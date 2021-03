VENTER PÅ BÅTER: Flere mennesker har samlet seg på havnen i Pemba for å ta imot flyktninger som er ventet å komme med båt fra Palma. Foto: LUIS MIGUEL FONSECA / LUSA / EPA

Mosambik: Titusenvis på flukt etter brutalt terrorangrep

Forrige onsdag stormet flere hundre terrorister landsbyen Palma i Mosambik. Nå skal titusenvis ha flyktet – til fots, med bil og i båt.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Mye er fremdeles uklart etter det brutale angrepet nord i Mosambik forrige uke – også hvor mange som er blitt drept. BBC melder at det er snakk om «flere dusin» mennesker, mens nyhetsbyrået Reuters slår fast at det er snakk om minst 55 døde.

– En gruppe terrorister snek seg inn i Palma, og gjennomførte handlinger som resulterte i de feige drapene på dusinvis av forsvarsløse mennesker, sa talsperson Omar Saranga på i mosambikiske forsvarsdepartementet søndag.

Til BBC beskriver øyenvitner strender hvor hodeløse lik ligger strødd.

Etter flere dager med voldelige drap, melder Al Jazeera, at titusenvis mandag har flyktet fra byen, som nå skal ligge nærmest forlatt. De har flyktet «i alle retninger», både til fots, med bil og i båt.

Ifølge Human Rights Watch er flere hundre personer fortsatt savnet.

– Hvor i helvete var støtten?

Under angrepets første fase forrige onsdag, forskanset rundt 200 personer seg på hotellet Amarula i landsbyen. Flere av disse arbeider i den lokale gassnæringen, og skal blant annet være fra land som Storbritannia, Frankrike og Sør-Afrika.

Hotellet ble beleiret av terroristene, og de 200 personene fikk et umulig valg, skriver New York Times – vente på hjelpen som kanskje aldri ville komme, eller prøve å flykte?

Satellittbildet viser hotellet Amarula i Palma i januar 2021. Foto: Planet Labs Inc. / Planet Labs Inc.

I desperasjon skal flere av dem ha forlatt hotellet i 17 biler med håp om å komme seg ned til stranden. På veien ble de angrepet, og bare syv av bilene klarte å fullføre turen.

– Hvor i helvete var støtten fra de store selskapene og fra nasjoner? spør en gassarbeider i et intervju med BBC.

Han flyktet fra hotellet, og sier det kun var de lokale som hjalp til med å få folk ut av området. Selv gjemte han seg på en strand fra han flyktet fra hotellet fredag, og frem til han lørdag morgen ble plukket opp av en båt.

Søndag morgen ankom en båt med evakuerte havnebyen Pemba, 250 kilometer unna Palma. Om bord var rundt 1400 mennesker.

Sørafrikanske medier har identifisert 40 år gamle Adrian Nel som en av de drepte i flukten fra hotellet. Han jobbet i Palma sammen med broren Wesley Nel og stefaren Gregory Knox, og de to skal ha klart å gjemme seg i busker og kratt frem til de ble reddet ut i helikopter av et privat sikkerhetsfirma.

– De tilbrakte natten der med liket til Adrian. Opprørerne hadde omringet hotellet og det var ikke noe hjelp å få fra Mosambiks militære. De var etterlatt til seg selv, sier Mery Knox – Adrian Nels mor – til New York Times.

IS-tilknytning

Den lille byen Palma har rundt 75.000 innbyggere, og har tradisjonelt vært kjent for teppeveving. De siste årene har det derimot internasjonale energiselskaper vist interesse for område, på grunn av forekomster av naturgass offshore utenfor byen.

Et fransk energiselskap med navnet Total driver et større prosjekt for å starte opp utvinning i området. Palma er tenkt som en naturlig base for denne virksomheten.

Byen ligger i området Cabo Delgado, helt nord i Mosambik. I 2017 gikk militante islamistiske grupperinger til opprør, og regionen har vært preget av ustabilitet siden.

Det siste året har antallet voldelige angrep i regionen eksplodert. I 2020 ble det utført 570 angrep i området. Bare i fjor ble totalt 1700 drept. I november skal flere enn 50 blitt halshugget på en fotballbane.

Bakgrunn for uroen er utstrakt fattigdom og stor arbeidsledighet lokalt.

Flere av de voldelige islamistiske grupperingene i regionen skal ha tilknytning til den Islamske Stat (IS). Etter nederlaget i Midtøsten har organisasjonen bygd seg opp flere steder i Afrika.

Al-Shabab-militsen er blant grupperingene som står sterkt lokalt i Cabo Delgado, og som angivelig skal ha tilknytning til IS.

Mandag gikk IS ut og påberopte seg ansvar for angrepet i Palma. De har ikke fremlagt bevis på dette.

Global Terrorism Index for 2020 viser at land sør for Sahara er særlig hardt rammet. Mosambik er blant landene hvor antallet terrorangrep øker mer enn noe annet sted: I fjor havnet landet på 15.-plass av 135 land på indeksen, som baserer seg på tall fra 2019.

Internasjonale krefter

Nå får Mosambik løfter om internasjonal bistand fra flere hold.

Portugal, landets tidligere koloniherre, fordømmer angrepene. De lover at de skal sende 60 instruktører til landet, for å trene opp de militære sikkerhetsstyrkene.

Allerede før angrepet var amerikanske styrker blitt invitert inn i Mosambik. Dette skjedde etter at al-Shabab for kun noen uker siden havnet på USAs liste over terrororganisasjoner.

EVAKUERTE: Skipet Sea Star 1 ligger til kai i havnebyen Pemba. Det har blitt brukt til å evakuere rundt 1400 personer fra Palma lenger nord langs kysten. Foto: ALFREDO ZUNIGA / AFP

Samtidig kritiseres USAs håndtering av situasjonen i landet for å være for endimensjonal.

– USA forsøker åpenbart å utvide sin innflytelse. De legger frem opprøret på en overforenklet måte, ved å stemple de militante som en forlenging av IS, mener Jasmine Opperman i observatøren Acled.

Internasjonale observatører har også anklaget mosambikiske sikkerhetsstyrker for urettmessige pågripelser, tortur og drap. Det samme mener de leiesoldater og sikkerhetspersonell innleid fra andre land er skyldige i.

I Cabo Delagado kommer disse leiesoldatene hovedsakelig fra Russland og Sør-Afrika.