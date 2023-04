STJERNEN: Auksjonsbyrået Sotheby's sier at rubinen har en «enestående klarhet».

Forventer rekordpris

En rød rubin på 55,22 karat kan bli den mest verdifulle av sitt slag.

Rubinen skal auksjoneres bort i New York i juni, skriver CNN.

Auksjonsbyrået Sotheby's beskriver juvelen som «ekstremt sjelden» og den mest «verdifulle og viktigste» rubinen som noen gang har kommet på markedet.

Ifølge auksjonsbyrået er det forventet at rubinen på 55,22 karat vil gå for over 30 millioner dollar, som er rundt 310 millioner norske kroner.

Det er mindre enn ett år siden det kanadiske firmaet Fura Gems oppdaget den i en gruve i Mosambik.

Rubinen blir kalt Estrela de Fura, som betyr Fura-stjernen, oversatt fra Mosambiks offisielle språk, portugisisk.

Selv om det er diamanter som dominerer rekordsalgene, blir rubiner sett på som noen av verdens mest sjeldne og verdifulle edelstener.

RØD: Rubinen har en mørk rødfarge kalt «duenes blod».

I en uttalelse sier Fura Gems-sjef, Dev Shetty, at edelstener i denne størrelsen og kvaliteten er nesten uhørt.

– Fra den grundige analysen og undersøkelsen av steinen – gjennom prosessen med kutting og polering – har vi jobbet med den største forsiktighet og respekt for rubinen, og anerkjent dens betydning og vekst, sier Shetty.

Rubinen vil være en del av Sotheby's juvelsalg, som også har en rosa diamant på 10.57 karat. Det er forventet at den vil håve inn over 35 millioner dollar.

Auksjonsrekorden for en rubin, er rubinen på 25.59 karat med navnet Sunrise Ruby, som ble funnet i Myanmar. Den ble auksjonert bort for 30,3 millioner dollar i Genève i Sveits i 2015.