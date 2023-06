Jevgenija Kara-Murza bor i USA med deres tre barn. Samtidig reiser hun verden rundt og snakker mannen Vladimirs sak. Her er han fotografert i Basmann-domstolen i Moskva i oktober 2022.

Mannen hennes er Putin-kritiker. Derfor er han dømt til 25 års fengsel

Vladimir Kara-Murza (41) er den Putin-kritikeren som har fått aller strengest straff: 25 års fengsel. Kona Jevgenija (42) sier hun frykter for mannens liv.

– Ja, jeg er redd for hans liv. De har prøvd å forgifte ham to ganger tidligere, i 2015 og 2017. Jeg har ingen grunn til å tro at de ikke vil prøve igjen, sier hun.

Jevgenija Kara-Murza er i Oslo for å delta på Oslo Freedom Forum. VG møter henne sammen med Helsingfors-komiteen på hotellet.

I likhet med kona til Aleksej Navalnyj må hun leve med å ha en mann som er Putin-kritiker, ikke har rømt fra Russland og derfor blir sittende bak lås og slå så lenge Vladimir Putin sitter som president.

Mens mange opposisjonelle politikere har rømt Russland for å unngå å bli arrestert, har Kara-Murza og Navalnyj valgt å bli. Det har kostet dem dyrt.

BOR I USA: Jevgenija Kara-Murza bor med deres tre barn i USA. Her er hun på et arrangement med Washington Post i april 2023.

Samtidig var det ikke uventet at det skulle skje da mannen ble pågrepet i april 2022. Jevgenija Kara-Murza gjorde likevel ikke noe forsøk på å stoppe ham:

– Vi møttes da jeg var 11, han var 10. På en fransk skole i Moskva. Han har alltid vært sånn. Han har kjempet mot Putin siden han kom til makten. Det var denne mannen jeg giftet meg med og som jeg vil tilbringe livet med, sier hun og fortsetter:

– Jeg vil ikke prøve å overtale ham til å bryte sine prinsipper og være der det er trygt. Han har sett på seg selv som russisk politiker. Han har alltid sett opp til dem som har stått opp mot regimet. Det ville ha vært hyklersk av meg å prøve å stoppe ham.

Hun forteller at de uavhengige mediene Bellingcat og Insider klarte å finne ut at det var spiontjenesten FSB FSBFSB er den russiske føderale sikkerhetstjenesten. Den ble opprettet i 1995 da den avløste den russiske del av det tidligere KGB, komiteen for den statlige sikkerhet. som sto bak de to forsøkene på giftdrap på Kara-Murza.

– Og de klarte å finne ut hvem disse var. Ansiktene bak. Som hadde fulgt ham land og strand rundt i lang tid.

– Men det har ikke skremt din mann?

– Selvfølgelig har det skremt ham, men noen ganger må du gjøre ting som er større enn deg selv. Han har nektet å forlate landet til tross for den store risikoen mot livet sitt.

Kona forteller at Vladimir Kara-Murza befinner seg i en høyrisiko-del av et fengsel i Moskva. Senere blir han trolig han sendt videre til en straffekoloni langt unna hovedstaden.

– Han soner nå sammen med mordere og voldtektsmenn. Men det er tross alt bedre han er i Moskva, for da får saken hans oppmerksomhet. Det kommer mange vestlige ambassadører når saken hans er i retten. Det er svært viktig. Det er vanskeligere å ta livet av en person som er så mye omtalt.

MOSKVA: Vladimir Kara-Murza legger ned blomster på stedet der vennen og mentoren Boris Nemtsov ble drept i 2015. Som vi ser er det bare et par steinkast fra Kreml.

Det var midt i april at Vladimir Kara-Murza ble dømt til 25 års fengsel, blant annet for å ha kritisert militæret og «landsforræderi». I retten understreket Kara-Murza at han ikke ba om å bli frikjent, og at han ikke angret på det han hadde sagt.

Kara-Murza var i sin tid rådgiver til Boris Nemtsov, opposisjonspolitikeren som ble skutt og drept på en bro rett ved Kreml i 2015.

Han var en også en god venn av John McCain, som ønsket at Kara-Murza skulle være en av dem som bar båren hans. Det gjorde han sammen med blant andre Joe Biden i 2018.

– Din mann sa han var stolt over dommen. Kan du forklare det?

– Ja! Han så på dommen som en anerkjennelse av jobben han har gjort. At han har kjempet mot Putin-regimet. For ingen har fått en lengre enkeltdom enn Vladimir. Navalnyj derimot får stadig nye fengselsdommer tillagt. Min mann fikk 25 år i en enkelt sak.

«I SIN EGEN VERDEN»: Jevgenija Kara-Murza tror president Putin lever i sin egen verden og er fornøyd så lenge han får propaganda servert av sine folk. Her er han fotografert i Moskva tirsdag denne uken.

Blant punktene i tiltalen mot Kara-Murza var en tale han holdt i forbindelse med utdelingen av Sakharov-prisen, som organiseres av Helsingforskomiteen, i Oslo Rådhus i 2021.

I et skriftlig svar til et spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) sier utenriksminister Anniken Huitfeldt nå at Norge «legger opp til» å slutte seg til sanksjonene mot ni personer som har direkte tilknytning til dommen mot Kara-Murza.

– Sanksjoner er så viktig. Jeg vet at det fungerer, sier Jevgenija Kara-Murza.

Hun snakker om alle tilbakeslagene for den russiske opposisjonen gjennom mange år. Ikke minst om drapet på Boris Nemtsov:

– Vladimir og Boris var nære venner. Min mann ble forsøkt giftmyrdet første gang bare tre måneder etter drapet på Boris. Nemtsov var min manns læremester og mentor. Vladimir var bare 18 da han begynte å jobbe med ham. Nemtsov viste ham at du kunne drive politikk med rene hender. Drapet på Nemtsov var en stor personlig tragedie for min mann.

– Tror du Putin personlige står bak dette?

– Godt spørsmål! Putin sitter i sin bunker og er i sin egen lille verden. Han er åpenbart paranoid. I hvilken grad han er informert ... som Sovjet-lederne er han fornøyd hvis han får den propagandaen som blir servert ham. Putin er en klassisk diktator.

– Hvorfor måtte det en krig til for at Vesten skulle skjønne ...

– Du må spørre vestlige ledere som valgte å lukke øynene for den russiske aggresjonen mot Georgia i 2008 og på Krim i 2014, eller begå krigsforbrytelser som han gjorde i Tsjetsjenia og i Syria.

Vi kommer tilbake til hennes bekymring for mannens helse og liv. Jevgenija Kara-Murza sier:

– Heldigvis har han mange venner over hele verden. De står sammen i solidaritet med ham. De lager støy. Det er vanskeligere å ta livet av en person når «alle» ser på.

– Når tror du at du kan møte din mann som fri igjen?

– De har gitt ham 25 år. De har ingen grunn til å tro at regimet vil holde så lenge.