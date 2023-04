SPARKET: Etter 17 år er det over for Don Lemon i CNN.

CNN-anker Don Lemon har fått sparken: − Jeg er sjokkert

CNN-anker Don Lemon har de siste ukene blitt anklaget for å ha kommet med nedsettende kommentarer mot kvinner. Nå har han fått sparken.

CNN-profilen Don Lemon skriver i en uttalelse på Twitter at han har fått beskjed fra sin agent at han har blitt sagt opp av CNN.

– Jeg er sjokkert. Etter 17 år hos CNN skulle man tro at noen i ledelsen ville hatt anstendighet nok til å fortelle det til meg direkte, skriver han.

Han hever videre at han aldri har fått noen indikasjoner på at han ikke kunne fortsette i jobben.

– Det er tydelig at det er større krefter i spill. Når der er sagt, vil jeg takke kollegene mine som jeg har jobbet med. De er de mest talentfulle i bransjen og jeg ønsker dem alt godt, skriver han.

CNN bekrefter at Lemon er ferdig i kanalen:

– Don vil alltid fortsette å være en del av CNN-familien og vi takker ham for hans bidrag de siste 17 årene. Vi ønsker ham det beste og heier på ham i fremtiden, skriver kanalen på Twitter.

De tilbakeviser likevel hans oppfattelse av saken.

– Don Lemons uttalelser om morgenens hendelser er unøyaktige. Han ble tilbudt en mulighet til et møte med ledelsen, men slapp i stedet en uttalelse på Twitter, skriver de videre.

The New York Times skriver at Lemons stjerne på CNN-himmelen har vært dalende siden han kom med kommentarer om kvinner som kunne tolkes som kjønnsdiskriminerende.

Det var Variety som i april publiserte en stor avsløring om Lemons oppførsel i kanalen.

Ifølge Variety skal han blant annet ha sendt anonyme, truende tekstmeldinger til kvinnelige kolleger og kommer med nedsettende kommentarer om kvinner.

Flere anonyme kilder, som er eller har vært ansatt i CNN, hevder at oppførselen sjelden fikk reelle konsekvenser.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post