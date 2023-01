NØLER: Den tyske forbundskansleren Olaf Scholz bøyer hodet i det han passerer en Leopard 2-stridsvogn.

Derfor vil ikke Tyskland sende stridsvogner til Ukraina: − Aldri mer alene

Norske forsvarseksperter tror det bare er et spørsmål om tid før Ukraina får tyngre militært materiell fra Vesten: – Fordi krigen er blitt mye mer brutal, forklarer Kate Hansen Bundt.

Volodymyr Zelenskyj fikk ikke hva han ba om, da forsvarstopper fra 54 land fredag var samlet i Ramstein i Tyskland for å samordne bistand til Ukraina.

Den ukrainske presidenten vil ha tyske Leopard 2-stridsvogner, for å kunne iverksette en motoffensiv mot de russiske okkupantene.

At det ikke ble noe enighet under møtet i Tyskland fredag, er svært gode nyheter for Vladimir Putin, mener den mangeårige Russland-redaktøren i BBC, Steve Rosenberg.

– Mangel på enighet er som musikk i Vladimir Putins ører. Han elsker det. Hver gang det er splittelsene eller problemer med å finne enighet mellom vestlige allierte blir det ønsket velkommen her i Russland, sier han til BBC World Service lørdag morgen.

Lørdag gikk president Volodomyr Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podolyak ut og ba Ukrainas allierte om å «tenke raskere».

– Dagens ubeslutsomhet dreper flere av våre innbyggere. Hver utsettelse betyr døde ukrainere. Tenk raskere, skriver han påTwitter.

– Putin mer desperat

Generalsekretær i Den norske Atlanterhavskomité Kate Hansen Bundt forstår ønsket om tungt materiell som kan brukes til å gjenerobre land:

– Ukraina står i en situasjon hvor deres byer terrorbombes og sivile mål angripes. Putin er blitt stadig mer desperat, sier Bundt til VG.

VIDEO: Ukrainas president deltok på video under åpningen av kontaktmøtet i Ramstein.

Ved møtestart i Ramstein sa Zelenskyj at han venter «sterke avgjørelser»:

– Tiden er på Russlands side. Nå må vi skynde oss, som foreldre skynder seg når deres barn er i fare, sa den ukrainske presidenten.

Foreløpig tysk nei

Men Tyskland vil foreløpig ikke sende Leopard 2 – og heller ikke tillate allierte å levere de tyskproduserte stridsvognene til Ukraina.

Bundt peker på tre grunner:

Tyskerne er engstelige for at krigen skal trappes opp og Tyskland og Nato trekkes inn i konflikten som krigførende parter.

De føler at de var ansvarlige for millioner døde på østfronten i andre verdenskrig. Det preger tysk historie og russlandspolitikk.

En sterkt pasifistisk venstrefløy i forbundskansler Olaf Scholz eget parti vil ha slutt på krigen og fredsforhandlinger.

ØVELSE: Tre Leopard 2-stridsvogner på øvelse nord i Tyskland.

Etter invasjonen i Ukraina opphevet Tyskland regelen om ikke å gi våpen til krigførende parter. Landet har gitt mye militært materiell til ukrainerne.

Men de tyske våpenprodusentene har kontraktsfestet med kjøperne av de etterspurte stridsvognene at de ikke kan selge dem videre.

– Et land som Polen kan ikke gi Leopard 2 til Ukraina, hvis ikke tyskerne gir dem lov. En slik leveranse må være en del av et større program, sier Bundt.

– Aldri mer alene

Hun mener at dersom den tyske regjeringen skal snu, vil det skje som en del av en samlet alliert beslutning om å sende tyngre militært materiell.

– For en av Tysklands lærdommer er «aldri mer alenegang», sier Bundt.

FORELØPIG NEI: Tysklands forsvarsminister Boris Pistorius i Ramstein.

Den tyske forsvarsministeren uttalte etter møtet i Ramstein at det i dag ikke er full enighet i alliansen om å gi Ukraina et stort antall vestlige stridsvogner.

– Hvem som er mot, bortsett fra Tyskland og Ungarn, vet vi ikke, sier førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole Håkon Lunde Saxi til VG.

Litt overrasket

At Nato er splittet, mener han er å ta for hardt i.

– Alle disse landene er enige om å yte våpenstøtte og militær trening til Ukraina. Uenigheten går på ett våpensystem – Leopard 2-stridsvogner.

Saxi medgir at han er litt overrasket over at forsvarsministrene i Nato ikke kom til enighet på kontaktmøtet i Ramstein fredag.

– Men jeg tror bare det er snakk om dager eller uker før det er konsensus om å gi Ukraina stridsvognene som Zelenskyj ber om.

– Hvorfor vil ukrainerne på død og liv ha Leopard 2?

– Fordi det finnes så mange av dem. Ukraina trenger flere hundre, for å gjøre en stor operativ forskjell på slagmarken og gjenerobre territorium, sier Saxi.

POLSK: Mange Nato-land har Leopard 2, blant dem Polen. Men de trenger tyskernes tillatelse til å gi dem videre til Ukraina.

Norge har 50

Saxi legger til at den tyske Leoparden er Natos standard stridsvogn og fremdeles i produksjon, slik at reservedeler og utstyr lett kan skaffes.

– Norge har rundt 50 operative Leopard 2 av den eldre A4-utgaven. Planen er å bytte dem ut, men det vil ta noen år før vi får nye stridsvogner.

Saxi påpeker imidlertid at forsvarssjefen har vært tydelig på at Norge bør prioritere militær støtte til Ukraina over egen operativ evne.

– Vi har gitt mye artilleriammunisjon, som tyder på at vi prioriterer støtte fremfor beredskap. Noe lignende kan tenkes, når det gjelder stridsvogner.

– Kan endre krigen

Oberstløytnant Palle Ydstebø har forklart at stridsvogner er brikken som mangler, for at ukrainerne kan iverksette en større bakkeoffensiv.

– Det vil kunne endre krigen, sier krigsskolens ekspert på landkrig.

Den ukrainske generalstaben har anslått at det trengs minst 300 stridsvogner for å kunne gjennomføre en vellykket motoffensiv.

Så langt er Storbritannia det eneste vestlige landet som har lovet å bidra med stridsvogner til Ukraina – fire Challenger 2.

– Vi jobber hardt for å oppfylle Ukrainas krav til stridsvogner og andre væpnede kjøretøy, sa USAs forsvarsminister Lloyd Austin i Ramstein.