Nye tall: Kan bli karantenekrav fra flere ferieland

Kan bli mørkerøde: Både Spania og Kreta er nå oppe på mørkerødt smittenivå, som i så fall betyr at reisende derfra må ta karantenen på hotell. Det må også reisende fra Nederland.

Kan bli oransje/røde : Sardinia, Korsika, Sicilia og Nordlige egeiske øyer i Hellas er over på oransje/rødt smittenivå. Sveits og Estland er også over på oransje. Reisende fra oransje og røde land må i karantene, men kan ta den hjemme.

Hele Danmark: Syddanmark er den eneste delen av Danmark som per i dag er på grønt nivå. Nå ligger også Syddanmark an til å bli oransje, ifølge tall VG har hentet inn fra danske myndigheter. Det betyr at det nå kan bli begrenset innreise til Norge, med krav om negativ test før avreise og innreisekarantene ved ankomst, fra hele Danmark.