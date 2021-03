MENER NYTTEN VEIER OPP RISIKOEN: Finland pauset først vaksineringen for alle aldersgrupper, før de bestemte seg for å fortsette blant personer eldre enn 65. Foto: MARKKU ULANDER / Lehtikuva

Finland og Sverige: Derfor fortsetter de med AstraZeneca

Mens Norge forlenger pausen for AstraZeneca-vaksineringen, har to av våre naboland gitt grønt lys for personer eldre enn 65 år.

Publisert: Nå nettopp

Rapportene om mistenkte alvorlige bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen har splittet europeiske helsemyndigheter.

Mens store land som Storbritannia og Tyskland fortsetter vaksineringen for alle aldersgrupper, har Norge og Danmark forlenget pausen i påvente av flere undersøkelser.

Finland og Sverige har på sin side valgt en mellomløsning: De fortsetter vaksineringen, men tilbyr heretter kun AstraZeneca til innbyggere eldre enn 65 år.

– Årsaken er at vi ikke har sett de sjeldne blodpropp-tilstandene i denne aldersgruppen. I tillegg har vi en krevende epidemiologisk situasjon med stigende smittetrend, sier overlege Hanna M. Nohynek i det finske folkehelseinstituttet THL til VG.

– Mange er selvfølgelig bekymret. Særlig de som har sykdommer som gjør dem disponert for blodpropp, eller genetiske risikofaktorer. De lurer på om det er trygt eller ikke, og vi må svare dem basert på de dataene vi har tilgjengelig.

Les FHIs svar på hvorfor Norge ikke anbefaler vaksinen til 65+, nederst i saken.

SKAL SAMARBEIDE: Finland er i dialog med flere land, deriblant Norge, om undersøkelsene som gjøres av de mistenkte alvorlige bivirkningene av AstraZeneca-vaksinen. Foto: LEHTIKUVA / X00718

– Nytten veier tydelig opp for risikoen

I Norge har tre vaksinerte personer, alle yngre enn 55 år, dødd etter å ha utviklet en sjelden tilstand, med en kombinasjon av blodpropp, blødninger og lavt antall blodplater.

Nohynek forteller at de har mottatt to rapporter om lignende tilstander blant vaksinerte i Finland.

– Vi jobber med å finne ut av hva slags sykdom det er og hva årsakssammenhengen er, ved å gå gjennom sykehusjournalene. Det er for tidlig å si om det er en sammenheng, men assosiasjonene er sterke og peker mot at vaksinen kan ha spilt en rolle. Men vi har foreløpig ikke utelukket tidligere covid-infeksjoner, sier overlegen.

Hun forklarer at de trenger biologiske data på hva mekanismen bak sykdomstilfellene er, og at de er i ferd med å starte opp et samarbeid med Norge, Danmark, Storbritannia, Sverige og Island.

– Hvorfor tror du Finland og Norge, som er så like på mange områder, har tatt så forskjellige valg?

– Vi opererer basert på tilgjengelig data og den epidemiologiske situasjonen. Hos oss går smittetallene opp, det samme gjør innleggelser og personer på intensivavdeling. Selv om vi har et alternativ i Pfizer-vaksinen, er det ikke nok til å få fart på vaksineringen, og vi ønsker å beskytte alle som ikke er utsatt for bivirkninger. Her er det helt klart for oss at nytten veier tydelig opp for risikoen, sier Nohynek.

Hun tilføyer at 65 prosent av finnene som har fått AstraZeneca er under 65 år og har underliggende sykdommer.

Sverige: Eldre har større covid-risiko

Folkhälsomyndigheten i Sverige viser til informasjonen de la ut på sine nettsider da de gjenopptok AstraZeneca-vaksineringen for personer fra 65 år og oppover.

Der skriver de i en pressemelding at det ikke er sett alvorlige bivirkninger i denne aldersgruppen – samtidig som at det er personer som er 65 år og eldre som har størst risiko for å bli alvorlig syke og dø av covid-19.

– Vaksinen er veldig nyttig for eldre, mange blir alvorlig syke av covid-19 hver dag. Samtidig har vi ikke sett noen risiko for disse sjeldne og alvorlige bivirkningene hos eldre. Det er grunnen til at vi avbryter pausen for personer over 65 år, sier Johan Carlson, generaldirektør i det svenske folkehelsebyrået, i pressemeldingen.

FHI: Ikke gode data for å sette en aldersgrense

– Vi vet veldig lite om risikoen for den typen bivirkninger hos dem over 65, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

Han peker på at det ikke finnes tallmateriale, hverken fra Norge, Sverige, Danmark eller Finland.

– Men fra Storbritannia, som mener vaksinen er trygg?

– De har et veldig lavt antall rapporterte bivirkninger. Vi er i kontakt med britiske myndigheter for å høre om de etter hvert får bedre oversikt. Foreløpig har de ikke klart å komme opp med den. Vi har også kontakt med Tyskland og ser om vi kan få data fra dem, sier Bukholm.

SMITTEVERNDIREKTØR: Geir Bukholm i FHI. Foto: Tore Kristiansen

Han forklarer at mange av de store landene som har tatt i bruk vaksinen ikke har gode nasjonale registre.

– Vi regner med at det vil ta tid før de har full oversikt over slike alvorlige, men sjeldne bivirkninger. Vi har heller ikke gode data for å sette en aldersgrense der vaksine-effekten oppveier risikoen for alvorlige bivirkninger. Frankrike har satt 55, Sverige og Finland 65, Island har satt 70.

– Hva hadde vi gjort hvis Danmark valgte å bruke den til eldre?

– Vi hadde nok landet på det samme standpunktet som vi har redegjort for nå, uavhengig av Danmark.

– Er ikke dette verst tenkelige tidspunkt ikke å ha vaksiner på?

– Ja, det er det. Men vi har ikke sagt at vi skal vente til 15. april. Vi fatter en beslutning før det, hvis vi har grunnlag for det.