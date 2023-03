I MOSKVA: Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin småprater og smiler til pressen under statsbesøket.

Dette betyr Xis besøk: Viser hvem som er mektigst

Xi Jinping vil vise seg frem som statsmann og understreke Kinas rolle som supermakt, ved å støtte opp hardt pressede Vladimir Putin i Moskva. Men å forhandle om fred i Ukraina er langt mer krevende, påpeker eksperter.

Med verdens øyne rettet mot seg, gikk Kinas president ut av flyet i den russiske hovedstaden mandag formiddag. Vennskapet mellom ham selv og verten Putin var det allerede ingen tvil om – dette er det niende besøket til Xi.

I svært vennskapelig tone roste Xi og Putin vennskapet mellom landene. De to lederne kalte hverandre «kjære venn», og understreket at de har mange felles mål.

– Jeg er overbevist om at det russiske folket støtter deg, sa Kinas president Xi, og roset Putins «sterke lederskap».

Borte var det enorme bordet Putin hadde mellom seg og vestlige ledere rett før krigen i Ukraina – de to satt i hver sin stol ved et bitte lite stuebord

– Xi Jinping hadde en stående invitasjon til Moskva, og Russland er Kinas viktigste, strategiske partner. Sånn sett er det ikke overraskende, sier Henrik Stålhane Hiim, Kina-ekspert og leder for Senter for internasjonal sikkerhet, ved Institutt for forsvarsstudier.

Men symbolikken er veldig sterk når et stadig mer isolert Russland får Kinas støtte på denne måten, fortsetter han.

KINA-EKSPERT: Henrik Hiim

Diplomatisk stormakt

Russland hyller besøket som at «Kina viser sin nøytralitet», men Hiim påpeker at det ikke er slik det blir oppfattet i Vesten.

– Ingen har trodd på Kina sitt nøytrale ståsted, men nå befestes partnerskapet. Skepsisen i Europa og USA er veldig stor, men i resten av verden, Asia og «det globale sør» så sees krigen i Ukraina med litt annet syn.

Kina har i forkant forsøkt å påta seg en ny rolle som fredsmegler i krigen mellom Russland og Ukraina.

– Xi Jinping kommer til Moskva med diplomatisk vind i seilene, etter å ha vært fredsmegler mellom Iran og Saudi-Arabia. Men det var to parter som ville forhandle. Å få i stand en meningsfull dialog mellom Ukraina og Russland vil være mye vanskeligere, tror Hiim.

Eksperten mener besøket først og fremst handler om å vise seg frem som statsmann.

– Xi Jinping vet at hele verden følger med, og at Kina fremstår som en supermakt. Besøket betyr at Russland fremstår som mindre isolert.

Les også Kina vs. USA: – Uroen øker på begge sider Kinas sterke leder Xi Jinping snakker om å «bygge en hær i verdensklasse», og sjansen for at han besøker Moskva øker.

RUSSLAND-EKSPERT: Geir Flikke

Hardt presset Putin

Xi besøker Putin kort etter at ICC utstedte en arrestordre på den russiske presidenten, og mens krigen i Ukraina går dårlig for Russland.

– Putin fremstår som hardt presset, særlig etter at den internasjonale straffedomstolen har etterlyst ham for krigsforbrytelser, og håper nok at besøket gir ham ryggdekning og prestisje, beskriver professor i Russlandstudier ved Universitetet i Oslo, Geir Flikke.

Han beskriver både Russland og Kina som «status-søkere», men det er nå ingen tvil om hvem som er den mektigste av de to.

– Kina er mye tyngre aktør globalt. Putin er hardt presset, og ønsker å sikre samarbeidet og fremstille de to som en motvekt til USA og Europa.

Flikke beskriver forholdet mellom de to som asymmetrisk, altså ujevnt, i Kinas favør.

– Kina er økonomisk sterkere og demografisk større, og investerer tungt i de nye statene ii Sentralasia. Kina er historisk blitt sett på som en trussel fra Russland. Men nå er det slik at Putin ser sterkere ut ved å støttes opp av Xi.

Les også Kinas farlige tiår

Viktig partnerskap

I forkant av besøket har kinesiske myndigheter presentert en tolvpunktsplan som Beijing mener er rett oppskrift for å oppnå våpenhvile og deretter avslutte konflikten i Ukraina. Den har Flikke liten tro på.

– Det er Ukraina som er blitt angrepet, og som må legge premissene for hva en fredsavtale skal innebære, sier Flikke.

Stein Tønnesson, Asia-forsker ved Institutt for fredsforskning (Prio), mener Xi ser at Putin har feilet med krigen i Ukraina, og at den kinesiske presidenten frykter en svekket partner i nord.

– Xi Jinping har satset veldig mye på sitt strategiske partnerskap og vennskap med Russland, helt siden han kom til makten i 2013, sier Tønnesson til VG. Jeg tror han vil prøve å diskutere hvordan Putin kan komme seg ut av denne misæren han har ledet landet sitt inn i, legger han til.

FREDSFORSKER: Stein Tønnesson

Tønnesson utelukker ikke at besøket kan bringe med seg noe positivt, da med tanke på kinesernes skisserte fredsplan.

Forskeren peker på noen konkrete punkter Xi kan presse Putin til å gå med på:

Tillate FN å koordinere humanitære operasjoner for å hjelpe sivilbefolkningen i Ukraina.

Sikre fortsatt korneksport fra Ukraina.

Forplikte seg, overfor Xi, å aldri bruke militære midler til å angripe atomkraftverk.

Love å ikke fremsette trusler om eller på noe tidspunkt bruke atomvåpen.

– Hvis Putin blir presset til å love disse tingene, kan det igjen føre til en begynnende dialog med henblikk på en våpenhvile på et senere tidspunkt, sier Tønnesson.

Tønnesson påpeker at Xi og Putin har to vidt forskjellige personligheter, på tross av deres lange samarbeid.

– Putin er en leder som gjentatte ganger har vist en sterk vilje til å ta risiko. Han har vist at han er villig til å utøve grusom vold, blant annet i Tsjetsjenia, Georgia og Syria, og nå i Ukraina.

– Xi på sin side er en kalkulert, kynisk partisjef. Han arbeider gjennom institusjonene, tenker før han handler, og slår først til når han er sikker på å lykkes. Han har også opprettholdt fredslinjen som Kina har lagt seg på siden de sist var i krig i 1979, sier Tønnesson.

Les også Ekspert om Kina: – Balanserer på en knivsegg Kina fortsetter å brenne broer til Vesten, ved å gradvis nærme seg Russland.

PS: Ukraina håper Kinas president Xi Jinping bruker sin innflytelse over Russland til å stanse krigen.

– Ukraina følger nøye med på den kinesiske presidentens besøk i Russland. Vi forventer at Beijing bruker sin innflytelse over Moskva til å få dem til å stanse aggresjonskrigen mot Ukraina, sier departementets talsmann Oleg Nikolenko i en uttalelse til nyhetsbyrået AFP.

Uttalelsen kommer samme dag som Xi har ankommet Moskva på et tre dager langt besøk.