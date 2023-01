DRAP: En familie på åtte ble funnet døde i sitt eget hjem onsdag. Faren mistenkes for å stå bak.

Mann i Utah mistenkt for å ha drept kone, barn og svigermor

En mann i Utah skal ha drept sin egen kone, deres fem barn og svigermoren sin før han tok sitt eget, ifølge politiet. Drøye to uker tidligere hadde konen søkt om skilsmisse.

Familien ble funnet døde hjemme onsdag ettermiddag i den lille byen Enoch i delstaten Utah. Politiet hadde vært innom huset for en sjekk etter en melding om at konen ikke hadde møtt opp til en avtale.

Etterforskningen viser at 42 år gamle Michael Haight skal ha skutt og drept familien sin før han omsider tok sitt eget liv, opplyste myndighetene i en pressemelding torsdag skriver CNN og The New York Times.

– Bevis tyder på at den mistenkte tok sitt eget liv etter å ha drept syv aldre i hjemmet, sa bysjef Rob Dotson under en pressekonferanse torsdag.

Mannen har nå status som mistenkt, skriver NBC news.

Var mellom 4 og 17 år

Myndighetene gikk torsdag også ut med navnet på den mistenkte, samt de to voksne ofrene:

Det var konen Tausha Haight (40), hennes mor Gail Earl (78) som mistet livet. I tillegg til tre jenter på 17, 12 og 7 år, og to gutter på 7 og 4 år.

Tausha Haight og andre i familien ble sett kvelden før drapene under en samling i kirken for unge kvinner, ifølge Enoch-ordfører Geoffrey Chesnut.

I SORG: Lokalsamfunnet i den lille byen Enoch er i sorg etter at en familie ble funnet drept i sitt eget hjem.

Alle ofrene ble, ifølge myndighetene, funnet med skuddskader, skriver nyhetsbyrået AP.

Politiet vil foreløpig ikke si hvilke type våpen manne har brukt.

42 åringen hadde vært i politiets søkelys noen år tidligere, sa politisjef Jackson Ames under pressekonferansen.

På spørsmål om hva dette var i forbindelse med, ønsket han ikke å gå i detaljer.

Skilsmissesøknad

Tausha Haight hadde søkt om skilsmisse 21. desember, drøye to uker før hun, moren og barna ble drept, viser rettsdokumenter AP viser til.

Under pressekonferansen ble også skilsmissesøknaden nevnt, uten at de ville kommentere hvorvidt det blir ansett som et motiv for drapene.

– Vi vet ikke hvorfor dette har skjedd. Trolig vil ingen skjønne hva som har gått gjennom hodet til disse individene. Uansett så vet vi at de var våre venner, våre naboer og vi var glad i dem, sa Dotson.

ETTERFORSKNING: Politiet ved huset der de åtte ble funnet døde. EKTEMANN MISTENKT: En politimann står i inngangsdøra til familiens hus.

Den lille byen med om lag 8.000 innbyggere er i dyp sorg etter drapene.

– Mange av oss har gått i kirken med dem, bidratt i lokalsamfunnet og gått på skole med disse personene, sa Dotson onsdag kveld.

– Lokalsamfunnet har det vondt nå. De føler savn, smerte og har mange spørsmål, sa han videre.

Støtte fra Det hvite hus

Det hvite hus gikk torsdag ut med en støtteerklæring til byens innbygger.

President Joe Biden og førstedame Jill Biden sørger med innbyggerne i Enoch City, Utah etter den tragiske skyteepisoden, står det i uttalelsen.

Videre tok presidenten til orde for en strengere våpenpolitikk og viste til at det kun er en måned siden 10 års markeringen etter skolemassakren i Sandy Hook der 26 mennesker ble drept i 2012.

STØTTER LOKALSAMFUNNET: Jill og Joe Biden 2. januar utenfor Det hvite hus.