten BBK Phat.

Publisert: 09.10.20 kl. 03:59

