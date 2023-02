VOKTER: To politimenn passer på at uvedkommende ikke kommer inn i det jordskjelvrammede området i byen Gaziantep. Det er ikke her det har vært sammenstøt.

48 tatt for plyndring: Redningssøk i Tyrkia avbrutt etter uroligheter

Både Tyskland og Østerrike stanset lørdag søk etter overlevende i kjølvannet av jordskjelvet i Tyrka av hensyn til de ansattes sikkerhet.

Det melder britiske BBC. Årsaken er sammenstøt mellom ikke navngitte grupper i det sørlige Tyrkia.

Det østerrikske forsvarsdepartementet sa senere, etter at de fikk beskyttelse av det tyrkiske forsvaret, at arbeidet ble gjenopptatt.

Plyndring

Tyrkia har pågrepet 48 personer for plyndring i etterkant av jordskjelvkatastrofen og president Recep Tayyip Erdogan sa lørdag at plyndring og annen lovløs fremferd vil bli slått hardt ned på.

Som følge av katastrofen har myndighetene forlenget tiden som lovbrytere kan være pågrepet, fra fire til syv dager.

Over 25.000 er bekreftet omkommet etter jordskjelvene som rystet Tyrkia og Syria mandag.

Det ble lørdag meldt at østerriksk militært hjelpepersonell måtte søke tilflukt sammen med ansatte fra internasjonale organisasjoner etter sammenstøt mellom uidentifiserte grupper i Hatay-provinsen.

– Det er økende aggresjon mellom forskjellige fraksjoner i Tyrkia, sa oberstløytnant Pierre Kugelweis fra de østerrikske væpnede styrker i en uttalelse, gitt før den østerrikske redningsaksjonen ble gjenopptatt.

– Sjansene for å redde liv står ikke i rimelig sammenheng med sikkerhetsrisikoen, la han til.

– Meldinger om sammenstøt

Hans vurdering støttes av tyskerne, som også innstilte redningsarbeidet.

– Det er flere og flere meldinger om sammenstøt mellom forskjellige grupper, det har også blitt løsnet skudd, sier Stefan Heine, talsmann for tyske ISAR (International Search and Rescue), ifølge BBC.

Skuddene skal dog ikke ha vært rettet mot hjelpearbeiderne, ifølge nederlandske Telegraaf.

Steven Bayer, som leder Tysklands ISAR-innsats i Tyrkia, forventer at sikkerheten vil bli forverret i takt med minkende vann- og matforsyninger og når håpet om å finne flere overlevende forsvinner.

– Vi følger sikkerhetssituasjonen veldig nøye, sier han.

Ifølge Reuters vil også tyske redningsteam gjenoppta arbeidet så snart tyrkiske myndigheter anser situasjonen som trygg.

BBC skriver at Erdogen enn så lenge ikke har kommentert urolighetene i Hatay-provinsen.

Også nederlandske Telegraaf rapporterer at Tyskland og Østerrike avbrøt redningsarbeidet, men at nederlenderne fortsetter.

– Vi merker en endret atmosfære. Våre folk har for eksempel sett plyndrede butikker. Selv har de ikke opplevd noen aggresjon, kun tyrkisk gjestfrihet. Det er ingen grunn til å avbryte vårt arbeid, men vi holder situasjonen under nøye oppsikt, sier en talsperson for nederlandske USAR (Urban Search and Rescue Team) til Telegraaf.