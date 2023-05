DØD: Jeremiah Oliver ble funnet i april 2014. Han ble sist sett i september året før, men skal ikke ha blitt meldt savnet av familien.

Tiltalt for å ha drept femåring som ble funnet i koffert

Alberto Sierra Jr, som er tiltalt for å ha drept 5 år gamle Jeremiah Oliver for 9 år siden, nektet straffskyld da han denne uken møtte i retten i USA.

Det melder flere amerikanske medier.

Guttens levninger ble funnet innrullet i et teppe i en koffert langs motorveien vest for Boston i Massachusetts i april 2014.

Femåringen ble først meldt savnet i desember 2013, flere måneder etter at han forsvant. Det skjedde da søsteren hans fortalte en rådgiver på skolen at hun var blitt mishandlet av Sierra, som på det tidspunktet var kjæreste med barnas mor. CNN skriver at Jeremiahs søster og en annen bror da ble tatt hånd om av barnevernet.

Ifølge statsadvokaten er Sierra også tiltalt for likskjending. Etterforskningen pågår fortsatt.

– En sak som dette hjemsøker enhver forelder, sier politisjefen i Fitchburg, Ernest Martineau, til WCVB-TV. Martineau etterforsket saken i 2013.

Jeremiah Oliver ble til slutt meldt savnet.

I august 2017 ble Alberto Sierra jr. dømt inntil syv års fengsel for blant annet tre tilfeller av legemsfornærmelse og slag med farlig våpen og for grovt uaktsomt å ha utsatt barn for fare. For denne mishandlingen, som omfattet Jeremiahs søsken og mor, erkjente Sierra straffskyld.

Også Jeremiahs mor, Elsa Oliver, ble ifølge CBSNews samme år dømt til 7,5 års fengsel for mishandling av Jeremiahs søsken – noe hun erkjente straffskyld for. Ifølge lokale medier skal hun ha blitt løslatt i 2020.

Familien skal siden 2011 ha hatt tilsyn av barnevernet, og to ansatte i etaten i Massachusetts mistet i 2013 jobben i kjølvannet av saken som har vakt stor oppsikt USA. Året etter sa avdelingslederen opp jobben etter gjentatte oppfordringer om å gå. Det skjedde etter at også to andre barn som det lokale barnevernet hadde tilsyn med, mistet livet.

I 2016 slo rettsmedisinere ifølge aktoratet aktoratet Aktoratet utføres av anklageren i en offentlig straffesak, som regel påtalemyndigheten representert ved Riksadvokaten, statsadvokaten eller en politijurist. Kilde: Store norske leksikon.fast at Jeremiah Oliver ble drept, men dette nekter altså Alberto Sierra jr. straffskyld for.

Den 25. mai må han møte i retten igjen.

