Klovnedoktoren i Crackland

Narkotikamisbruk har ført til fraflytting i São Paulos sentrum. Men en psykiatrisk klovnedoktor nekter å gi opp de rushavhengige i Brasils hovedstad.

Crackmisbrukere overalt. Innbyggere som er redde for å bli overfalt. Butikkeiere som frykter innbrudd.

Forfallet i sentrumsområdet i São Paulo har økt markant det siste året, skriver nyhetsbyrået AP. Området har fått navnet «Cracolandia» – Crackland.

Sør-Amerikas største by ris av en bølge narkotikamisbruk som får lokalbefolkningen til å flytte.

Men ikke alle flykter fra narkotikaens skyggeside. Psykiater Flávio Falcone har valgt å bli.

– Det er ikke et fint sted å være, sier Falone til AP.

Selv er han beskyttet av statusen som klovnedoktor, mener han.

– Selvfølgelig er situasjonen min annerledes. Jeg har kontakter i området, folk kjenner meg. Men andre må være ekstra forsiktige.

1 / 4 ALTERNATIV METODE: Psykiater Flávio Falcone bruker klovnemetodikk for å komme i kontakt med og hjelpe rusmisbrukere i downtown São Paulo. forrige neste fullskjerm ALTERNATIV METODE: Psykiater Flávio Falcone bruker klovnemetodikk for å komme i kontakt med og hjelpe rusmisbrukere i downtown São Paulo.

Psykiateren er selv innbygger i downtown São Paulo og jobber med rusavhengige.

En gang i uken kler Falcone seg ut som klovn. Kostymet ble til for å rive ned barrierene og gi ham muligheten for en spøkefull tilnærming til narkomane.

Situasjonen har forverret seg kraftig i nabolaget, mener han.

Dels fordi en tidligere ordfører avviklet et avrusningsprogram som hjalp rusavhengige med å endre livet.

Klovnemetoden

Det prøver Falcone å bøte på sammen med teamet sitt. Ukentlig inviterer de rusavhengige til å synge karaoke. Narkotikamisbrukere kan delta i en konkurranse om en premie på drøyt 100 norske kroner eller bli med i juryen.

De som deltar, settes i kontakt med helsepersonell. På den måten får misbrukerne hjelp.

Enkelte reduserer etter en tid stoffbruken til nivåer som gjør at de klarer å jobbe eller studere, forteller Falcone.

1 / 5 TØFF HVERDAG: En hjemløs krysser gaten i Crackland. PATRULJERER: Politiet patruljerer området som okkuperes av narkotikamisbrukere i downtown Sao Paulo. RAMMES AV FORFALLET: Butikkeier Daniel Bonfin utenfor butikken sin i shoppingdistriktet Santa Efigenia. GATESAMLING: Hjemløse crackmisbrukere samler seg i Santa Efigenial, et handledistrikt i sentrum av Sao Paolo. forrige neste fullskjerm TØFF HVERDAG: En hjemløs krysser gaten i Crackland.

Da APs fotograf tar bilder i Crackland-området, sitter en kvinne på en madrass og roper til en vegg.

Rundt henne virrer rusede mennesker rundt, hinsides det som foregår rundt dem.

Men andre blir med på klovnestrekene: De danser, rister på kroppen, synger og vinker til politipatruljer parkert i nærheten.

POLITIHENVENDELSE: Politiet henvender seg til psykiater Flávio Falcone og hans team under et av deres klovnearrangementer i Crackland.

Svinnende håp

Alessandra Bueno Barros holder til på fortauene og kjenner til hundrevis av rusavhengige som henne selv som har gått bort.

Hun applauderer klovnedoktorens initiativ, men ser mørkt på fremtiden.

– Det er ikke håp for noen her, sier Barros.

Under sangen og dansen blir en rusavhengig knivstukket i skulderen av en rival.

I FERD MED Å MISTE HÅPET: Rusmisbruker Alessandra Bueno Barros på fortauskanten i Crackland.

Narkomane Maria Creuza betrakter dagens karaokearrangement fra en strandstol. Med armer fulle av arr etter nålestikk, gir hun toppkarakteren 10 til alle deltagerne.

Mellom låtene blunder hun. For uteliggerne i Crackland blir det knapt med søvn om natten.

– Alle her er flotte. De velger å forlate flokken og komme hit for å gjøre noe annerledes. Vi kan være hyggelige mennesker også, sier Creuza henvendt til et par dusin tilskuere.

Nesten alle er misbrukere som henne selv.

– Ingen er glade for å bo på gatene i Crackland. Ingen liker å være avhengig av denne tingen, fastslår hun og sikter til narkotika.

1 / 3 DANSER I GATEN: En mann danser under opptredenen til klovnedoktoren i Crackland. DAGENS OPPTUR: Hjemløse og rusmisbrukere synger og danser når klovnedoktor Flávio Falcone og hans team besøker Crackland. TILSKUER: En gang i uken opptrer klovnedoktoren i Crackland. Denne mannen og hunden velger å se på. forrige neste fullskjerm DANSER I GATEN: En mann danser under opptredenen til klovnedoktoren i Crackland.

Angriper politiet

Den lokale politimannen Eduardo har jobbet i sentrumsområdet til Brasils hovedstad de siste to årene.

Han forteller AP at han har følt seg presset til å gå inn i områder der rusavhengige kaster alt de har innen rekkevidde: Steiner, trebiter glasskår – alt kan regne mot betjentene når de gjør narkobeslag.

– Smuglere blander seg med narkomane og oppmuntrer dem ofte til å angripe oss, forteller Eduardo.

Av sikkerhetshensyn ønsker han ikke å ha etternavnet på trykk.

– Dette er et risikabelt sted, selv for politiet.

FYLLER GATENE: Crackavhengige menn ser på mens «klovnedoktoren» opptrer.

Viktig valgkampsak

Området som kalles «Crackland» forventes å være en av hovedtemaene under ordførervalgkampen neste år.

Ordfører Ricarco Nunes arvet kontoret da forgjengeren døde. Nå ønsker Nunes fornyet tillit, men så langt scorer han lavt på meningsmålinger.

Nyhetsbyrået APs intervjuforespørsel ble avslått, men byrådet har besluttet å styrke et rusmisbrukerprogram som ble lansert i 2019.

São Paulo ser til Bogota i Colombia og Zürich i Sveits der rusavhengige ikke tillates å henge utendørs på samme sted over tid. Det stilles også krav om å forplikte seg til behandling, skriver AP.

Men det krever koordinering mellom helsevesen, sosialhjelp og sikkerhetstjenester.

I São Paulo satser derfor Nunes-administrasjonen på å øke sikkerheten ved å installere kameraer og styrke politiet.

Redde naboer

Det setter språklæreren Paulo Recife (31) pris på. Italiensklæreren bor i en leilighet nær en av São Paulos hovedårer.

Den siste tiden har han hørt rusavhengige skrike om morgenen og true folk som titter ut på levenet fra balkongene sine.

– De har blitt galere og galere. En av dem fortalte meg at han kom til å skyte meg hvis jeg ikke dro. Jeg sa: «Bare gjør det.», forteller Receife.

– Det blir stadig vanskeligere å bo her.

