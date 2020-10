Frykter «gastrohovedstaden» København kan bli satt år tilbake

SMITTEVERN: Slik må de ansatte i restauranten Alouette jobbe for å begrense smitte. Foto: Emma Line Holm Sejersen

KØBENHAVN (VG) Michelin-restauranten Alouette tror de vil overleve pandemien, men frykter for bransjen i gastrohovedstaden.

En nedtagget lagerport, bortgjemt i en gammel bakgård, er kanskje ikke den stereotypiske inngangen til en prisbelønnet restaurant. Men dette er altså veien inn til Alouette – en av 17 Michelin-restauranter i den danske hovedstaden.

Gjestene som kommer hit er for det meste lokale. Derfor har de ikke merket turisttapet på samme måte som mange av bransjekollegene.

De nye restriksjonene derimot:

– Det satte oss i en veldig tøff situasjon. Vi er en «two seating»-restaurant og kan ikke gi den samme opplevelsen i det tidsrommet, sier den amerikanske restaurantsjefen Nick Curtin til VG om myndighetenes krav til at dørene må stenge klokken 22.

Siden september har smittekurven i Danmark skutt fart. Etter en sommer med få restriksjoner blir innbyggerne i København minnet på hva som skjer når smittetallene stiger.

Kveldene blir kortere. Restaurantene må vri hodet rundt for å finne alternative inntektskilder. Mens noen tyr til hjemlevering og matboder, må andre takke for seg.

SER IKKE POENGET: Restaurantsjef Nick Curtin for Michelin-restauranten Alouette mener det er feil at alle restauranter i landet må stenge klokken 22. Noen steder kan tilrettelegge mye bedre for smittevern enn andre, påpeker han. Foto: Emma Line Holm Sejersen

Nye tiltak

Og fredag kveld – etter en smitterekord med 856 registrerte tilfeller på ett døgn – kom statsminister Mette Fredriksen med enda strengere tiltak. De skal i første omgang vare til 2. januar:

Påbud med munnbind innendørs på offentlige steder som butikker og cafeer og restauranter

Forsamlingsforbud senkes fra 50 til 10 personer

Forbud mot salg av alkohol etter klokken 22

Grensekontrollen skjerpes

Alle restriksjoner som allerede er innført videreføres, blant annet oppfordringen om å jobbe hjemme hvis mulig

Kastet seg rundt – bygget om på 48 timer

For Alouette ble redningen den utradisjonelle beliggenheten.

I underetasjen av det som har vært både en konvoluttfabrikk og øvingslokale for kjente rockeband ligger nemlig Københavns Møbelsnedkeri.

Den kulinariske smaksopplevelsen serveres allerede på deres spesiallagde bord. Nå har sjefsnekkerens inspirasjonsrom blitt en del av restauranten.

– Vi fikk bare to dagers varsel om de nye stengetidene, så dette rommet ble bygget om på 48 timer. Før var det bare noen tegnebord og en pult, men vi måtte restyle stedet; henge opp lys, fikse bord og stoler, sette inn en vask på badet. Heldigvis er vi gode på logistikk og har folk som kjenner miljøet, stilen og maten, sier Curtin.

DET NYE ROMMET: For at Alouette skal rekke å ha to bordsettinger i løpet av kvelden tar de med halvparten av gjestene hit. Foto: Emma Line Holm Sejersen

– Mange industrier er avhengige av dem

Man skulle ha trodd at Michelin-restaurantbesøk ble nedprioritert i usikre tider. Ved Alouette er opplevelsen det motsatte.

Eierens teori er at folk har behov for å få flykte fra bekymringene.

– I starten av pandemien mistet de bryllup, bursdager og kvelder med venner. Nå er de tilbake og vil gjøre opp for de tapte øyeblikkene. Restauranten blir et sted folk søker til i vanskelige tider, sier han.

Curtin er overbevist om at fleksibiliteten vil hjelpe Alouette gjennom pandemien. Optimismen for bransjen i hovedstaden er ikke like stor.

– Jeg er bekymret for hva det vil bety for restaurantsamfunnet som helhet. Restauranter har en viktig rolle i å drive turismen, og mange industrier er avhengige av dem. Når folk reiser til København for å spise på Noma (tostjerners Michelin-restaurant, journ.anm.), går de også på andre restauranter, besøker tivoliet, tar taxi og bor på hotell.

– Og selv om vi kommer ut i den andre enden som en kulinarisk destinasjon, gjenstår flere spørsmål; vil de særegne spisestedene og den erfarne arbeidskraften fortsatt være her?

Se bildene av hvordan kokkene forholder seg til smittevern:

fullskjerm neste KRAV FRA DANSKE MYNDIGHETER: Kokkene på Alouette må bruke munnbind når de lager mat. Det samme må servitørene når de serverer gjestene.

– Rammer veldig bredt

I Alouettes lokaler er avstanden mellom bordene stor. Gjester får ikke sitte i baren og må ha på seg munnbind når de går på do. Bruk av håndsprit er et krav.

Nick Curtin etterlyser et bedre grunnlag for å frata restaurantene avgjørende timer.

– Jeg har til gode å se tall som viser at restauranter er ansvarlige for smittespredningen. Det er klart at ikke alle håndterer reglene like godt. Men det rammer veldig bredt når de skal gjelde for alle restauranter, barer og klubber, i stedet for å si at man kan holde åpne hvis man oppfyller visse krav.

Restaurantsjefen har også inntrykk av at de økonomiske støttepakkene til bransjen er i ferd med å tørke ut.

– Nå virker det som om restaurantene blir offerlammet.

MINDRE RISIKO I DANMARK: Restaurantsjef Nick Curtin flyttet fra New York til København i 2014. Han tror ikke restauranten hadde overlevd pandemien hvis han hadde starten den opp i hjemlandet. Foto: Emma Line Holm Sejersen

– Urettferdig og meningsløst

Fra en leilighet i København driver norske Anders Husa og hans amerikanske kjæreste Nordens største restaurantblogg. Matturismen gjør at København rammes særlig hardt av pandemien, mener han.

Det er for mange restauranter til at alle kan overleve på lokale gjester. Restriksjonene kommer på toppen.

– De signaliserer at restauranter er et farlig sted å være og hvor man ikke kan slappe av. Det er vanskelig å forstå hvorfor de to timene skal ha noe å si. Slik jeg forstår det har noen steder vært vanskelige å kontrollere, men i stedet for å gå etter dem straffer myndighetene hele bransjen. Det føles urettferdig og meningsløst.

Alouettes mulighet til å låne lokaler er unntaket snarere enn regelen. Mange sliter med å hente inn de tapte inntektene fra kveldens siste bordsetning.

EN MATDESTINASJON: Curtin beskriver et unikt restaurantfellesskap i København, der man heier på hverandre og deler erfaringer. Foto: Emma Line Holm Sejersen

På grunn av den nye smitterekorden kan de også trolig se langt etter julebord.

– De største konsekvensene av pandemien vil kanskje ikke sees før til neste år, da kan det bli mange konkurser. Vi har allerede sett store restauranter, til og med Michelin-belønte som har eksistert i mange år, forsvinne, sier Husa.

Han frykter at dyktige utenlandske fagfolk som en konsekvens vil se seg nødt til å reise tilbake til hjemlandet eller andre steder.

– Det kan sette København mange år tilbake med tanke på hva som er bygget opp av gastroturisme. Jeg tror og håper fortsatt at byens rykte vil bestå og at restauranter vil gjenoppstå, men det er nok en viss risiko, sier bloggeren.

HAR SLUPPET Å SI OPP ANSATTE: Restaurantsjef Nick Curtin anslår at de takket være ekstra lokaler kun taper mellom 10 og 15 prosent av den normale omsetningen. Uten hadde tapet trolig vært på mellom 30 og 50 prosent. Foto: Emma Line Holm Sejersen

Publisert: 24.10.20 kl. 15:27

