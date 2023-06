VÅPENBESLAG: Både automatvåpen og kniver ble funnet i huset til tre menn som planla terror mot pride-feiring i Wien.

Fant disse våpnene hjemme hos terrorsiktede

Østerriksk politi beslagla automatvåpen før regnbueparade i Wien. Tre menn er pågrepet.

Lørdag gikk pridefeiringen av stabelen i Østerrikes hovedstad Wien med parader og feiringer.

Det kunne endt i en katastrofe dersom tre unge menn ikke hadde blitt stoppet i tide, mener østerriksk politi.

De fortalte søndag på en pressekonferanse at tre unge menn på henholdsvis 14, 17 og 20 år hadde blitt pågrepet, mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep mot paraden.

Den østerrikske avisen Kronen Zeitung omtaler saken.

– Det var aldri noen fare for deltagerne, sier sjefen i Direktoratet for sikkerhet og etterretning (DSN) Omar Haijawi-Pirchner.

DSN opplyser at de mistenkte er tilhengere av den ytterliggående islamistgruppen IS. De hadde utpekt arrangementet som et terrormål, men som følge av etterretning lyktes de med å avverge planene.

De mistenkte er tre unge østerrikere med bosniske og tsjetsjenske røtter. To av dem er mindreårige gutter på 14 og 17, samt en ung mann på 20 år, som skal ha blitt radikalisert på nettet, ifølge Kronen.

DSN var på forhånd informert om planene og holdt de mistenkte under oppsikt.

Fant automatvåpen hos mennene

Haijawi-Pirchner forklarer under pressekonferansen at huset til de tre mistenkte ble ransaket i god tid før Pride-paraden, der det ble funnet flere ulike våpen – blant annet automatvåpen og forskjellige typer kniver.

Beslaget ga grunnlag for pågripelsen, ifølge DSN-direktøren.

Arrangørene av regnbueparaden ble bevisst ikke informert om angrepsplanene før søndag morgen, for å unngå frykt og panikk.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post