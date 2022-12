TESTER SEG: Bildet fra 15. desember viser kinesere som tester seg for covid i Fuying.

Frykter ekstrem smittebølge i Kina

Fageksperter frykter en ekstrem smittebølge i landet de kommende ukene, med et estimert dødstall på over 2 millioner.

Ifølge Reuters forteller Zhou Jiatong, lederen av senteret for smittekontroll i sørvest Guangzi i regionen, at Kina vil kunne oppleve 233 millioner smittede de neste ukene.

Han opplyser at dette kan resultere i opptil 2,1 millioner dødsfall.

Tidligere i desember lettet Kina på coronatiltak i flere byer etter mye misnøye i befolkningen.

Ettersom folk ikke lenger er pålagt massetesting og bruk av en helseapp, sliter imidlertid myndighetene med å få oversikt.

Presidenten i Kina, Xi Jinping, insisterer på at landets ettpartisystem er godt egnet til å håndtere viruset, til tross for at vestlige land har tilbudt seg å bidra.

MENER DE ER EGNET: President Xi Jinping har tidligere uttalt at de kinesiske myndighetene er godt egnet til å håndtere pandemien.

President Xi Jinping mener også at kinesiske vaksiner er bedre enn de vestlige vaksinene.

– Vi har gitt beskjed om at vi er forberedt på å hjelpe på alle områder de vil akseptere, sier U.S. National Security Council sin pressekontakt, John Kirby, til Reuters.

– Skulle ha tenkt på dette før

Hongkong minket antall restriksjoner tidligere i år. Det kan være den samme modellen Kina forsøker seg på nå.

Helseeksperter utenfor kina frykter det er for sent å unngå en tragedie.

– Denne pandemien kommer til å feie gjennom Kina i løpet av de neste ukene, sier den amerikanske epidemiologen Michael Osterholm.

Michael Osterholm var rådgiver for president Biden under coronapandemien i USA.

– Det er trist at de ikke tenkte på denne for seks til ti måneder siden. Da kunne de ha forberedt seg mye mer.

FORBEREDER SEG: Oppredde senger har blitt satt opp i idrettshaller i Kina ettersom coronautbruddene fortsetter i Beijing.

– Endret tellemåte

Kina har nylig endret måten de registrerer covid-dødsfall, ifølge BBC. Landet teller kun dødsfall etter luftveissykdommer, som for eksempel lungebetennelse.

Denne måten å telle dødsfall på er i strid med Verdens helseorganisasjon, WHO, sine retningslinjer. Kina teller for eksempel ikke dødsfall som kommer av både underliggende sykdommer og corona.

Dette gjør at det offisielle dødstallet i Kina ikke lenger er sammenlignbart med tall i andre land.

– Fler enn 160 millioner mennesker i Kina har diabetes, og det er flere enn åtte millioner uvaksinerte kinserere over 80-års alderen, sier seniorforsker i global helse ved Council of Foreign Relations, Yanzhong Huang, til Reuters.

Lørdag meldte krematoriene i Kina om uvanlig stor pågang etter opphevingen av smitteverntiltak.

Kinesiske myndigheter hevder derimot at det kun er fem dødsfall på tirsdag, to på mandag, og ingen registrerte dødsfall de to tidligere ukene.

Tidligere i høst pågikk det store opptøyer på verdens største Iphone-fabrikk, etter økende misnøye på grunn av coronarestriksjonene.