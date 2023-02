PÅ FØRSTE BENK: Statsminister Jonas Gahr Støre er på sikkerhetskonferansen i München fredag.

Støre om Ukraina kan vinne krigen: Ingen vet hvor man er om ett år

MÛNCHEN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) tror at Ukraina kan vinne krigen mot Russland - men sier også at en militær løsning ikke er en ideell løsning på krigen.

Støre satt i salen på sikkerhetskonferansen i München og hørte Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj si at krigen er mulig å vinne for Ukraina - men at det forutsetter et enda høyre tempo i vestlig militær hjelp.

På VGs spørsmål etterpå, om Støre er enig med forsvarssjefen Eirik Kristoffersen, som er i tvil om det finnes en militær løsning, svarer statsministeren slik:

– Det Zelenskyj sa til Stortinget torsdag, var at ingen vet hvor man er om et år. Og det er ingen ledere i dag som sier at den ideelle utgangen av denne krigen er en militær avslutning. Det er ikke sant at alle kriger ender ved et forhandlingsbord, men jeg tror erfaringen er at det som kan ende ved et forhandlingsbord kan gi større grunnlag for fred.

– Mange sier at det å styrke sin posisjon på slagmarken er helt avgjørende for hvordan man vil komme ut av forhandlinger?

– Ja, og det er grunnen til at vi støtter Ukraina fullt ut nå, at det er Ukraina som bestemmer tidspunktet for eventuelle forhandlinger, sier Støre.

– Støtter den norske regjeringen Ukraina med militært utstyr i den tro at Ukraina kan vinne militært?

– Vi støtter Ukraina i deres legitime rett til selvforsvar mot en nykolonialistisk angrepskrig fra Russland. De forsvarer sitt land og sitt folk og sine verdier. Det støtter vi fullt ut.

– Men har du tro på at Ukraina kan vinne fram militært?

– Ja det har jeg, sier Støre.

Må motivere eget folk

Han legger til at han forstår president Zelenskyjs utålmodighet for å få raskere leveringer fra vestlige land:

– Han er en leder som skal motivere sitt folk som står midt i etterkrigstidens største militære konflikt hvor det dør tusenvis av mennesker. De må ha tro på sin egen sak, sier statsministeren.

– President Zelenskyj er under kontinuerlig angrep. Og vi må gjøre hva vi kan for å få opp tempoet i leveransene. Men mitt inntrykk er at det har blitt betydelig bedre, at landene lykkes med bedre koordinering. Fra norsk side har vi klart å sikre god samhandling mellom tilsagn og leveranser, sier Støre.