Barrett: Min religiøse overbevisning vil ikke påvirke mine høyesterettsavgjørelser

President Trumps kandidat til høyesterett Amy Coney Barrett sa under senatshøringen i dag at hun ikke ville la sin religiøse overbevisning påvirke hennes rettsavgjørelser.

Senator Lindsey Graham (R) spurte Barrett direkte om hun var i stand til å sette sin sterke religiøse tro til side som dommer.

– Det kan jeg. Det har jeg gjort i min tid i The Seventh Circuit (retten hun er dommer i nå, red.anm.) (...) Dersom jeg blir godkjent for høyesterett vil jeg fortsette med det, sa hun ifølge CNN.

Den katolske syvbarnsmoren nektet imidlertid å kommentere det amerikanske abortvedtaket fra 1973, ifølge Reuters.

Coney Barrett be spurt gjentatte ganger av komitémedlemmer fra begge sider, både fra Graham og senator Dianne Feinstein (D) men hun ville ikke uttale seg om hvordan hun ville stemme dersom det omstridte høyesterettsvedtaket Roe vs. Wade ville komme opp som sak igjen, ifølge Reuters og flere andre amerikanske medier.

Roe vs. Wade-spørsmålet

​Roe vs. Wade er en domsavsigelse fra USAs høyesterett den 22. januar 1973, som i praksis legaliserer abort i USA. Dersom den avgjørelsen blir omstøtt, vil det bli et tilbakeslag for kvinners rett til å bestemme over egen kropp.

UNDER HØRINGEN: Amy Coney Barrett, som er president Trumps kandidat som ny dommer i høyesterett, ble spurt om mange sentrale saker i senatet i dag. Foto: AFP

President Trump ble for noen uker siden intervjuet på TV-programmet Fox & Friends og spurt om hvorvidt en høyesterettssammensetning med 6–3 i republikansk favør ville velte Roe vs. Wade-avgjørelsen dersom saken kom opp, ifølge BBC.

– Det er definitivt mulig, svarte Trump og la til:

– Kanskje de vil gjøre det på en annen måte. Kanskje ville dommerne overføre saken til delstatene. Man vet bare ikke hva som kan skje.

Uklar om Obamacare

Dette er dag 2 av senatsutspørringen som skal være ferdig innen utgangen av oktober og Barrett kan være valgt til høyesterett innen 10. november da de skal avgjøre skjebnen til president Barack Obamas 2010 Affordable Care Act (Obamacare) som gir millioner av amerikanere rett til medisinsk behandling.

Flere senatsmedlemmer spurte henne, men Barrett nektet å svare på om hun eventuelt ville stemme for å oppheve Obamacare.

– Vi gråt sammen

Amy Coney Barrett ble også spurt om drapet på George Floyd, som ble drept av politiet i byen Minneapolis i sommer. Hun sa at videoen som viser drapet var personlig for henne og hennes familie.

«Jeg har to svarte barn. Det var veldig, veldig personlig for min familie», sa hun og fortsatte:

– Min 17-årige datter Vivian, som er adoptert fra Haiti, alt som skjedde, det var veldig vanskelig for henne. Vi gråt sammen i mitt soverom, sa Barrett, i følge CNN.

Senator Feinstein spurte også Barrett om president Trump har politisk autoritet å utsette valget som etter planen skal skje 3. november i år.

Og hun ga intet klart svar på det.

– Dersom det spørsmålet ville komme, ville jeg høre på argumentene, lese dokumentene, konsultere med mine rådgivere, diskutere med mine kolleger (...) Vi ønsker at de (dommere red.anm.) ser på saker med et åpent sinn, sa hun i senatshøringen i dag.

