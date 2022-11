Nord-Korea truer med «overveldende militærgrep»

Onsdag ble det kjent at Nord-Korea hadde avfyrt minst 17 forskjellige missiler i løpet av natten, blant annet ballistiske missiler og luftvernmissiler. I tillegg skal det ha vært over 100 artillerinedslag i det demilitariserte området ved grensen.

Fredag forklarte Sør-Korea at landet hadde mobilisert kampfly etter at 180 nordkoreanske militærfly nærmet seg delelinjen mellom de to landene i Japanhavet og Gulehavet. I tillegg skal Nord-Korea natt til fredag ha skutt artilleri inn i en maritim buffersone. buffersone. nøytralt område mellom to eller flere landområder