Oljefondet har økt investeringene i Israel

* Israel okkuperte i 1967 Vestbredden og Golanhøydene i Syria og har siden nektet å etterkomme FNs krav om tilbaketrekning fra områdene.

* Israel har siden etablert rundt 270 bosetninger og såkalte utposter på Vestbredden og drøyt 30 bosetninger på Golanhøydene.

* Bosetningene huser i dag rundt 700.000 israelere og er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen , som i artikkel 49 slår fast at «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

* FNs sikkerhetsråd vedtok 23. desember 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene og utpostene er ulovlige, og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

* Norges holdning er at «Israel» og «israelsk territorium» omfatter territoriet som var underlagt israelsk kontroll før 4. juni 1967.

Kilde: NTB