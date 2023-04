PÅGREPET: 21-åringen Jack Teixeira ble pågrepet i barndomshjemmet sør for Boston torsdag.

Pentagon-lekkasjene: Slik kan Norge være utsatt

Norge samarbeider tett med, og er helt avhengig av, amerikansk etterretning. I etterkant av Pentagon-lekkasjen må Norge vurdere å stramme inn tilgangen til hemmelige dokumenter, mener ekspert.

Etterretningstjenester i hele den vestlige verden, og i ikke-vestlige land med et nært samarbeid med USA, er fortsatt rystet over at dokumenter merket «Top Secret» ble spredd gjennom en chattekanal knyttet til dataspill.

Den antatte gjerningsmannen ble pågrepet av FBI torsdag kveld, etter par timer at storavisen The New York Times publiserte identiteten til siktede Jack Teixeira (21).

Nå er det tre spørsmål som reiser seg:

Hvordan kunne 21-åringen få tilgang til slike hemmelige dokumenter?

Trolig er det flere hundre dokumenter på avveie, hvilke nye avsløringer kommer?

Hvordan vil dette ramme tilliten til USA, når hemmeligheter om både venner og fiender spres for alle vinder?

– Dette er en alvorlig ripe i lakken for USA. En større gransking er i gang, og tilgangen til gradert informasjon er allerede strammet kraftig inn, sier Anders Romarheim, ved Institutt for forsvarsstudier til VG.

Info Lekkasje-skandalen, kort forklart 21 år gamle Jack Teixeira skal ha lekket hundrevis av hemmelige dokumenter fra amerikansk etterretning. I militæret utdannet han seg til IT-spesialist med ansvar for militære kommunikasjonsnettverk. Jobben innebar at Teixeira hadde høy sikkerhetsklarering, fordi han hadde ansvaret for å sikre at nettverkene var beskyttet.

Lekkasjen startet i et chatterom på plattformen Discord, som er populær blant gamere. Der delte han bilder av utskrifter av sammenbrettede, hemmeligstemplede papirer.

Det fremstår som om han gjorde dette for å skryte for sine venner, og underbygge sine egne meninger. Dokumentene som er lekket skal ha vært fra 28. februar og 1. mars i år.

Blant det som ble avdekket er at USA ikke hadde tillit til at Ukraina kan iverksette en effektiv motoffensiv, grunnet mangle på artilleriammunisjon og raketter.

I tillegg ble det avslørt at nesten 100 spesialsoldater fra Nato-land er på plass i Ukraina, og det er blitt hevdet at Russlands president Vladimir Putin.

Det er ikke blitt bekreftet fra noe hold at innholdet i lekkasjene er ekte, men amerikanske myndigheter ser svært alvorlig på saken. Teixeira risikerer flere tiårs fengselsstraff. Vis mer

Romarheim mener hele saken fremstår som «idiotisk».

– Det man vet så langt tyder på at Teixeira ville bruke lekkasjene for å skryte til sine unge, smårasisistiske venner i et lukket forum på nettet. Det er så vidt han er gammel nok til å kjøpe øl i USA. Man må spørre seg om hvorfor han fikk tilgang til dette.

Eksperten mener også Norge nå må ta en gjennomgang på hvem som får tilgang til hemmelige dokumenter.

– I USA har åpenbart altfor mange fått tilgang. I Norge er det i hvert fall ikke for få som har tilgang, for å si det slik. Det er bekymringsfullt, påpeker Romarheim.

– Og vi samarbeider tett med USA. Det er bedre å ta en gjennomgang nå for å utrede hvor eksponert vi er i Norge. Så kan man vurdere å stramme inn tilgangen.

Noe av informasjonen som er lekket den siste uken var delvis kjent, som at Ukraina hadde mangel på både artilleriammunisjon og raketter i februar. Det har landets egen forsvarsledelse advart om gjentatte ganger gjennom vinteren.

At vestlige spesialsoldater bistår når våpensystemer fra Nato blir levert til Ukraina er heller ikke overraskende, påpeker Romarheim.

– Men det er alvorlig når denne informasjonen kommer ut så konkret fra hemmelige dokumenter. Noe av informasjonen visste Russland trolig om fra før, men nå fikk de en bekreftelse. I tillegg kan det brukes i propaganda, og går rett inn i Putins lommebok for strategisk kommunikasjon.

Romarheim påpeker at dokumentene som nå er spredd skiller seg fra tidligere lekkasjer fra det amerikanske forsvaret (se faktaboks under).

– Både nivået på hemmelighetene som er avdekket, og omfanget, er mindre enn det lekkasjene til Wikileaks og Snowden. Teixeira fremstår heller ikke som noen varsler.

Info Fakta: Tidligere amerikanske masselekkasjer Wikileaks-lekkasjen Nettstedet WikiLeaks ble startet i desember 2006 for å publisere dokumenter som er hemmeligstemplet eller på annet vis holdt tilbake fra offentligheten. Organisasjonen fikk massiv internasjonal oppmerksomhet ved å legge ut hundretusenvis av hemmeligstemplede dokumenter fra forsvar og diplomati fra en rekke land. Kilden til dokumentene var i all hovedsak den amerikanske soldaten Chelsea Manning, som tidligere gikk under navnet Bradley Manning. Manning ble pågrepet og fengslet i mai 2010, siktet for å ha gitt Wikileaks over 700.000 sider med graderte dokumenter, som blant annet inneholder opplysninger om USAs krigføring i Afghanistan og Irak. Hun er kjent skyldig i blant annet brudd på spionasjeloven og risikerer å måtte sitte i fengsel livet ut. Snowden-lekkasjen Edward Snowden arbeidet i flere år som datatekniker i CIA og på kontrakt for etterretningsorganisasjonen National Security Agency (NSA). I mai 2013 forlot han USA med store mengder topphemmelige dokumenter. Dokumentene, som han har delt med ledende medier verden over, avdekker massiv amerikansk overvåkning av internasjonal tele- og datatrafikk. Snowden flyktet via Hongkong til Moskva, der han har oppholdt seg siden juni 2013. Vis mer

Avhengige av USA

Romarheim påpeker at flere av landene som er omtalt i lekkasjen, som Israel, Ukraina og Sør-Korea, er helt avhengige av USA. Derfor vil de neppe kutte ut samarbeidet med amerikansk etterretning.

– Man har ikke noen erstatning for den informasjonen som USA sitter på. Hvis man slutter å dele, i frykt for at det lekkes, så får man ikke noe tilbake. Det samme gjelder oss i Norge. Derfor tror jeg det glattes over, sier han.

VG har bedt norske myndigheter kommentere lekkasjen, og hvordan den eventuelt påvirker Norge.

– Det er ikke naturlig for oss å kommentere dette. Vi merker oss at amerikanske myndigheter etterforsker saken, svarer kommunikasjonsrådgiver Ragnhild Simenstad i Utenriksdepartementet til VG.

Heller ikke Forsvarsdepartementet, Forsvaret eller Etterretningstjenesten vil svare VG om saken.

RISIKERER LANG STRAFF: Væpnet politi pågrep Teixeira torsdag.

Over 10.000 kan ha tilgang til «top secret»

Det store antallet mennesker som har tilgang til dokumenter som amerikanske myndigheter kategoriserer som «top secret» debatteres nå ekstra heftig i USA.

Amerikanske tjenestepersoner med denne autorisasjonen inkluderer, ifølge The New York Times, mer enn 600 generaler i ulike hæravdelinger. Men antallet stopper ikke der: Også generalenes sikkerhetsrådgivere, ulike oberster i Pentagon, kapteiner i marinen, og offiserer og korporaler på 21-åringen Jack Teixeiras nivå, har hatt tilgang.

Ifølge Pentagon kan det være snakk om «titalls tusen» mennesker, skriver NYT.

– Det er klart at for mange menneske har tilgang til for mye topphemmelig informasjon, som de ikke trenger å vite, sier en tidligere amerikanske forsvarstopp til avisen.

