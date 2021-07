HETEBØLGE: Det er meldt hetebølge i hele Hellas denne uken. Foto: VASSILIS PSOMAS / REUTERS

Hetebølge i Hellas: − Fare for skogbrann og dødsfall

Denne uken vil det trolig bli opp mot 45 varmegrader over nesten hele Hellas. – Svært unormalt for sesongen, sier meteorolog.

Av Lara Rashid

Publisert: Nå nettopp

En intens og langvarig hetebølge forventes å herje i Hellas fra tirsdag, sier meteorolog Charalampos Sarchosidis til VG.

Ifølge han vil det bli opptil 45 grader i Hellas fra og med tirsdag.

– Det som er spesielt er at denne hetebølgen varer ikke et par dager, men en hel uke. Både temperaturen og lengden for hvor lenge den varer er unormalt for sesongen, sier Sarchosidis.

Varmebølge fra Afrika

Det er en veldig varm luftmasse fra Afrika som vil dominere det sentrale og østlige Middelhavet, Italia, Balkan, Kypros og Tyrkia og hele Hellas.

– Det vil komme en varm luftmasse fra Nord-Afrika som beveger seg mot sør i Italia og videre over hele Hellas. Over Middelhavet vil det være et høytrykk som ikke flytter på seg med det samme, sier meteorologen.

SKOGBRANN: En brannmann slukker skogbrann i en landsby i nærheten av Korint i Hellas den 23. juli. Foto: VASSILIS PSOMAS / REUTERS

Fare for skogbrann og dødsfall

I tillegg til at den høye temperaturen, uttrykker også metrologien bekymring over hvor lenge hetebølgen vil vare.

– Enkelte områder i innlandet, et stykke unna havet, vil det være rundt 45 grader over en lang periode, sier han.

– I tillegg er det en kraftig vind fra havet på øyene i Hellas, noe som da skaper stor fare for at brann kan spre seg i Hellas de neste dagene. sier han.

Sarchosidis legger til at hetebølgen, tillegg til fare for skogbrann, også kan føre til til dødsfall.

– Særlig blant eldre har vi sett at hetebølge kan være årsaken til dødsfall fordi flere eldre ikke tåler ekstremvarme så godt, sier han.

les også Canada: – En hetebølge uten like

Ikke den første

En hetebølge herjet også over Hellas i slutten av juni.

– De siste to ukene i juni var det 40 varmegrader i landet. Det er unormalt for å være juni, ettersom det er juli og august som pleier å være de varmeste månedene i landet, sier Sarchosidis.

Likevel er det hetebølgen som kommer nå mer alvorlig enn den som var i juni.

– Det var også noen skogbranner i juni grunnet den høye temperaturen. Men forskjellen på hetebølgen som kommer nå er at den vil være både høyere og vil vare mye lenger enn før. Det er alvorlig, sier han.