BEKYMRET: Talsperson for det amerikanske sikkerhetsrådet John Kirby.

Fordømmer våpensalg til Wagner-gruppen

USA og Storbritannia anklager Nord-Korea for å ha solgt våpen til Russland.

Nord-Korea har flere ganger tidligere blitt anklaget for å selge våpen til Russland.

Talsperson for det amerikanske sikkerhetsrådet, John Kirby, sier torsdag at nordkoreanske våpen er blitt overlevert til Wagner-gruppen.

Det melder Reuters, som tidligere har erfart det samme.

Storbritannia støtter den amerikanske oppfatningen om at Nord-Korea har fullført en våpenleveranse til Russland som skal sendes til Wagner-gruppen.

Det sier britenes utenriksminister James Cleverly i en uttalelse gjengitt av Reuters. Han fordømmer salget.

– Det faktum at president Putin ser til Nord-Korea for hjelp er et tegn på Russlands desperasjon og isolasjon. Vi vil jobbe med våre partnere for å forsikre at Nord-Korea betaler en høy pris for å støtte Russlands ulovlige krig i Ukraina, sier Cleverly.

HØY PRIS: Britenes utenriksminister James Cleverly hinter om sanksjoner som følge av våpenleveransene.

Bekymret for flere leveranser

Wagner-gruppen er det som på engelsk kalles PMC (private military company) – altså en paramilitær gruppe. Bellingcat har tidligere anslått at Russland har utplassert nesten 8000 leiesoldater fra Wagner-gruppen i Ukraina, og at så mange som 3000 av dem kan være drept.

– USA er bekymret for at Nord-Korea planlegger flere våpenleveranser til Wagner-gruppen, sier Kirby, som legger til at Det hvite hus vil legge frem ytterligere sanksjoner mot gruppen og støttenettverk i ukene som kommer.

USA har tidligere anklaget Nord-Korea for å hjelpe Russland med artillerigranater til bruk i krigen ved å skjule hvor de transporteres til.

– Informasjon indikerer at Nord-Korea i all hemmelighet sender artilleriskyts til Russlands krig i Ukraina, sa Kirby under en pressebrifing i november.

Han ville ikke gi et tall for hvor mye det er snakk om, men sa det er «betydelig».

Har nektet for salg

Nyheten kom knappe to måneder etter at det ifølge amerikansk etterretning ble kjent at Russland har kjøpt artillerigranater fra diktaturstaten.

Nord-Korea avviste den gang opplysningene.

– Nord-Korea avviste at de hadde planer om å bidra med ammunisjon til Russland i september, sier den amerikanske sikkerhetsrådgiveren John Kirby.

– Vår informasjon indikerer at Nord-Korea har i skjul bidratt med et betydelig antall artillerigranater ved å skjule destinasjonen for våpnene når man får det til å se ut som de blir sendt til land i Midtøsten eller Nord-Korea.

Det er ikke lagt frem noen bevis for etterretningsinformasjonen.