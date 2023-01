Har henrettelsen av

rapperen Einár skapt

den nye voldsspiralen? Flere uker med drap,

eksplosjoner og skyte-

episoder i Stockholm. Nå innrømmer politiet

i frontlinjen at de har

mistet kontrollen.

«TIL ALLE DØR»

Politiet om gjengvolden i Stockholm: − Vi har ikke kontroll

Klokken er litt over halv ni om morgenen første juledag da alarmen går hos politiet i Rinkeby, nordvest i Stockholm. På en parkeringsplass finner de den skuddskadede 27 år gamle mannen, setter i gang livredning og får ham i ambulanse til sykehuset.

I 19-tiden på kvelden kan politiet opplyse at mannen ikke har overlevd skadene. Drapsetterforskningen er i gang.

Men dette skal også bli starten på en ny voldsbølge i Stockholms gjengmiljø:

De åtte neste dagene blir to personer drept. Det skjer to nye skytinger og fem sprengninger på ulike steder i Stockholm. En voldsspiral som politiet setter i sammenheng med en rystende forhistorie.

– Det føles som at det blir verre og verre. Det eskalerer nå, sier politibetjent Filip Pelas til VG.

– Det kommer ikke til å ta slutt. De skyter hverandre for hver minste lille ting. Om noen krenker noen i en raptekst, kan de bli skutt.

27-åringen som ble skutt om morgenen 1. juledag, ble skytevåpenets drapsoffer nummer 62 i Sverige i fjor. Han skal jevnlig ha båret en skuddsikker vest, men nå skal han ha blitt skutt i hodet på vei til bilen sin.

Identiteten hans skal bli et viktig spor. Aftonbladets opplysninger kobler mannen til «Dødspatruljen», et av 40 kartlagte kriminelle nettverk i stockholmsregionen.

Identiteten kobler også mannen til et annet oppsiktsvekkende drap på åpen gate – 14 måneder tidligere.

Rovmordet på rapartisten Nils «Einár» Grönberg.

BORTFØRINGEN

Han var sønn av en restauranteier og den kjente skuespilleren Lena Nilsson. Nils Einár Grönberg vokste opp i Enskededalen i den sørlige delen av Stockholm.

Tidlig begynte tenåringen å legge ut rap-klipp på Instagram. Senere skulle han bli kjent under artistnavnet Einár, i tillegg til å debutere som skuespiller både på scene og film.

Gjennombruddet kom i 2019. Etter én måned var låten «Katten i trakten» spilt over 11 millioner ganger på Spotify og 2,5 millioner ganger på YouTube.

Musikkvideoen var tilegnet en venn som ble skutt i Enskededalen på slutten av 2018. Innholdet gjenspeilte et miljø dominert av våpen og narkotika.

Under den svenske Grammisgallaen i 2020 vant Einár priser i kategoriene «Årets hiphop» og «Årets nykomling». I tillegg var han nominert som «Årets artist».

Høsten året etter skulle miljøet 19-åringen sang om, innhente ham i virkeligheten. Men allerede våren 2020 skapte Einár overskrifter i mediene. Det handlet om en brutal bortføring.

Han fikk gaffatape over munnen og en kniv mot kinnet og halsen. Han ble bakbundet og påsatt et hundehalsbånd. De satte seg på ryggen hans og truet med ulike våpen. Så skal han ha blitt rispet i ansiktet, på benet og overkroppen – og frastjålet sin Rolex-klokke verdt over 300.000 kroner.

Deretter ble han tatt med til et annet sted, der han måtte finne frem to gullkjeder verdt over 160.000 kroner og et våpen.

Dette ble Einár tvunget til å gi fra seg – til sine kidnappere. De skal også ha forsøkt å presse ham til å utbetale tre millioner kroner. Samtidig tok de bilder av artisten i fornedrende posisjoner, som siden ble spredt til andre.

I tingretten ble Einárs rolle som offer for Stockholms beinharde gjengmiljø brettet ut. Hele 30 personer var omfattet av tiltalen, mange av dem utpekt som medlemmer i det kriminelle Vårbynettverket.

I retten kom det frem at kidnapperne senere hadde planer om å plassere en bombe utenfor døren til Einárs leilighet, for å få ham til å utbetale utpressingspengene.

Av de 30 tiltalte fikk 26 personer fengselsstraff. Til sammen må de 26 sone 147 år i fengsel – for drap, drapsforsøk, narkotikahandel, sprengninger, samt den brutal bortføringen.

Mest oppmerksomhet vakte det at to andre profilerte rappere – kjent som Yasin og Haval – ble dømt for medvirkning.

Selv ville ikke Einár bidra til oppklaringen, hverken gjennom politiavhør eller i retten. Men moren hans stilte som vitne.

Skuespilleren Lena Nilsson fortalte om kvelden den 17 år gamle sønnen hennes kom hjem med skader i ansiktet.

– Det var noe rart, og siden var han borte i noen dager. Han hadde rispemerker i ansiktet, og jeg ble kjemperurolig. Det var noe som ikke stemte. Han fortalte at han var blitt fraranet klokke og smykker.

Siden sønnen ikke ha ønsket å anmelde bortføringen, var det moren som gikk til politiet. I ettertid har det kommet frem i mediene at Einár selv var blitt dømt mishandling, narkotikabrudd og fyllekjøring. I et intervju med Aftonbladet som 16-åring fortalte han åpent om sin urolige oppvekst og rap-tekstene om dop og våpen.

– Det er noe som må løftes frem. Folk blir kanskje redde og tenker: «Hva er dette?». Eller noen tenker kanskje: «Det er bare rapmusikk.» Men det finnes også en alvorlig side. Kanskje ikke at jeg står med en Glock GlockPistol fra den østerrikske produsenten Glock Ges.m.b.H. Gjerne halvautomatisk, brukes ofte som tjenestepistol i hærstyrker. og skyter folk, men det finnes andre 16-åringer som gjør det i samfunnet vårt, der vi befinner oss.

Den brutale bortføringen satte heller ingen stopper Einárs artistkarriere. Det neste året reiste han verden rundt og postet bilder i sosiale medier fra byer som Amsterdam og Dubai. 14. oktober 2021 la han ut en promovideo for sin nye låt «Fast här i trakten».

Det skulle bli Nils Einár Grönbergs siste Instagram-post.

HENRETTELSEN

Svenske Aftonbladet har kartlagt forløpet før skjebnen innhentet Einár en oktoberkveld for snart 15 måneder siden.

Ifølge avisens opplysninger var det spesielt én hendelse, på et utested i Stockholm i begynnelsen av måneden, som fikk 19-åringen til å frykte for sitt liv. En mann var blitt knivstukket inne på Nosh and Chow, og tre personer – blant dem Einár – ble pågrepet av politiet, men siden sluppet fri ut fra bevisvurderingen.

Bare noen dager senere skal det ha dukket opp drapstrusler mot artisten i sosiale medier.

Etter dette skjerpet Einár sikkerheten rundt seg selv. Han avlyste en planlagt opptreden, søkte trygghet hos sitt kriminelle gjengnettverk, bodde på skjult adresse i sjøbydelen Hammarby og vurderte å anskaffe en pansret bil, ifølge Aftonbladet.

Natten før 21. oktober hang Einár sammen med venner og artistkolleger. Han kom hjem om morgenen og sov til utpå kvelden. Så skal han ha blitt oppringt flere ganger av en bekjent som ville møte ham. De avtalte å treffes.

To menn møter Einár i en sykkelgård rett ved leiligheten hans, den ene personen har han bare kjent i noen uker. Men like ved venter også to gjerningsmenn med våpen.

På vei ut av sykkelgården får Einár og mennene han har avtale med, øye på skytterne. Einár og personen han har kjent lengst, løper i hver sin retning. Tredjemann vender tilbake til sykkelgården, hvor han stenger døren.

Skytterne avfyrer flere skudd mot Einárs venn, som løper ned mot sjøen. Men det er tydelig at Einár er mål nummer én, ifølge Aftonbladets beskrivelse. Skytterne følger etter ham og avfyrer flere skudd.

Einár springer mot en port i bakgården, men det er feil port. Nøkkelbrikken hans fungerer ikke. Da han snur seg for å løpe mot den riktige porten, skytes han på kloss hold. Einár treffes av to skudd, ett i brystet og ett i ansiktet.

Av vitner skal drapshandlingen senere beskrives som en ren henrettelse.

Ifølge Aftonbladet skal gjerningsmennene like etter ha filmet sitt blødende offer, som bevis på «utført jobb».

Et titalls skudd har vekket naboer i strøket. Flere ringer alarmtelefonen. Da politiet ankommer stedet klokken 22.50, finner de Nils Einár Grönberg liggende utenfor den ene porten i bakgården.

19-åringen er død. Etter gjerningsmennene finnes ingen spor.

OPPGJØRET

Mordet på Einár var bare ett av 46 skytedrap i Sverige i 2021, ifølge Aftonbladets tall. Men denne nyheten gikk verden rundt.

Nyhetsbyrået AFP og andre store europeiske medier skrev om hendelsen. Amerikanske The New York Times lagde en dokumentar om artistens liv og den påfølgende debatten om hvilke koblinger som finnes mellom svensk gangsterrap og kriminalitet.

To uker før drapet på Einár skrev avisen Expressen at fem av Sveriges ti mest strømmede artister var rappere som enten sitter i fengsel eller er mistenkt for lovbrudd.

En som meldte seg på i debatten, var politimannen Filip Pelas.

«For mange var Einár en kjent rapper. For meg som kun var i kontakt med ham på politistasjonen, var han akkurat som mange andre ’gangster-rappere’ – en gjengkriminell som var innblandet i lovbrudd, iblant ganske grove», skrev Pelas i et omstridt innlegg som raskt ble delt og likt blant titusener på sosiale medier.

I jobben som politibetjent i Stockholm beskriver han nærmest daglige utrykninger til gjenrelaterte skytinger, sprengninger og vold.

Til VG sier Pelas:

– Det er indikasjoner på at Einár krenket en annen rapper i en tekst. At det var nok til å ta livet av ham.

Politibetjenten understreker at Einár selv levde et kriminelt liv.

– Var han gjengkriminell?

– Vi har fått litt ulik informasjon om Einár. Mye tyder på at han vanket med flere gjenger. Det kan ha vært en del av grunnen til at han ble skutt, at han ikke hadde fast beskyttelse, eller at det handler om lojalitet.

Drapet på rapartisten kom som et sjokk på det svenske samfunnet. Men Pelas tror at gjengmiljøet så på episoden som «nok en rapper som ble skutt».

– I gjengmiljøet var en kriminell en som begikk dumme handlinger – og krenket noen, sier politibetjenten.

I sitt omstridte innlegg omtalte Pelas gangsterimaget til de unge kriminelle som «fake».

– Det jeg ser er unge som forsøker å opprettholde en fasade. De skal være tøffe, heftige, kjøre fine biler og fremstå kriminelle. De legger ut musikkvideoer der de tar dop og har mye kontanter, sier Pelas og fortsetter:

– Men i virkeligheten er de ikke så tøffe. Mange har det ikke bra, de er alltid på vakt, og det er mye redsel.

Pelas medgir at han synes det er tragisk, selv om de har valgt det kriminelle livet selv.

– De kan gråte i avhør og vil at vi skal ringe mødrene deres. Vi får se virkeligheten, hvordan de oppfører seg når de er borte fra kompisene og den tøffe gjengen, sier han.

Han forteller at de gjengkriminelle ofte er lettet når de blir pågrepet.

– De sier at ingen kan drepe dem i varetekt. Det blir som en pause fra å være der ute. Det er helt sprøtt. En helt annen verden.

Etter bortføringen av Einár offentliggjorde stockholmspolitiet dette bildet, som skal vise medlemmer av Vårbynettverket:

Den nye regjeringen, sammen med Sverigedemokraterna, har varslet tiltak for å bekjempe den organiserte kriminaliteten i Sverige. I løpet av ett til to år kan politiet, innenfor visse tidsrom og soner, få muligheten til å ransake etter våpen – uten at det foreligger konkret mistanke om lovbrudd.

Regjeringen utreder også muligheten for å gi full anonymitet til vitner i straffesaker, slik at de skal kunne gi opplysninger til politi og rettsapparat med garanti om at identiteten deres ikke vil bli gjort kjent for kriminelle.

Det er også snakk om at sosialtjenesten skal få lov til å gripe inn tidligere mot unge som er på vei inn i en kriminell løpebane. Aldersgrensen foreslås senket fra 15 til 12 år, ifølge nyhetsartikkelen til Dagens Industri rett før jul.

Politibetjent Pelas forteller at flere av kollegene hans ikke lenger vil jobbe i forstedene til Stockholm.

– De er redde for sin egen del – og familien sin.

Flere kvier seg for å ende opp som vitne i en straffesak, utdyper Pelas.

– Det er ikke uvanlig at gjengene forsøker å skremme vitner, for eksempel ved å sprenge porten til hjemmet ditt, forteller han.

– Føler du deg trygg på jobb?

– Både ja og nei. Når jeg er i tjeneste, tenker jeg at ingen andre kommer til å gjøre den jobben her. Samfunnet stoler på at politiet gjør denne jobben. Men iblant tenker jeg på hvor galt det kan gå, sier han.

– Da tenker jeg på min mor og far, og min samboer. De vil jo at jeg skal komme hjem etter hver vakt.

DØDELIG HEVN

Stillheten brått rykket ut av den svenske høytiden første juledag.

Drapsofferet på parkeringsplassen i Rinkeby – mannen på 27 år som ble koblet til «Dødspatruljen» – skal ha «levd på lånt tid», ifølge en Aftonbladet-kilde. Grunnen til det er at han flere ganger skal ha gjort det som i svensk gjeng-sjargong kalles goa – å lure personer til et sted hvor de skal mishandles eller drepes av noen andre.

Politiet mistenkte at denne mannen også var med å sette opp fellen for Nils Einár Grönberg da rapperen ble drept høsten 2021. Og i og med at mannen nå selv er tatt av dage, svinner håpet om en Einár-oppklaring, ifølge Aftonbladets politikilder.

Senere i romjulen, tre døgn etter første juledag-drapet, fortsatte dramaet i Stockholm. Plutselig smalt det kraftig utenfor en bolig i Enskededalen, sør i byen.

Mannen som bodde på adressen, skal befinne seg i utlandet. Han viser seg også å inngå i politiets etterforskningsmateriale etter drapet på Einár, ifølge Aftonbladet. Nå skal politiets teori være at også denne personen er et mål for hevndrap.

I dagene før og etter nyttårsaften var det også andre episoder i Stockholm som politiet skal sette i forbindelse med hevnmotivet.

Skytinger som skader flere personer og minst fem eksplosjoner mot privatboliger. I de fleste voldshendelsene er ingen pågrepet.

I den sørlige bydelen Gubbängen ble 20 skudd avfyrt gjennom en dør til en leilighet – som viste seg trolig å være en feil adresse. To gutter på 14 og 15 år ble umiddelbart pågrepet av en politipatrulje som var i området. Den ene bar på en pistol; rett i nærheten ble det funnet et AK47-gevær.

Beboerne ble vekket av hendelsen da klokken var rundt halv tolv om kvelden.

– Disse guttene sendes inn med automatvåpen. Hadde de drept noen, ville det ikke ha betydd noe. Så lite er et liv verdt i disse kretsene, sa en oppgitt kilde til Aftonbladet etter angrepet mot bygårdsleiligheten.

Til avisen Dagens Nyheter setter politikilder drapet på Einár i en større kriminell sammenheng, med ringvirkninger over ett år etter.

Voldshendelsene som skjer i Stockholm nå, trenger ikke å være direkte koblet til dette drapet – eller være hevnhandlinger – men blir til en voldsspiral som av ulike årsaker bare fortsetter.

Dagens Nyheter skriver at politiet på nåværende tidspunkt har 379 åpne etterforskninger knyttet til gjengkriminalitet, i Stockholm alene. Flere personer som tidligere har vært involvert i ulike etterforskninger, dukker opp igjen – i nye roller.

For Einár ble lysene tent på åstedet, arrangert av kjæresten Alexandra Torgrip på ettårsdagen for drapet. Tidligere på året, i mai, hyllet hun Einár fra scenen under Grammisgallaen.

På samme tid listet Aftonbladet opp mulige motiver for at Einár til slutt måtte bøte med livet:

Misunnelse overfor artistens fremganger.

Det fantes dem som anså at Einár ikke var «getto» nok. Dels fordi han var etnisk svensk og dels fordi han tjente så mye penger på musikken sin.

Men det sterkeste motivet skal ha vært hevn. Et av gjeng-nettverkene anså at Einár hadde begått en urett mot dem, og for dette skulle han straffes.

To menn skal ha slått til på tilbudet om skuddpenger og tilbudt seg å gjennomføre drapet, ifølge avisens opplysninger.

– Hevnaksjonene kommer, uansett hvilken rapper som drepes, mener politibjent Filip Pelas.

– Hva er prisen for å ta livet av et annet menneske?

– Jeg har hørt at det er rundt 100.000 kroner Det er ikke mye penger for et liv. Noen sier at du kan få 5000 kroner for å knivstikke noen.

– Hvem er det som dreper andre for 100.000 kroner?

– Det er ofte de unge, de som vil vokse i gjengen. De som ikke forstår konsekvensene, sier Pelas.

– Hvor ender denne gjengkrigen?

Pelas trekker frem boken «Tills alla dör» av den svensk – albanske journalisten Daiamant Salihu.

– En av de gjengkriminelle som er intervjuet, sier at det ikke kommer til å ta slutt, «Vi kommer til å skyte hverandre til alle dør». Akkurat nå føles det dystert, sier Pelas til VG.

– Vi har ikke kontroll på situasjonen.

«LIVET ÄR BRUTALT»

Utenfor vaiet flagget på halv stang. En markering mot volden, ifølge en ansatt i Katarina-kirken på Södermalm i Stockholm.

Over 450 personer var på plass denne fredagsettermiddagen i november 2021. Slekt, venner og artistkolleger av Einár. Og skuespillervenner av moren Lena – blant dem Mikael Persbrandt og Maria Bonnevie.

Politiet hadde vurdert begravelsen som et arrangement med høy risiko; store deler av kirkegården var avsperret, med politibiler i gatene rundt. De var forberedt på at horder med Einár-fans ville dukke opp, men stormingen uteble.

Etter rundt halvannen time strømmet gjestene ut. På kirkebakken samlet de seg, gråt og tok et siste farvel ved kisten til Einár.

Seremonien var blitt avsluttet med artistens egen låt «Lilla Nisse», der han møter seg selv som liten gutt – «sin bror»:

För ibland det går bra, ibland det går kefft

Ibland det är knas, det här livet är brutalt

Ibland livet är en fest

Men, broder, jag lovar en dag, det kommer va jett

Då vi ba kopplar av, uten vapen och knas

Bror, och uten nån stress