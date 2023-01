Politiet undersøker åstedet i Grimsta etter eksplosjonene mandag.

Fem pågrepet etter eksplosjoner i Stockholm – knyttes til gjengmiljø

Stockholm har vært preget av flere voldshendelser i julen. Politiet knytter alle hendelsene til byens gjengmiljø, deriblant drapet på rapperen Einar i 2021.

Marius Medby

NTB

Fem personer er pågrepet etter to eksplosjoner i Stockholm natt til mandag. Politiet undersøker om den ene har sammenheng med et drap nyttårsaften.

Politiet utelukker ikke at eksplosjonen kan ha sammenheng med at en 20 år gammel mann nyttårsaften ble skutt og drept i hovedstadsbydelen Vällingby i et mulig gjengoppgjør.

– Det er en av hypotesene vi ser på, men det er for tidlig å uttale seg om. Vi kommer naturligvis til å undersøke det, sier Ola Österling i politiet til TT.

En drøy time senere inntraff en ny eksplosjon i bydelen Bagarmossen.

Drap på første juledag

Ifølge Aftonbladet kan eksplosjonene kobles til hovedstadens gjengmiljø. I tillegg kan det henge sammen med mordet på rapperen Einár i 2021.

Byen har vært preget av flere voldshendelser i julen.

På første juledag ble en mann i 30-årene drept. Mannen var mistenkt for å ha lurt Einár til stedet hvor han ble skutt.

Aftonbladet skriver videre at som følge av det, frykter politiet at drapet på Einar ikke vil oppklares. Den avdøde mannen antas å ha hatt viktig informasjon i saken.

Tredje juledag var det en eksplosjon i en trappeoppgang sør i Stockholm. Ingen ble skadet, men politiet mistenker at den har tilknytning til drapet to dager i forveien.

Aftonbladet skriver at målet var en person som bodde på adressen.

Ny skyting

Dagen etter fikk politiet melding om skyting mot en leilighet sør i Stockholm. Politiet pågrep ingen, før det ble meldt om ny skyting mot en annen leilighet i samme gate kort tid etter.

To personer ble pågrepet, en 15-åring og en 14-åring. Førstnevnte ble senere siktet for mordforsøk. Politiet mener at hendelsen er tilknyttet til en eksplosjon i en portinngang åtte minutter senere.

På nyttårsaften var det nok en eksplosjon i en oppgang i Sør-Stockholm. Ingen ble skadet, men en mann som bor på adressen er knyttet til voldsspiralen etter drapet på Einar.

Senere samme dag blir en mann i 20-årene skutt og drept, og flere andre skadet utenfor McDonalds nordvest i Stockholm.