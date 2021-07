EI FARE FOR KLIMAET: Måten menneska driv Amazonas-regnskogen kan få klimaendringane til å akselerere. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Amazonas slepper ut meir CO2 enn den klarar å fange opp

– Det er skummelt, seier klimaforskar Marianne Tronstad Lund om det som skjer i verdas største regnskog.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

For fyrste gong er det bekrefta at regnskogen Amazonas slepper ut meir karbondioksid enn det er i stand til å absorbere.

Det kjem fram i ein ny rapport, omtala av blant andre The Guardian.

Utsleppa utgjer meir enn ein halv milliard tonn karbondioksid i året, ifølgje ein studie.

Det er like mykje som det Japan slepper ut i løpet av eit år.

– Det er skummelt. Det som skjer med skogane mange stadar i verda har stor betyding for klima og berekraft, seier seniorforskar ved Cicero, Marianne Tronstad Lund.

BEKYMRA: Å bevare skogen er eit viktig klimatiltak, understrekar Marianne Tronstad Lund, seniorforskar ved Cicero. Foto: CICERO

– Eit alvorleg funn

Amazonas er verdas største regnskog, og er rekna som ei av dei mest effektive vegetasjonsformene i å fange opp CO2. Regnskogen har derfor vore essensiell i å bremse klimaendringane.

Nå har regnskogen i staden vorte ei av hovudårsakene til at vi nærmar oss klimakrisa raskare.

– Det er eit alvorlig funn, og er dette ein trend som fortset vil det vere med på å gjere det mykje vanskelegare å bekjempe klimakrisa, seier Lund.

For når kapasiteten til å fange opp CO2 går ned kan det føre til ein sjølvforsterkande effekt. Det vil igjen akselerere klimaendringane og gjere det vanskelegare å nå klimamåla vi har sett oss.

– Mange omtalar skogane som klodens lunger. Det er derfor ein ekstremt sentral del av klimasystemet vi nå utset for press, legg Lund til.

SKOGBRANN: Dei siste åra har det vore hyppigare førekomstar av skogbrannar i Amazonas. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Skogbrannar og avskoging

Mesteparten av utsleppa er forårsaka av alle skogbrannane som har pågått dei siste åra.

– Det mest urovekkande funnet er at skogbrannane produserer tre gongar så mykje CO2 enn det skogen klarer å absorbere, seier Luciana Gatti, ein av forskarane bak rapporten, til The Guardian.

Mange av brannane er påsatt med vilje i arbeidet med å «renske» landområde, som vidare skal brukast til biff- og soyaproduksjon.

Det heile er ein del av president Jair Bolsonaros satsing av landbruk og annan næringsverksemd i regnskogen - ei satsing han har fått mykje kritikk for.

– Skogbrann i seg sjølv er ein naturleg del av økosystemet. Men omfanget og det presset menneska legg på arealet nå, utgjer ei bekymring for skogens evne til å vere eit tiltak i klimakampen, seier Lund.

Ho understrekar at prosessen fører til ein ond sirkel som igjen vil ha store konsekvensar for klimakampen.

RØYK: Tåke av røyk legg seg over Sinop i Amazonas etter ein ulovleg skogbrann i 2020. Foto: CARL DE SOUZA / AFP

Også avskoginga av den brasilianske delen av Amazonas har auka kraftig sidan Bolsonaro kom til makten i 2019.

Avskogingstala for juni i år er det høgaste talet for sommarmånaden sidan målingane byrja for seks år sidan.

– Nå må vi setje inn alle krefter på å stanse denne trenden før det er for seint, sa generalsekretær i Regnskogfondet, Torris Jæger, til VG tidlegare i sommar.

Skogen er sentral i produksjon av regn, og færre tre vil derfor føre til tørke og hetebølger og fleire brannar.

Det har allereie skjedd. Førre månad skreiv VG om den historiske tørka som truar Brasils økonomi.

– Treng ein global avtale

Det bekymrar Lund og hennar medforskarar.

– Vi er avhengige av ei berekraftig verd. Skogen har ressurar som vi utvinnar til medisin, materariale og fleire andre tenester, seier ho.

Ho vil ikkje spå dommedag heilt enda, då klimakampen er eit samansett bilde av politiske og økonomiske faktorer.

– Eit viktig klimatiltak er å bevare skog, oppretthalde økosystem som klarar å ta opp karbon, og kutte utslepp av fossilt brensel, understrekar ho.

Gatti meiner verdssamfunnet bør gå saman for Amazonas.

– Vi treng ein global avtale for å redde Amazonas, seier ho.