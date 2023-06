Russland tok kontroll over Nova Kakhovka-demningen kort tid etter at Ukraina ble invadert i februar i fjor.

Demningen ligger ved et kraftverk og demmer opp Kakhovka-reservoaret. Det inneholder rundt 18 kubikkilometer med vann, skriver NTB.

Vannet fra demningen brukes både til å generere strøm, irrigasjon i de omliggende landbruksområdene og til å kjøle ned atomkraftverket Zaporizjzja. Det ble først varslet at ødeleggelsene utgjorde en trussel for atomkraftverket, men situasjonen skal nå være under kontroll.