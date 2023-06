VINK-VINK: Jens Stoltenberg i lobbyen på hotellet i Washington D. C. I oktober skal han avtre som generalsekretær fra Nato etter ni år – om ikke Biden ber han sitte lenger. Dette kan derfor være hans siste besøk til Det hvite hus som Nato-sjef.

Nato-sjefen følger Ukrainas motoffensiv: − Blodig og vanskelig

WASHINGTON D.C. (VG) Den lenge ventede motoffensiven er i gang i Ukraina. Jens Stoltenberg vil se ukrainerne «bryte helt gjennom de russiske forsvarslinjene».

Jens Stoltenberg skulle mandag ha møtt president Joe Biden i Det hvite hus.

Men selv generalsekretærer i Nato må vente når amerikanske presidenter brått må rotfylle tenner. Hele dagsprogrammet til Biden røk, ifølge Politico.

Møtet med Stoltenberg ble derfor også utsatt til tirsdag kveld norsk tid.

Den ukrainske motoffensiven nå i gang og omtales som en av de største militære operasjonene i Europa siden andre verdenskrig.

– Vår oppgave er å fortsette å støtte dem slik at de kan gjøre mer fremgang og også bryte helt gjennom de russiske forsvarslinjene, sier Stoltenberg til VG.

Vi ber om Nato-sjefens vurdering av offensiven så langt.

– De har vunnet viktig terreng, men det er samtidig en blodig og vanskelig offensiv fordi russerne har hatt tid til å bygge opp omfattende forsvarsverker, svarer han.

En artilleriposisjon noen kilometer unna Bakhmut i Ukraina hvor ukrainske soldater avfyrer granater mot de russiske soldatene.

– Omfattende motstand

Ukrainske styrker angriper i minst fire forskjellige områder for å teste ut de russiske forsvarsverkene og finne svake punkter.

Flere mindre landsbyer er gjenerobret, og mandag kom det melding om at enda en, Storotsjove i øst-Ukraina, har kommet på ukrainske hender.

Men ifølge The New York Times, måles fremgangen mer i meter, eller i høyden en kilometer eller to.

Tapene av materiell og menneskeliv er ventet å bli store i kampen mot de russiske forsvarsverkene.

– Av det vi ser så langt, går det etter planen?

– Jeg er veldig varsom med å gå inn på de konkrete operasjonelle sidene ved planen. Det må ukrainerne gjøre. Men de var forberedt på å møte omfattende motstand, svarer Stoltenberg.

UTSATT: Jens Stoltenberg og Joe Biden under Nato-toppmøtet i Madrid i fjor. Denne uken møtes de igjen i Washington D.C.

– Mye gjenstår

USA alene har gitt militær støtte til en verdi av rundt 4500 milliarder kroner til Ukraina. Vestlig militær kapasitet er blitt tappet for å utstyre ukrainske styrker.

– Hva må Ukraina oppnå for at dette skal være verdt det?

– For det første har Ukraina allerede klart å oppnå svært mye. De drev russiske soldater ut av områdene nord for Kyiv. De har også blitt drevet ut av områdene i øst ved Kharkiv og i sør ved Kherson. Det viser at motet og beslutningskraften fra de ukrainske soldatene, med støtte fra Nato-land, har effekt, svarer Stoltenberg.

Han svarer likevel ikke konkret på hva Ukraina bør oppnå i den pågående motoffensiven.

– Mye er allerede oppnådd, men mye gjenstår, sier Stoltenberg.

Angrep inne i Russland

Angrep inne på russisk territorium har forekommet hyppigere den siste tiden. I mai rykket blant annet en proukrainsk paramilitær gruppe inn i det russiske Belgorod-fylket nord for Kharkiv.

Samtidig har mystisk droner eksplodert ved Kreml, hjertet i det russiske maktapparatet.

Hendelsene utløser hodepine og krevende balansegang for Ukrainas Nato-støttespillere, som siden krigens start har vært bekrymet for å utløse en krig mellom alliansen og Russland.

– Det Nato-land gjør, er å gi ukrainerne støtte til operasjoner på ukrainsk territorium, sier Stoltenberg.

– Men er du bekymret for denne utviklingen?

– Dette er en angrepskrig som Russland har startet mot et annet land. Det er et omfang og en brutalitet vi ikke har sett på mange tiår. Ukraina har rett til å forsvare seg. Utover det kommer ikke jeg til å si noe om det som skjer inne på russisk territorium, svarer Stoltenberg.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post