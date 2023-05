FOLKEVALGT: Zooey Zephyr i Montana State Capitol, delstatens lokale kongress. Demokraten sitter her på sin nye plass, ute på gangen, etter å ha blitt utvist av republikanerne.

Nye translover splitter USA: − Som tortur

HELENA (VG) Flere delstater i USA setter nå 18-årsgrense for kjønnsskifte. Folkevalgte Zooey Zephyr ble kastet ut av salen da hun sa at politikerne i Montana ville få blod på hendene sine.

Kortversjonen Ti delstater har vedtatt lover som begrenser behandling for mindreårige transpersoner, og flere er på vei, ifølge The New York Times.

Demokrat og transperson Zooey Zephyr ble kastet ut fra lovforsamlingen i Montana etter å ha sagt at politikerne ville få «blod på hendene» sine.

Saken er et eksempel på den økende politiske uenigheten i USA rundt kjønnsidentitet og behandling for unge transpersoner. Vis mer

Tvers over gangen fra lunsjkiosken i Montanas delstatskongress står det en liten benk. På veggen over henger det en post-it-lapp med «sete 31» på.

Sete 31 pleide å være plassen til demokraten og transpersonen transpersonenPersoner med en kjønnsidentitet som er forskjellig fra det kjønnet som ble registrert ved fødsel. Zooey Zephyr inne i salen. Nå sitter Zephyr her på gangen og gjør sitt arbeid som folkevalgt.

De siste ukene har hun skapt overskrifter i USA, og blåst nytt liv i debatten om hvordan unge som ønsker å skifte kjønn, skal bli møtt.

– Vi kan ikke forby helsetjenester som redder liv, sier Zephyr til VG.

MONTANA: Zooey Zephyr sin gest til demonstranter som hadde møtt opp i Montanas delstatsforsamling.

I midten av april tok hun ordet under en debatt om et nytt lovforslag som setter 18-årsgrense for behandling til kjønnsskifte i Montana.

Zephyr sammenlignet det med tortur, og sa at hun håpet kollegaene ville se «blod på hendene sine» neste gang de bøyde hodene for å be.

Den republikanske majoriteten stemte noen dager senere for å utvise Zephyr, etter at hun nektet å unnskylde uttalelsen.

VAKTER: Det er forbi disse to herremennene at Zephyr, eller andre uvedkommende, ikke gis adgang til Representantenes hus i Montanas delstatskongress.

– Vil ta livet av folk

Dramaet i Montana er et av de siste utbruddene av eksplosiv, politisk uenighet i USA rundt kjønnsidentitet og kjønnsbekreftende behandling.

– Jeg sto opp for å holde det republikanske partiet ansvarlig for disse lovene, som vil ta livet av folk i mitt nærmiljø. Responsen var å gjøre det mest udemokratiske de kunne, å stilne en folkevalgt, og derfor også stilne mine velgere, sier Zephyr til VG.

I slutten av april ble den omstridte loven signert av Montanas guvernør. Dermed kan ikke unge under 18 lenger få pubertetshemmende hormoner eller kirurgi.

1 / 4 TEXAS: Demonstranter i Texas sin lovforsamling, for å protestere mot en lov som innfører 18-årsgrense på kjønnsbehandling. MINNESOTA: Mens noen stater innfører restriksjoner, innfører Minnesota en lov som skal gjøre det lettere for mindreårige transpersoner fra andre stater å motta behandling der istedet. TEXAS: Demonstranter i Texas for å protestere mot en lov som innfører 18-årsgrense på kjønnsbehandling. OKLAHOMA: Demonstranter i Oklahoma sin lovforsamling, for å protestere mot en lov som innfører restriksjoner på kjønnsbehandling for unge. forrige neste fullskjerm TEXAS: Demonstranter i Texas sin lovforsamling, for å protestere mot en lov som innfører 18-årsgrense på kjønnsbehandling.

– Et middel

Siden nyttår har ti delstater i USA vedtatt lover som begrenser hva slags behandling mindreårige transpersoner skal få, og langt flere er på vei, ifølge The New York Times.

Lovforslagene blir møtt med demonstrasjoner og fortvilelse.

Etter at retten til samkjønnet ekteskap ble grunnlovsfestet i USA i 2015, har motstand mot behandling som søker å endre biologisk kjønn for unge i økende grad tatt plass som en konservativ kampsak.

– For meg er det ganske klart at ett av partiene bruker spesielt problemstillinger rundt transpersoner og ikke-binære ikke-binæreEn person som ikke opplever å passe inn i kategoriene «mann» eller «kvinne». som et middel til å gire opp velgerbasen, sier Shawn Reagor, lobbyist for LGBTQ LGBTQLesbiske, homofile, bifile, transpersoner og queer.-spørsmål i Montana Human Rights Network.

– Disse lovforslagene kommer ikke fra Montana for å gjøre livet bedre for folk her. De blir presset frem på et nasjonalt nivå av anti-LGBTQ-grupper, sier Reagor.

1 / 2 TOK PLASSEN: Disse damene ble kringkastet i sosiale medier da de mandag denne uken tok den provisoriske plassen til Zooey Zephyr ute på gangen. Sveip til neste bilde. TOK TILBAKE: ... Men da møtte disse karene opp tirsdag morgen for å holde av plassen for Zephyr. De hadde uansett hjemmekontor og kunne derfor jobbe fra Montanas delstaskongress. forrige neste fullskjerm TOK PLASSEN: Disse damene ble kringkastet i sosiale medier da de mandag denne uken tok den provisoriske plassen til Zooey Zephyr ute på gangen. Sveip til neste bilde.

– Sosialt smittsomt

Mitchell Braxton (23), lokal republikansk Montana-representant, stemte for den nye transloven, samt for å utvise Zephyr fra salen.

– Jeg føler a mange unge følger et sosialt smittsomt fenomen, som jeg tror de vil vokse fra seg med tiden. Om du vil gjøre dette – vent til du er 18 år, sier Braxton til VG hengende ved lunsjkiosken i delstatskongressen.

Det er denne ventingen som Zephyr kaller tortur.

REPUBLIKANER: Mitchell Braxton stemte for den nye transloven i Montana.

– Igjen, jeg synes ikke at et barn skal mishandle kroppen sin. La dem gå gjennom puberteten, vokse opp og utvikle seg som en person. Dette har gått for langt, svarer Braxton og mener at transfenomenet knapt fantes for fem år siden.

– Dette var en egotripp. En enkel unnskyldning ville holdt, sier Braxton om Zephyr.

HEKTISK: Zooey Zephyr følger nå debatter inne i salen via skjerm og stemmer digitalt fra benken ute på gangen.

Doblet antall

Antallet unge transpersoner i USA har omtrent doblet seg de senere år, ifølge The New York Times.

Info Fakta om transpersoner i USA Man regner med at omtrent 1,3 millioner voksne og 300.000 barn definerer seg som trans. Mens tenåringer utgjør rundt 7,6 prosent av USAs totale befolkning, utgjør de 18 prosent av transbefolkningen. Vis mer

Avisen trekker frem både økende sosial aksept og sosiale medier som årsaker.

Forbudet for behandling til barn under 18 år – som Montana har innført – finnes i flere land.

Ifølge norske Ukom finnes det ikke nok forskning om langtidseffekten av slik behandling til unge, hverken i Norge eller i utlandet.

I Norge økte antall henviste til Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens fra 211 barn i 2021 til 268 barn i 2022.

Info Dette er tillatt i Norge * I Norge har det vært mulig å få kjønnsbekreftende behandling siden slutten av 1950-årene. * Unge kan starte med pubertetsutsettende hormoner før fylte 16 år. *Det kan gis hormonell kjønnsbekreftende behandling fra fylte 16 år. *Men kjønnsbekreftende behandling før fylte 18 år, må gjøres i samråd med foreldre. *For kjønnsbekreftende kirurgi, må man ha fylt 18 år. Kilde: Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom). Vis mer

Det finnes også historier om de som angrer på slik behandling, slik VG omtalte i en nylig sak om Esben Esther Pirelli Benestad.

REPRESENTANT: Zooey Zephyr representerer rundt 11.000 velgere fra studentbyen Missoula, litt vest for delstatshovedstaden Helena.

– Kjærlighet og fellesskap

Zephyr mener andelen som angrer kjønnsbehandling er svært lav.

– Jeg kan ikke svare for hvordan det gjøres i ditt land, men her i USA blir disse avgjørelsene gjort svært grundig. Det skal være «konsistent, insisterende og vedvarende kjønnsdysfori», og pasient, foreldre, terapeut og leger er involvert hele veien, forklarer Zephyr.

Hun mener også at høyresiden forsøker å tegne et skremmebilde for å tekke velgere. De nye translovene spår hun samme ende på som det hun kaller de «panikkartede lovene» om homofili i USA på 1990-tallet.

– Men det er viktig å huske på at når du tråkker ut av denne bygningen, så er ikke dette et betent tema. Våre nærmiljø er fulle av transpersoner, sier Zephyr.

