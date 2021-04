NFL-PROFF: Phillip Adams her fra 2010 i San Francisco 49ers-drakten. Foto: Paul Sakuma / AP

Politiet: Tidligere NFL-spiller skjøt og drepte fem

En lokal lege og hans to barnebarn er blant de fem personene som ble skutt og drept på en eiendom i South Carolina onsdag. Gjerningsmannen var en tidligere NFL-spiller, mener politiet.

– Det er ingenting ved dette som gir noen mening for oss akkurat nå, sa sheriff i York County Kevin Tolson under en pressekonferanse torsdag.

Det lokale politiet har identifisert den mistenkte gjerningsmannen som den tidligere profesjonelle fotballspilleren Phillip Adams.

32-åringen har blant annet spilt San Francisco 49ers, Okaland Raiders, New York Jets, før han avsluttet karrieren hos Atlanta Falcons i 2015.

Ifølge politiet skal han ha tatt seg inn på en eiendom i byen Rock Hill i South Carolina onsdag kveld, hvor han skal ha drept fem personer: Den fremstående lokale legen Robert Lesslie (70), hans kone Barbara (69), og deres to barnebarn Adah Lesslie (9) og Noah Lesslie (5). 38 år gamle James Lewis, som var på eiendommen for å reparere et air-condition-apparat, ble også drept.

I tillegg er en kollega av Lewis er fraktet til sykehus med skuddskader, tilstanden skal være kritisk.

Sheriff i fylket York Kevin Tolson under en pressekonferanse torsdag. Foto: SAM WOLFE / Reuters

– Robert Lesslie var en klippe i lokalsamfunnet. Han har behandlet meg tidligere. Han kjente alle, han behandlet alle med respekt, sier byens sheriff Tolson ifølge CNN.

Politiet rykket til stedet etter å ha fått flere 911-meldinger, blant annet fra arbeidsgiveren til de to aircondition-reparatørene.

– Vi fant bevis på stedet som knyttet Adams til det området, definitivt, sier sheriff Tolson, uten å utdype hva slags type beviser det dreier seg om.

Han forteller at politiet reiste til den mistenktes foreldre, der Adams skal ha oppholdt seg. Foreldrene ble evakuert før politiet forsøkte å få den mistenkte til å overgi seg. Til slutt fant de ham død, og politiet mener at han har tatt sitt eget liv, skriver AP.

Motivet er fortsatt uklart, men ifølge kilder AP har snakket med skal Adams ha vært pasient hos Lesslie. Dette er ikke bekreftet fra politiet.

– Dette er så ulikt ham. Han kan ikke ha vært ved sine fulle fem, åpenbart, sier Adams’ agent Scott Casterline til nyhetsbyrået.

Ifølge agenten skal Adams ha slitt etter en skade i han fikk i begynnelsen av sin karriere.

– Jeg visste at han hadde det vondt og at han savnet fotballen, men han ville ikke ta imot råd om hjelp. Han sa han skulle gjøre det, men han gjorde det ikke. Jeg følte at han var fortapt uten fotballen, litt deprimert.

Nå undersøkes det om Adams, som ikke tidligere er straffedømt, led av en degenerative sykdom – som har vist seg å forårsake voldelige humørsvingninger og andre kognitive lidelser, skriver AP. Sykdommen har blant annet rammet en rekke tidligere profesjonelle amerikanske fotballspillere, boksere og veteraner fra forsvaret - grunnet flere hodeskader.

En studie viste tegn til sykdommen hos 110 av de 111 NFL-spillere som deltok i studien, skriver AP.

Adams skal blant annet ha pådratt seg to hjernerystelser da han var aktiv i 2012.

– Jeg kan si han var en god gutt. Jeg tror fotballen ødela ham, sier faren Alonzo Adams til WCNC-TV ifølge AP.