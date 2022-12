Én død og flere savnet etter eksplosjon på Jersey

Rundt 12 personer skal være savnet etter eksplosjonen i et boligfelt på den britiske øya.

Én person er bekreftet omkommet etter eksplosjonen, og to er sendt til sykehus, skriver BBC. Eksplosjonen fant sted like før klokken 05:00 norsk tid natt til lørdag.

Flere leiligheter er ødelagt, og det ligger bygningsrester strødd i gatene, skriver Jersey Evening Post. Bilder fra stedet viser et tre-etasjers hus som er totalskadet.

Totalt har 21 polititjenestepersoner, ni ambulansearbeidere og 19 personer fra brannvesenet rykket til stedet, skriver de.

Avisen skriver også at de har fått bekreftet at nødetatene rykket ut til området flere timer før eksplosjonen, etter meldinger om at beboere hadde luktet gass.

– Det er ganske opprørende scener. Åstedet er farlig for alle våre ansatte, sier politisjef Robin Smith ifølge BBC.

Nødetatene har blant annet slukket en brann som oppstod i forbindelse med eksplosjonen, og ber folk holde seg unna området.

Boligfeltet ligger rett i nærheten av en større parkeringsplass, Pier Road Car Park. Politiet har sperret av en stort området lørdag morgen.

Smith sier søket etter savnede forventes å vare i «et antall dager».

Jersey er den sørligste av de engelske kanaløyene. Øya ligger utenfor kysten av Normandie i Frankrike.