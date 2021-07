TEGNSERIESTIL: Politiet har sendt ut disse bildene av rømningsmetoden. Foto: Politiet i Western Australia

Mann rømte fra hotellkarantene ut vindu i 4. etasje

Ifølge politiet i Western Australia rømte mannen fra hotellkarantene i Perth ved å knytte sammen laken og fire seg ned fire etasjer.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Flere australske medier melder at en 39-årig mann ankom Western Australia fra Queensland-byen Brisbane, som for tiden er nedstengt, mandag ettermiddag.

Han hadde ifølge politiet ikke fylt ut de nødvendige skjemaene, og ble derfor pålagt å forlate delstaten innen 48 timer og ble fraktet til en karantenehotell i Rivervale for å være der fram til returen.

FLUKT: Ut her skal mannen ha flyktet. Foto: Politiet i Western Australia

Mannen skal ha fylt ut et såkalt G2G-pass, for reise mellom enkelte delstater, på flyplassen. Men dette ble avvist da mannen ikke oppfylte kriteriene for å komme inn i Western Australia.

Natt til tirsdag, rundt 45 minutter over midnatt, skal han ifølge politiet ha flyktet ved å knyte sammen sengetøy og fire seg ned fra vinduet i 4. etasje.

– Han klatret ut av et vindu i fjerde etasje ved hjelp av et tau laget av sengetøy, og rømte fra området, sier politiet i en uttalelse ifølge australske News.com.

HØYDE: Fire etasjer og ett parkeringsnivå skal mannen ha firt seg ned utenfor hotellet. Foto: Politiet i Western Australia

Han ble ifølge The Age funnet av politiet rundt åtte timer senere og ble arrestert og deretter fremstilt for forhørsretten i Perth via digitale hjelpemidler tirsdag ettermiddag.

39-åringen har testet negativt på covid-19, men ble siktet for ikke å ha fulgt pålegg og for å ha oppgitt falsk informasjon.

Han blir ifølge ABC nå holdt i varetekt til tidlig i august når hans 14 dager lange karanteneperiode er over og han fysisk kan møte i retten.

Australia har stengt ned flere av storbyene sine og det er begrenset reise mellom flere delstater.

Mandag ble det kjent at den kontroversielle britiske ytre høyre-kommentatoren Katie Hopkins ble deportert fra landet etter å ha kalt nedstengingen en bløff og ha gjort narr av smittevernreglene.