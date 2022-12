VG reiste inn til

landsbyene russiske

soldater forlot. Her raste kampene

i ni måneder. Men Oksana (39)

og barna valgte

å bli. Den smertefulle seieren

De forsvant en etter en.

I starten var det 1500 innbyggere i den lille landsbyen Pravdyvne i Kherson fylke.

Men etter hvert som den russiske krigsmaskinen rykket inn, valgte mange å flykte. Bort fra missilene og granatene som haglet over hustakene. Andre ble drept.

Oksana Saakjan (39) valgte å bli.

Denne landsbyen ble selve frontlinjen av Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Kherson fylke ble et av de første fylkene de klarte å ta tidlig i krigen, og Kherson by ble også den eneste regionhovedstaden Russland fikk makten over.

Men kampene fortsatte å rase, og Russland forsøkte å kapre enda mer land.

På disse slettene sør i landet var det voldsomme artilleridueller mellom de to nasjonene, med sivilbefolkningen fanget i midten.

– Jeg trodde aldri det skulle ta slutt, sier Oksana.

Slik pågikk kampene her i månedsvis. Ukraina bombet viktige forsyningslinjer for Russland, og presset soldatene deres opp mot Dnepr-elven.

Den 10. november var nederlaget et faktum, og russiske styrker trakk seg ut på dramatisk vis.

«I dag er en historisk dag», uttalte president Volodymyr Zelenskyj i en videotale.

Nå, én måned senere, åpenbarer det seg ubegripelige ødeleggelser.

Landsby etter landsby er redusert til ugjenkjennelige masser av murstein, betong – barnebilder og møbler.

Oksana, ektemannen og de fire barna vurderte å flykte da russerne inntok landsbyen hennes.

De hadde funnet en leilighet i et ukrainskkontrollert område, men prisen var for høy for dem. Oksana er arbeidsledig så familien hadde ikke råd.

Samtidig kunne de ikke forlate huset og grønnsakshagen, forteller hun.

Så de ble.

Flere ganger kom russiske soldater hjem til dem og lette gjennom tingene deres, på jakt etter telefoner og bevis på at de samarbeidet med de «ukrainske nazistene».

De mistenkte ektemannen Volodymr Stepanovskij (44) for å være kollaboratør.

Oksana forteller at russerne tok ektemannen med seg. At hendene hans ble bundet og at han ble utsatt for skinnhenrettelse skinnhenrettelseBetyr at man blir torturert på en måte der man tror man skal dø. En fange blir for eksempel ført til et sted hvor vedkommende blir fortalt hen skal henrettes. Så skytes det i bakken, uten at vedkommende treffes. . Så lot de ham gå.

Men det verste var bombingen, forteller hun.

Tre ganger ble huset deres truffet av granater, og ofte måtte familien gjemme seg i gangen, der veggene var mest solide.

– Jeg sa til barna at de ikke måtte være redde. Men så klart var de det, og de gråt mye. Men vi holdt sammen.

Det ble færre naboer i gaten. Flere av dem ble drept av skudd eller granater. Barna forteller med innlevelse om de døde de så.

Til slutt var det bare 186 mennesker igjen i den lille landsbyen. Knapt et hus var skånet for ødeleggelsene.

Det var nesten ikke mat å få, så Oksana og familien valgte å ta imot det de kunne få av humanitær hjelp. Men det gjorde vondt å ta imot hjelp fra de som okkuperte dem.

– Vi hadde ikke noe annet valg. Vi måtte overleve.

Men plutselig en dag i november dukket ukrainske soldater opp på åkeren like ved. Oksana ble først forvirret av det hun så.

De sa «slava ukraini» – ære til Ukraina.

Området var frigjort, fortalte soldatene med gule armbånd.

– Da gråt jeg av glede, forteller hun.

Hun hadde trodd at okkupasjonen ville vare for alltid.

– Det var som et mirakel.

For det var en evig okkupasjon russerne ønsket å gjøre.

Glansbildet

Noen mil unna, i landsbyen Snihurivka i Mykolajiv, prøvde Russland å lage et mini-Russland.

Skolene ble tvunget til å bytte undervisningen over til russiske skolebøker. Russiske flagg ble hengt opp, og russiske aviser delt ut.

Pensjonen kom i rubler og strømmen ble koblet fra det ukrainske nettet.

Russiske medier dro også til landsbyen.

Derfra publiserte de glansbilder av hvordan russiske flagg vaiet over byens administrasjonsbygg, hvordan de delte ut nødhjelp, holdt konserter og hjalp gamle mennesker.

– De ville gjøre dette til en del av Russland, forteller byens ordfører Inna Boyko, som selv flyktet da Russland inntok landsbyen.

I mange av områdene Russland okkuperte ble mobilnettet skrudd over til det russiske. TV-kanalene viste det russiske narrativet og store plakater med teksten «Russland vil være her for alltid» ble hengt opp.

Russland satte også inn sine egne politikere på okkupert territorium.

– I første omgang for å få på plass Kreml-lojale aktører som bisto i gjennomføring av ulovlige og iscenesatte folkeavstemninger for å skape en illusjon om ønsket løsrivelse fra Ukraina, sier forsker Karen-Anna Eggen til VG.

– I neste omgang var planen å søke om å bli en del av Russland.

FN kalte det et forsøk på illegal annektering.

30. september annonserte Russland at de hadde annektert Kherson fylke, også områder som da var kontrollert av ukrainske myndigheter.

I landsbyen Snihurivka bygde de russiske soldatene opp store forsvarsverk.

Sandsekker ble fylt opp, administrasjonsbygg ble okkupert og skyttergraver ble gravd.

Soldaten Evgyen (23) tar VG med til det som engang var byens kulturhus, men som russerne brukte som militærbase.

Med spraylakk er «RUSSLAND» tagget ved inngangen.

Nede i kjelleren er det flere spor å finne.

Russiske

feltrasjoner. Her sov

de. Dette

lå igjen

på gulvet.

At Russland til slutt ble tvunget til å forlate Sør-Ukraina betyr mye, sier forsker Karen-Anna Eggen.

– Det har stor symbolsk betydning og er et prestisjenederlag for Russland.

Nå er byens rådhus i Snihurivka igjen tilbake i ukrainsk kontroll.

Men de som samarbeidet med den russiske okkupasjonsmakten, har ordføreren lite til overs for.

– De er forrædere, forteller ordfører Inna Boyko.

Noen i byens lokaladministrasjon valgte å jobbe med russerne. De flyktet da Russland trakk seg ut i november.

– Nå har vi sparket dem.

Hvis vi finner ut at det var flere som samarbeidet med russerne, så risikerer de flere år i fengsel, forteller hun.

Samtidig som jakten etter kollaboratører i landsbyen fortsetter, må hus og hjem klareres for miner, og de må få oversikt over ødeleggelsene.

For skadene er enorme i landsbyene langs den tidligere frontlinjen.

Destruksjonen

– Kan dere hjelpe meg? Hunden min kom bærende på en rakett.

En eldre dame trygler mineryddere i landsbyen Posad-Pokrovske om hjelp.

De fire karene som har fått i oppgave å gjøre landsbyen trygg igjen løfter på skuldrene, tar et trekk av sigaretten og sier at de tar det når de får tid.

Det er en voldsom oppgave de har foran seg. Krigens spor er overalt. Udetonerte miner, klasebomber og granater ligger strødd.

Blant de 940 husene som en gang sto her, er det ingen som er uskadet, forteller ordføreren Kulakovskij Serhij.

I måned etter måned forsøkte russiske styrker å erobre tettstedet, men ukrainerne holdt stand.

Landsbyen ble en strategisk viktig barriere mot regionhovedstaden Mykolajiv, og Russlands mål om å erobre hele Svartehavskysten bort mot Odesa.

– Vi var et skjold mot Mykolajiv. De angrep oss med stridsvogner, jagerfly, klasebomber, fosfor og rakettartilleri. Hvert eneste hus er ødelagt eller jevnet med jorden, sier ordføreren.

En sprengt

barnehage. Barnestoler

ligger strødd. Byens

kulturhus

står forlatt

og mangler

vegger. Splintskader. Gymsalen

er blitt

truffet av

artilleri. Og innbyggerne

har flyktet.

Ordføreren flyktet selv da kampene raste som verst.

Da han kom tilbake etter den russiske tilbaketrekningen var hans hjem i ruiner. Byen han vokste opp i var ugjenkjennelig.

– Jeg kan ikke beskrive følelsen, det var som å bli slått bevisstløs, sier Serhij om det som møtte ham.

Landsbyen er fremdeles uten strøm, vann og gass, men mobilnettet er på vei til tilbake. Utenfor rådhuset deles det ut ved, kjeks, te og nødhjelp.

Litt lenger ned langs hovedgaten står skjelettet etter byens kulturhus. Mellom forlatte pianoer, barnetegninger, brukte ammunisjonskasser og musikkhefter, har noen løshunder slått seg til ro.

Scenen er ødelagt, og det regner gjennom det sprengte taket.

Veiene i landsbyene er våte og fulle av gjørme.

I enden av landsbyen, like før bebyggelsen glir over i endeløse sletter som det er blitt kjempet om i århundrer, står 76 år gamle Tanja og lager grøt.

– Dette har vært et helvete.

Hele tiden mens landsbyen ble kriget om, bodde de her.

Hun og ektemannen Volodymyr (77) havnet midt i ingenmannslandet mellom de krigende.

Ukrainske og russiske artillerikanoner hadde ofte dueller over hodene deres.

Noen ganger var det ukrainske soldater som patruljerte i den gjørmete gaten deres, andre ganger var det russiske soldater som lusket rundt.

– En russisk soldat klatret opp på taket vårt. Jeg spurte hva han gjorde, og da pekte han våpenet mot meg, tok ladegrep og spurte om jeg ville leve eller ikke. Jeg valgte å leve, forteller Volodymyr.

I høst ble kampene hardere etter at Ukraina lanserte en motoffensiv.

En dag i oktober sto Tanja ute i hagen og stelte med grønnsakene og dyrene.

76-åringen skjønte at hun ikke hadde tid til å gjemme seg, i det hun hørte den hvinende lyden av et missil.

Så eksploderte det.

– Taket på huset løftet seg. Hadde jeg vært inni huset hadde jeg sikkert vært død nå.

Hun klarte ikke å se, det var støv overalt.

Nå er de utblåste vinduene i stuen forsøkt lappet sammen med papp og kryssfiner. Taket kneler, og tresplinter henger ned fra bjelkene.

Vann drypper ned i en balje, like ved sengen hvor de sover.

De har ikke noe annet sted å dra.

– Jeg er bekymret for at russerne igjen vil forsøke å ta landsbyen. Det var en ukrainsk soldat som sa til meg at jeg ikke trengte å haste med å bygge opp huset igjen, for russerne kan komme tilbake, sier Tanya.

Like utenfor landsbyen står noen ukrainske soldater og graver nye skyttergraver.

De frykter Russland ikke har gitt opp helt ennå.

– Vi er her for å hindre russiske motangrep. Det føles bra at de har reist herfra, men vi venter på at hele Ukraina skal bli frigjort, sier soldaten Vladislav (27)

I det fjerne høres tunge drønn fra russiske rakettartilleri.

Krigen er fremdeles aldri langt unna.

Hos mange har den satt dype spor.

Torturen

De gjørmete landeveiene tar VG videre til landsbyen Kyselivka.

Langs hovedveien står en gruppe kvinner og venter på nødhjelp.

Små barn leker i overdimensjonerte kjeledresser. Blant dem står en hengslete 14-åring.

Vitalij Mysharskij var i september ute og gikk i landsbyen sammen med sin onkel Alesha Babenko.

De gikk forbi noen ødelagte russiske kjøretøy. Akkurat i det onkelen skulle til å ta et bilde, ble de sett av noen russiske soldater, som mente de var spioner. Til VG forteller de at 14-åringen fikk en hette over hodet og hendene stripset sammen.

14-åringen ble livredd.

Han hadde hørt rykter om folk som hadde blitt arrestert.

– Noen av de som ble tatt kom aldri tilbake, sier han.

De to blir kjørt til en bensinstasjon som ble brukt som russisk base i utkanten av byen.

Sporene etter russerne er tydelige i form av militæruniformer, bårer og en russisk soldatavis fra 3. august.

I avisen gratulerer Russlands president Vladimir Putin sine soldater:

«Dere har æren av å tjenestegjøre for oss».

Oppholdet på bensinstasjonen ble kort for Vitalij.

De ble fraktet videre mot Kherson by som var regionshovedstaden og maktsentrum for de russiske styrkene.

– Jeg ble plassert i en fengselscelle nede i en kjeller sammen med 13 andre, forteller Vitalij.

Hans onkel ble plassert i en annen celle. De russiske soldatene hadde funnet ut at han hadde sendt tekstmeldinger med det ukrainske militæret.

Vitalij ble selv avhørt, men ikke fysisk skadet.

– Jeg hørte lyden av tortur fra min celle. Andre fanger fortalte om hvordan de ble dynket i vann og gitt elektrisk støt via en generator.

– Jeg hørte også noen rope «ikke gjør det, ikke gjør det!». Så hørte jeg skyting.

Mens Vitalij forteller sin historie rister vinduene i hjemmet hans av artilleriduellene noen kilometer unna.

FN har sagt de forsøker å verifisere 90 tilfeller av bortføring i Kherson fylke.

Ukrainske myndigheter har uttalt at de har åpnet etterforskning av mer enn 430 tilfeller av påståtte krigsforbrytelser, og det er blitt funnet minst 11 torturkamre i byen.

Myndighetene har også uttalt at de har funnet 63 lik som viser tegn på tortur.

Hendelsene i sør-Ukraina føyer seg inn i en rekke av mulige krigsforbrytelser russiske styrker har utført i Butsja og Izium, som VG også har dokumentert gjennom krigens gang.

– Hele tiden var frykten at de ville gjøre noe med meg også, forteller Vitalij.

Onkelen ble slått utallige ganger og lever nå med store traumer.

Mens de var i fangenskap fikk de ikke mat, kun to skjeer med bokhvete om dagen, forteller 14-åringen.

Så, etter ti dager ble de plutselig sluppet fri.

– Nå er jeg bare sint og opprørt, forteller han.

Gjen­oppbyggingen

Pensjonisten Nikaliev (74) setter en trestige opp mot stenderne på sitt utbombede hjem i Pryshyb.

– Jeg har ikke noe annet valg enn å reparere det selv. Hjelpen her har ikke kommet ennå.

Nedenfor han står kompisen Volodymyr (75) og ser på.

Gjennom krigens måneder har de to holdt sammen.

Når bombene har truffet hjemmene deres, har de forsøkt å reparere hverandres hus.

– Mitt hus ble også ødelagt av en rakett. Jeg reparerer og reparerer, men det hjelper ikke, forteller Volodymyr.

– Jeg hadde sett for meg rolige år som pensjonist, men det lot ikke Putin oss ha.

Pensjonisten Nikaliev balanserer på den knuste taksteinen. Granatsplintene har pulverisert deler av taket, men han forsøker å lappe det sammen.

– Vent til våren! Det nytter ikke å gjøre det nå, utbryter kompisen.

– Bruk heller presenningen til å dekke til huset!

Hele dagen har det sluddet, men akkurat nå er det noen minutter opphold.

Det gjelder å reparere før vinteren for alvor setter inn.

Behovet for bygningsmaterialer, reparasjoner på infrastruktur og nødhjelp er enormt.

Verdensbanken tror det kan koste 500–600 milliarder dollar å gjenoppbygge landet.

Et annet problem er kulden.

Det kan bli 30 minusgrader i store deler av landet gjennom vinteren, og mange hus mangler vegger og tak.

Samtidig er strømforsyningen ødelagt i nesten hele landet. Mange steder mangler også gass og vann.

Dette blir den vanskeligste vinteren siden andre verdenskrig, har ukrainske myndigheter uttalt.

Mens det sludder, jobber ingeniører med å få strømmen i gang igjen.

– Hvordan skal folk klare seg gjennom vinteren uten strøm? Ikke alle har råd til kjøpe generator, sier elektrikeren Yurij (37).

Lenger ned i gaten lemper Svetlana (52) nødhjelp inn i sitt bombede hjem.

Taket er dekket av presenning.

– Vi har reparert det to ganger. Dette er bare en nødløsning for vinteren.

Nesten hvert hjem i landsbyen mangler vinduer.

Selv om det er blitt fred i området, frykter hun at det blir kortvarig.

– Jeg ber til Gud om at russerne ikke vil komme tilbake.

VG I UKRAINA: Journalist og fotograf Kyrre Lien rapporterer fra de frigjorte områdene i Ukraina.

